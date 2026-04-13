El Ridea reivindica el legado de Melquíades Alvarez
El historiador Ángel Matos dedicará una charla al líder reformista asturiano el próximo 20 de abril
El Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea) dedicará el próximo 20 de abril una conferencia a la figura de Melquíades Álvarez, jurista y líder reformista asturiano, fundador del Partido Reformista, presidente del Congreso y figura clave del liberalismo español del siglo XX.
El acto, que se presenta bajo el título "Un político olvidado. Melquíades Álvarez. Una exposición para su recuperación", tendrá lugar en el salón de actos de la sede ovetense del instituto, en el Palacio del Conde de Toreno, en la plaza de Porlier, a las 19.00 horas, y correrá a cargo de Ángel Mato Díaz, doctor en Historia por la Universidad de Oviedo y comisario de la exposición "Melquíades Álvarez. El centro reformista", que acogió hasta el 25 de enero el Centro Cultural Antiguo Instituto Jovellanos de Gijón.
El jurista y miembro del Ridea Javier Junceda se encargará de su presentación y el acceso está abierto al público general.
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