Roscas y libros para un San Xurde que se consolida en Asturias

En Asturias, las leyendas nunca han sido solo relatos del pasado, sino historias que siguen latiendo en la memoria colectiva y encuentran nuevas formas de contarse.

La figura de San Xurde, vinculada a la conocida lucha contra el cuélebre, encarna ese cruce entre mito y realidad que atraviesa generaciones. Como ocurre con San Xurde en otras tradiciones europeas, la historia del héroe que vence al dragón simboliza la victoria frente a la adversidad, pero en el caso asturiano adquiere matices propios, arraigados en su paisaje, su imaginario y su cultura popular.

La coincidencia de esta festividad con el Día del Libro abre una oportunidad única para reinterpretar el relato desde una perspectiva contemporánea. Si en la leyenda el dragón representa el peligro o la amenaza, hoy puede entenderse también como metáfora de la ignorancia, frente a la cual la lectura se erige como herramienta de conocimiento, libertad y crecimiento. Así, el libro se convierte en una suerte de espada simbólica con la que cada lector puede enfrentarse a sus propios desafíos, reforzando el valor de la cultura como bien común.

Detalle de las roscas de la pasada edición. | Luisma Murias

Esta reinterpretación no surge de forma aislada, sino que se apoya en elementos tangibles del patrimonio asturiano, como la representación de la escena en la Iglesia de San Salvador de Zalón, donde la iconografía de San Xurde dialoga con la tradición religiosa y artística del territorio.

Pero el Día de San Xurde no se limita a la evocación simbólica, sino que se construye también desde la experiencia compartida. La incorporación de la rosca como elemento central de la celebración aporta una dimensión festiva y gastronómica que refuerza el carácter colectivo del evento. Panaderías y confiterías se suman a la iniciativa elaborando este producto en versión dulce y salada, que se convierte en emblema de encuentro y participación, en línea con otras tradiciones europeas en torno a San Xurde, pero con un sello inequívocamente asturiano. A su vez, la presencia de la miel añade un vínculo directo con el medio rural y los productores locales, enriqueciendo el relato con matices de sostenibilidad y proximidad.

Uno de los aspectos más destacados de esta iniciativa es la colaboración entre distintos sectores que, de manera conjunta, contribuyen a dar forma a una celebración transversal. Librerías, editoriales y bibliotecas se implican activamente en la promoción de la lectura, mientras que los gremios de panadería, confitería y los productores de miel aportan su saber hacer desde el ámbito alimentario. Este tejido de colaboración, impulsado por el Gobierno del Principado de Asturias, refleja un modelo de desarrollo cultural en el que tradición y economía local avanzan de la mano.

En este contexto, el Día de San Xurde se presenta también como una ocasión para poner en valor la buena salud del sector del libro en Asturias. La fortaleza de su red de bibliotecas, la actividad de sus editoriales y la implicación de las librerías evidencian un ecosistema cultural dinámico, en el que la lectura sigue ocupando un lugar central. Lejos de ser una práctica en retroceso, el libro mantiene su capacidad de convocatoria y su relevancia social, adaptándose a los nuevos tiempos sin perder su esencia.

De este modo, el Día de San Xurde trasciende la mera conmemoración para convertirse en un ejemplo de cómo el patrimonio cultural puede reinterpretarse y proyectarse hacia el futuro. A través de la unión de tradición, literatura, gastronomía y colaboración institucional, Asturias construye una celebración que no solo honra su pasado, sino que invita a vivirlo en presente, demostrando que, al igual que en las viejas leyendas, siempre hay nuevos dragones que vencer y nuevas historias que contar.