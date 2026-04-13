El verano de las orquestas en Asturias: sube el espectáculo, pero el precio del combustible pone en peligro el negocio
"Tenemos cuatro tráileres y los impuestos no ayudan a que la formación crezca", lamenta Basty Piñero, director de Panorama, con 23 artistas sobre el escenario y un nuevo sistema de imagen en la gira de este año
Adrián Doncel
El verano está a la vuelta de la esquina y orquestas como Grupo Beatriz o Panorama encaran la temporada estival en Asturias con buenas expectativas y nuevas propuestas sobre el escenario. "Afrontamos el estreno de la nueva gira con mucha ilusión", declara la canguesa Beatriz Rodríguez, líder del Grupo Beatriz. "Vamos cubriendo la agenda bastante bien", asegura Basty Piñero, director de la gallega Panorama, una de las orquestas más grandes de todo el país, reflejo del tirón que siguen teniendo las verbenas y las fiestas de prao en el calendario festivo del norte.
Ese buen momento, no obstante, se ve empañado por una preocupación creciente por el aumento de los gastos. El precio del combustible (por la guerra de Irán) y la carga impositiva se han convertido en uno de los principales condicionantes para el sector, en especial, para las grandes formaciones que tienen un amplio despliegue técnico y que recorren una gran cantidad de kilómetros en carretera. "Tenemos cuatro tráileres y los impuestos no ayudan a que el negocio crezca", explican desde Panorama, que reconocen la incertidumbre que genera este contexto.
Sube el nivel de los espectáculos
Pese a ello, las orquestas no renuncian a seguir elevando el nivel de sus espectáculos. "Hemos hecho una gran inversión en el sistema de sonidos", señala Beatriz Rodríguez. La apuesta por grandes producciones es evidente, con nuevos formatos que incluyen escenarios, un mayor número de artistas en escena y una fuerte inversión en imagen y sonido.
Grupo Beatriz estrenará en Piedras Blancas su nueva gira, "Atlantis Tour", con vestuario renovado y una puesta en escena reforzada, mientras que Panorama ya ha presentado en Asturias "Time Tour", un espectáculo que contará con veintitrés artistas en el escenario y un nuevo sistema de imagen.
Un "Tomorrowland con ruedas"
Otra formación que no se quiere perder ningún festejo en el Principado es el proyecto "The Goat Féstival", dirigido por Dani Parrondo, que dice estar "muy contento con la gente joven por la acogida del proyecto". El artista salense afronta su segundo año dirigiendo su proyecto con mucha ambición: "Estoy muy ilusionado con el nuevo escenario, va a ser una locura. Yo lo defino como un Tomorrowland con ruedas".
A pesar de la evolución, Dani remarca que no todos los proyectos encuentran las mismas facilidades para hacerse un hueco. "A las comisiones de fiestas les cuesta apostar por algo diferente", explica el músico, que apunta a una mayor predisposición hacia los formatos tradicionales como las orquestas frente a propuestas más orientadas a sesiones de DJ o espectáculos híbridos.
La incertidumbre del tiempo
A estas dificultades se suman otros factores de incertidumbre habituales en la temporada estival, como las condiciones meteorológicas o los riegos asociados a montajes de gran envergadura. El viento o la lluvia pueden obligar a suspender actuaciones o alterar el desarrollo de los eventos, lo que añade presión a los grupos que concentran gran parte de su actividad en los meses de verano.
Con todo, las orquestas afrontan la temporada con optimismo moderado, conscientes de que el interés del público se mantiene, pero también de que el crecimiento del espectáculo implica asumir cada vez más costes y riesgos.
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