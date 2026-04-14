Agenda: qué hacer hoy martes 14 de abril en Asturias

Oviedo

Corsino Rey dará a conocer en LA NUEVA ESPAÑA el trabajo que se desarrolla en una UCI pediátrica

A las 19.00 horas, en el salón de actos de LA NUEVA ESPAÑA, tendrá lugar una conferencia a cargo de Corsino Rey Galán, catedrático de Pediatría de la Universidad de Oviedo y director del área clínica de infancia y adolescencia del HUCA, quien, bajo el título "Lo que no se ve de una UCI Pediátrica: investigación para la supervivencia", abordará el papel fundamental de la investigación en la mejora de la supervivencia infantil y dará a conocer el trabajo que se desarrolla más allá de la atención clínica en estas unidades.

RIDEA

A las 19.00 horas en el salón de actos del RIDEA en Oviedo se celebrará la conferencia "El maconeiru de Degaña y la so relación colos criptolectos gremiales vecinos (el tixeileiru de Conqueiros y el burón de Forniella)", impartida por Fernando Álvarez-Balbuena García, dentro del ciclo "La xíriga, el bron y el maconeiru: xergues secretes d’Asturies", en la que se analizarán estas variedades lingüísticas y su relación con otros lenguajes gremiales tradicionales.

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Charla Avispa Asiática

A las 19.00 horas en el centro social de Trubia (calle General Elorza, 6, bajo) se celebrará una charla divulgativa sobre la avispa asiática en la que se abordarán sus características, riesgos y métodos de control, con la participación de la empresa especializada Armodron y de Bomberos de Oviedo, en una sesión abierta al público hasta completar aforo.

Cooperación_Internacional

A las 11.30 horas en Trascorrales darán comienzo las Jornadas de Cooperación Internacional, un encuentro abierto y gratuito que se desarrollará durante la jornada en horario de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, con distintas actividades centradas en la sensibilización y el conocimiento de proyectos de cooperación.

Matadero Uno

A las 19.00 horas en la librería Matadero Uno (plaza de Riego, 1) tendrá lugar la presentación del libro "Marquesa", de Peio H. Riaño, en un acto en el que el autor estará acompañado por Jorge Fernández León y en el que se abordará esta obra centrada en uno de los episodios más llamativos del arte en España.

Plus Ultra

La Delegación de Defensa en el Principado de Asturias acoge durante todo el mes de abril una exposición conmemorativa por el centenario del histórico vuelo del hidroavión Plus Ultra, que en 1926 unió España y América. La muestra, inaugurada el 30 de marzo de 2026 en Oviedo (plaza España, 4), pone en valor esta hazaña de la aviación española mediante paneles informativos, maquetas y material audiovisual, y sirve además de apoyo al concurso educativo "Carta a un militar español" bajo el lema "PLUS ULTRA: la audacia que cruza horizontes". La exposición puede visitarse gratuitamente de 10.30 a 13.30 horas.

Catedral

Visitas a la Catedral. La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. La entrada general tiene un precio de 9 euros, aunque hay descuentos para estudiantes, niños, desempleados, jubilados y peregrinos. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.00 horas. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Gijón

David Moscoso aborda en la Facultad de Comercio el fenómeno deportivo

La Universidad de Oviedo organiza la conferencia "El fenómeno deportivo: comportamientos de consumo, impacto económico y empleo", impartida por David Moscoso, catedrático de Sociología de la Universidad de Córdoba.

David Moscoso. / UCO

La sesión abordará el papel del deporte como motor de actividad económica y generador de empleo, así como su influencia en los hábitos de consumo contemporáneos. Será a las 11.00 horas en el Aula 009 de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales.

Cementerio de El Sucu (Ceares)

Con motivo del 95 aniversario de la proclamación de la II República hoy habrá dos actos en El Sucu de Ceares. Uno, a las 12.00 horas, organizado por el PSOE de Gijón, habrá un acto de conmemoración frente a las tumbas de Teresa Olay y Eduardo Varela, con intervención de Carmen Eva Pérez, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento y de Hugo Abad de Hoyos, secretario de memoria democrática de las Juventudes socialistas. Y a las 18.00 horas en el Cementerio de El Sucu se va a hacer una ofrenda floral ante la fosa común, promovida por la Sociedad Cultural Gijonesa y el Ateneo Obrero de Gijón. Intervendrá Enrique del Teso Martín, profesor de Lingüística en la Universidad de Oviedo. El acto concluirá con el Himno de Riego y la tradicional ofrenda floral ante las fosas comunes.

