La Semana de la Ciencia de LA NUEVA ESPAÑA arranca hoy con Pablo Rodríguez, directivo de Google
Las conferencias, que se extenderán hasta el viernes, prosiguen mañana con Corsino Rey, director del área de Gestión Clínica de Infancia y Adolescencia del HUCA
M. J. I.
La XI Edición de la Semana de la Ciencia "Margarita Salas" comienza hoy con una charla sobre la relación entre la Inteligencia Artificial y la Ciencia, a cargo de Pablo Rodríguez (La Felguera, 1972), director de Innovación de Google y miembro de la Asociación Americana de Científicos e Ingenieros, que planteará cómo la IA está transformando no solo la tecnología, sino también la manera en la que se trabaja e investiga.
Durante cinco jornadas consecutivas –de lunes a jueves en el Club LA NUEVA ESPAÑA a las 19.30 horas, y el viernes, a las 18.00 horas en el Acuario de Gijón– el público podrá asomarse a algunos de los grandes retos del presente y del futuro.
La Semana de la Ciencia "Margarita Salas" está organizada por LA NUEVA ESPAÑA, con el patrocinio del Ayuntamiento de Oviedo, Ayuntamiento de Gijón, Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, Veolia, Bayer, Universidad Alfonso X el Sabio, Ieducae, Fertiberia, Química del Nalón, y la colaboración de Idonial. Cuenta, además, con la subvención de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad del Principado.
Mañana intervendrá Corsino Rey Galán, catedrático de Pediatría de la Universidad de Oviedo y director del área clínica de infancia y adolescencia del HUCA. En su intervención –"Lo que no se ve de una UCI Pediátrica: Investigación para la supervivencia"– explicará cómo la investigación es fundamental en la mejora de la supervivencia infantil.
Patricia López Vicente, directora general del Centro Tecnológico Idonial, abordará el miércoles la innovación industrial con "La era de los materiales que ‘piensan’", referida a materiales que responden a estímulos o incluso "recuerdan" estados previos. El jueves 16, Gloria Rodríguez Donoso, catedrática de Ciencia e Ingeniería de Materiales, hablará de sostenibilidad, con la charla "Energía solar concentrada para procesar materiales: Hacia una industria sostenible", que conecta ciencia básica y transición energética.
El viernes 17, el ciclo se cierra en el Bioparc Acuario de Gijón de la mano del oftalmólogo Luis Fernández-Vega Cueto-Felgueroso, especialista del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega y profesor asociado de la Universidad de Oviedo. En la charla, titulada "Ciencia que ilumina: Curiosidades y futuro de la salud ocular", el oftalmólogo explicará los avances más recientes en cirugía y terapias visuales.
XI SEMANA DE LA CIENCIA "MARGARITA SALAS"
Conferencias abiertas a todo el público (19.30 horas), de lunes a jueves en el Club LA NUEVA ESPAÑA (Oviedo). El viernes, el acto oficial de clausura será en el BIOPARC Acuario de Gijón, a las 18.00 horas.
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◾ Lunes 13 abril
"La Inteligencia Artificial y la Ciencia"
Pablo Rodríguez Rodríguez. Director de Innovación de Google. Forma parte de colectivos internacionales de ingeniería y computación como IEEE o ACM.
◾ Martes 14 abril
"Lo que no se ve de una UCI Pediátrica: investigación para la supervivencia"
Corsino Rey Galán. Catedrático de Pediatría de la Universidad de Oviedo y Director del Área de Gestión Clínica de Infancia y Adolescencia del HUCA.
◾ Miércoles 15 abril
"La era de los materiales que ‘piensan’"
Patricia López Vicente. Directora General del Centro Tecnológico IDONIAL.
◾ Jueves 16 abril
"Energía solar concentrada para procesar materiales: hacia una industria sostenible"
Gloria Rodríguez Donoso. Catedrática de Ciencia e Ingeniería de Materiales en la escuela técnica superior de Ingeniería Industrial de Ciudad Real, perteneciente a la Universidad de Castilla-La Mancha.
◾ Viernes 17 abril
"Ciencia que ilumina: curiosidades y futuro de la salud ocular"
Luis Fdez-Vega Cueto-Felgueroso. Doctor del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega y profesor asociado de la Universidad.
◾ Miércoles 22 abril 🕛 (12.00 horas)
Semillero científico "IngenierIA, la liga de los héroes de cada dIA"
Luis Couceiro Martínez. Director de Business & Tech y rector de la UAX Mare Nostrum.
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