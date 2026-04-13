Roqueñí, sobre el duro informe que revisa el Servicio de Minas que dependía de ella: "Es lógico que siempre haya margen de mejora”

La presidenta del Puerto de Gijón y exconsejera de Transición Ecológica, Nieves Roqueñí, ha considerado “lógico” que el informe de la Inspección General de Servicios sobre el caso Cerredo reconozca deficiencias en la gestión del Servicio de Minas y apunte aspectos mejorables. La que fuera responsable precisamente de la gestión de ese área como consejera entre 2023 y 2025, ha afirmado este lunes, en una jornada celebrada en el Puerto de Gijón bajo el título "Foro de Negocios Asturias- México / Veracruz", que la Inspección General de Servicios ha realizado una revisión “rigurosa” y en profundidad del funcionamiento del Servicio de Minas.

Roqueñí ha señalado que aún no ha podido analizar el documento en detalle, aunque lo ha definido como un informe “técnico, complejo y muy completo”. En todo caso, ha restado excepcionalidad a sus conclusiones en ese punto concreto: “Cuando a cualquier organización se le somete a una inspección tan rigurosa, es lógico que siempre haya margen de mejora en la gestión que se ha realizado”, ha afirmado.

Rechaza dimitir

En paralelo, la consejera ha rechazado la solicitud de dimisión como presidenta del Puerto, planteada desde el Ayuntamiento de Gijón, que ha enmarcado en un “uso partidista de las instituciones”. A su juicio, este tipo de iniciativas “no son la mejor manera de hacer política” y pueden afectar a la necesaria relación institucional entre administraciones. De hecho, Roqueñí recomendó al gobierno gijonés la lectura de un artículo de la exgerente de la Unión de Comerciantes, Carmen Moreno, publicado en LA NUEVA ESPAÑA.

Nieves Roqueñí es uno de los excargos del Principado señalados por la oposición como "responsables políticos" de los fallos en la administración que permitieron operar a la empresa "Blue Solving" en Cerredo, firma que inició una extracción ilegal de carbón, para la que no tenía permiso, y que no detectó el Principado. La oposición también señala al que fuera consejero de Industria y hoy presidente de Hunosa, Enrique Fernández.