Museo del Ferrocarril

Con motivo de los actos socialistas organizados con motivo del 14 de abril, día de la república, habrá una charla sobre "Memoria, república y posverdad" con intervención de la escritora Pilar Sánchez Vicente, el fotoperiodista Eloy Alonso, y el profesor de Universidad Enrique del Teso. Modera Paz Fernández Felgueroso. Será a las 18.30 horas.

Pueblu d’Asturies

Hoy se inaugura en el Muséu del Pueblu d’Asturies la exposición "La cerámica en Cangas del Narcea. Tradición, adaptación e innovación en Llamas del Mouro". La muestra se compone de casi un centenar de piezas y además se complementa con una serie de fotografías. La inauguración oficial será a las 11.30 horas.

Centro Municipal de El Coto

A las 17.00 horas, en el salón de actos de El Coto se ofrece la charla "Párkinson, un gran desconocido. Entenderlo para manejarlo mejor", a cargo de la doctora Jessica González Ardura, neuróloga del HUCA.

Ateneo Obrero

A las 19.00 horas, en el local social del Ateneo Obrero (calle de Francisco Tomás y Valiente, 1 - 2ª Planta), Ástura organiza la conferencia titulada "Asturies en tiempos convulsos. Xovellanos frente a una sociedá en crisis", que impartirá Joaquín Ocampo Suárez-Valdés, estudioso de la historia económica y empresarial.

Ateneo de La Calzada

La Universidad Popular y el Mercado Artesano y Ecológico se unen al Centro Oceanográfico organizando unos talleres divulgativos para todos los públicos, que consisten en la creación de un arrecife de corales profundos del Cantábrica tejido en ganchillo. Hoy tendrán lugar en el Ateneo de La Calzada, de 17.00 a 20.00 horas, con inscripción previa.

Sala Albéniz

Dentro de los encuentros profesionales de Música en Rede, hoy habrá un pase musical de 45 minutos en la Sala Albéniz a cargo de Tania Pereira, artista asturiana que fusiona sus raíces folclóricas con pop experimental. Será a las 19.00 horas. A continuación, a las 21.00 horas, será el turno de que el productor y multiinstrumentista asturiano David T. Ginzo presente su proyecto Tuya.

Ateneo de La Calzada

Organizado por Foto-cine Asemeya Villa de Gijón hoy tendrá lugar una tertulia fotográfica en torno a "La danza de la luz/fuegos artificiales", con acceso libre hasta completar aforo. En esta ocasión la invitada es Maribel Gijón, quien hablará a los presentes sobre las fotografías que tienen como tema central los fuegos artificiales. Será en la sala polivalente a las 19.00 horas.

Ateneo Jovellanos /_Escuela de Comercio

Dentro del ciclo "Gijón Solidario", en el Ateneo Jovellanos se abordará hoy la labor de Proyecto Hombre Heli Alvarez Rodríguez, directora Técnica y Chechu Perez-Espinosa González-Lobon, director General. Será a las 19.00 horas.

Antiguo Instituto

El ciclo de conciertos "El CONSMUPA en el Antiguo Instituto", organizado por el Taller de Músicos. FMCE y UP y Conservatorio Superior de Música del Principado Eduardo Martínez Torner, da hoy protagonismo al departamento de Tecla. Manuel Cabo González, profesor de piano ha programado el concierto "Ecos del teclado: de la sonata al impresionismo", con intervención de Hugo Álvarez Lanero, Laura Puente Novales, y Héctor del Río Fernández,. Será a las 19:30.

Sala Acapulco

Dentro de los encuentros profesionales de Música en Rede, hoy habrá un pase musical de 45 minutos en la Sala Acapulco a cargo de Pablo Valdés es un cantautor con raíces en el rock. Será a las 20.00 horas. A las 22.00 horas será el turno de la banda asturiana de pop "Antonio Irún y Los Lobos".

Avilés y comarca

Cine en la Casa de Cultura

El ciclo "Cine de los martes" programa a las 20.15 horas "Tres adioses" (Italia, 2025), en VOSE, en el auditorio de la Casa de Cultura. Entradas a 4 euros, a la venta en taquilla y en las webs habituales.

