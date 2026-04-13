La Selmana de les Lletres rinde homenaje a Taresa Cónsul, primera dramaturga en asturiano
Cultura rescata la memoria de la monja literata del monasterio ovetense de La Vega y edita un facsímil del entremés que estrenó en 1789
La XLVII Selmana de les Lletres Asturianes estará dedicada a Taresa Cónsul, monja benedictina del monasterio de Santa María de la Vega de Oviedo autora de un entremés en asturiano representado en 1789, lo que la convierte en la primera dramaturga en lengua asturiana de quien se tiene noticia.
Taresa Cónsul compartirá protagonismo en la Selmana de les Lletres con el teatro costumbrista asturiano, cuya declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) tramita el Gobierno del Principado.
La programación de la Consejería de Cultura asturiana para la próxima Selmana de les Lletres se extenderá desde finales de abril hasta el 10 de mayo y a lo largo de ella se presentará el libro conmemorativo "De viva voz. Taresa Cónsul y el teatru asturianu", un facsímil del manuscrito del entremés de Taresa Cónsul y el documental "A la lluz de la solombra", sobre la misma autora.
El programa de la Selmana de les Lletres, coordinado por Adolfo Camilo Díaz y Laura Iglesia, se articula, avanzan desde la Consejería de Cultura, en torno a tres ejes: Taresa Cónsul, la contribución de las mujeres al teatro asturiano y la evolución del género desde sus orígenes hasta hoy. Incluye una veintena de actos muy diversos –representaciones teatrales, conciertos, mesas redondas, conferencias, visitas y acciones performativas– en 14 concejos.
Entre todas esas actividades, además del acto institucional en el ovetense teatro Campoamor, figuran el tradicional Conciertu de les Lletres Asturianes, a cargo de la Sinfónica del Principado y el Coro León de Oro; el estreno de varias producciones escénicas como el "Proyectu Cónsul" de microteatro, la obra "A min nada m’in-Theresa" y un musical contemporáneo.
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