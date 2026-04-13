Sidra, vino, quesos, embutidos… y un novedoso “Territorio Cachopo”: estos son los “embajadores del sabor” de Asturias en el Salón Gourmets

Casi 3.000 expositores en 72.000 metros cuadrados de exposición en el recinto ferial Ifema de Madrid. Un total de 55.000 productos, más de 1.000 actividades, 6.500 reuniones, 313 millones de euros de volumen de negocio estimado y más de 120.000 visitantes. Todo eso y más es el Salón Gourmets, la feria de alimentación y bebidas que pasa por ser la más destacada de su categoría a nivel internacional.

Y por supuesto en la misma no faltará el producto asturiano. El Gourmets abre sus puertas este mismo lunes y durante cuatro días será el mejor escaparate para mostrar todo lo que se cuece en el sector de la alimentación y de las bebidas.

En este último campo no faltará, por supuesto, la Sidra de Asturias DOP, todo un emblema de la comunidad y que estará representada tanto por el consejo regulador como por algunas bodegas y marcas como El Gaitero, Trabanco, Mayador o Exner, entre otras.

Vino

En bebidas la delegación asturiana cuenta, además, con vino de la Tierra de Cangas DOP, a cargo del consejo regulador. Bodegas Masaveu, del grupo asturiano del mismo nombre, tiene expositor en Madrid.

Asturias presume de ser la mayor mancha quesera de Europa y tiene que defender la etiqueta. Los famosos cabrales y gamonéu, ambos con DOP, tendrán presencia de la mano de varias queserías; también dispone de expositor una marca habitual de las ferias por toda España y el extranjero, Rey Silo. Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA) es otra que figura entre los “embajadores” queseros con sus elaboraciones artesanales.

La agroalimentación asturiana cuenta con 11 denominaciones de origen (DOP) e identificaciones geográficas protegidas (IGP). Muchas pequeñas empresas con tales etiquetas de calidad, además de algunos consejos reguladores, tienen reservado espacio en el Salón Goumets. Miel de Asturias y Ternera Asturiana -ambas IGP- son dos de ellos. Ambos consejos tendrán en sus stands una variada actividad.

Concurso nacional de cachopo

Por ejemplo, Ternera Asturiana tiene previsto estrenar “Territorio Cachopo”, un espacio para elaborar el famoso filete relleno (se usará queso cremoso de Central Lechera Asturiana) en directo. La IGP también elegirá el mejor cachopo de España, cuya final se celebrará en el salón el mismo lunes, día de la apertura.

Marcas de embutidos como La Unión, de conservas como Agromar o Remo completan, entre otras empresas, la “embajada” asturiana en sabor y calidad agroalimentaria en el Gourmets. En la feria tiene también presencia un año más la sociedad Asturex, ya que es escenario de reuniones, contactos empresariales y una buena plataforma para negocios.