Arte con boli Bic

La Escuela de Artes y Oficios (plaza Álvarez Acebal) inaugura a las 19.00 horas la muestra "Anagennisi Tour", del joven artista Aarón Martínez, que trabaja con un sencillo "boli bic". La visita inaugural estará guiada por el propio autor. La exposición podrá verse hasta el 30 de abril.

Festival de cine LGTBI en Niemeyer

La Sala de Cine del Centro Niemeyer proyecta a las 20.00 horas "Dreamers", dentro del XI Festival de Cine LGTBI. Las películas se ofrecen en versión original subtitulada y las entradas tienen un precio de 5 euros, en taquilla y en la web del equipamiento cultural.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición "El Víbora" en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición "25 años de contracultura", sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16..00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Muestra de Ramón Masats

La sala de Fotografía del Centro Niemeyer acoge la exposición "Ramón Masats. Visit Spain", que recoge el viaje que realizó el fotógrafo entre 1955 y 1965 recorriendo la geografía de España con su cámara, bajo el comisariado de Chema Conesa, en una exposición producida por la Subdirección General de Artes Visuales y Creación Contemporánea. Hasta el 10 de mayo en horario de miércoles a domingo, 11.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Las Cuencas

Exposición con pinturas de María Jesús Coro en Moreda (Aller)

El Centro Cultural de Moreda alberga hasta el día 24 de abril una exposición con pinturas de María Jesús Coro. El horario de visita es, los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas.

Muestra pictórica de María F. Coto y Ana Blanco en Laviana

Nueva exposición pictórica en el Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón), en Pola de Laviana, bajo el título "María y Ana", con obras de las pintoras locales María F. Coto y Ana Blanco. La exposición puede visitarse hasta el 30 de abril, en horario de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, y los jueves también por las tardes, de 16.00 a 20.00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Centro

Proyección en Pola de Siero

El Teatro Auditorio de la Pola proyecta a las 19.30 horas la película documental "Volver a casa tan tarde", dirigida por Celia Viada Caso. La cinta se centra en la vida de la escritora María Luisa Elío, que regresó a España en 1970 después de tres décadas de exilio en México para reencontrarse con un pasado que quizás ya no existía. La directora explora, a través de diez pequeñas historias, las piezas sueltas de la vida de esta mujer que formó parte de las vanguardias artísticas más importantes de mediados del siglo XX y que escribió, actuó y filmó "En el balcón vacío", una película en la que exploraba su propia herida como exiliada. Entrada libre, limitada al aforo de la sala. Con la colaboración de Laboral Cinemateca Ambulante.

Mercado en Pola de Siero

Los martes la Pola celebra el mercadillo de la Isla, en el que se realiza venta ambulante de productos multisectoriales (artículos textiles, artesanales y de ornato pequeño). Asimismo, se celebra en los aleros de la plaza de abastos el mercadillo de excedentes agrícolas, en el que los productores del concejo venden sus productos de la huerta, y en la zona peatonal de Ildefonso Sánchez del Río, el mercadillo de la fruta y las flores.

Exposición "Carraques y matraques: pa ruxir", en Pola de Siero

En el marco de la XLV Selmana del Folclor Astur, el grupo folclórico "El Ventolín" organiza en La Pola de Siero la exposición "Carraques y matraques: pa ruxir", que podrá visitarse hasta el 17 de abril en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura. La muestra cuenta con la colaboración de Fernando De la Puente Hevia, profesor técnico en baile y danza tradicional e investigador de la Escuela de Música Tradicional del Ayuntamiento de Oviedo. El horario de visita es de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y sábados, de 10.00 a 13.00 horas. Entrada libre.

Collages de Carmen Santamarina en Cabranes

En la Casa de Cultura de Cabranes puede visitarse hasta el 30 de abril la exposición "Libro de oraciones", de la collagista Carmen Santamarina, una propuesta que continúa su indagación a partir de la lectura y el estudio de poetas con un discurso femenino y feminista. El abanico de referencias de la artista va desde sor Juana Inés de la Cruz hasta la poeta asturiana Lourdes Álvarez, pasando por autoras como Anne Carson, Sylvia Plath u Olvido García Valdés. A partir de versos de sor Juana –escritora en una sociedad de valores culturales masculinos–, Santamarina construye un relato visual con sus materiales habituales: fotografías antiguas en impresión giclée y técnicas mixtas (pintura, pan de oro y objetos). Horario de visita: de lunes a viernes, de 8.00 a 19.00 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Los domingos abre de 11.00 a 14.00. Los lunes permanece cerrado.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; y los sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Oriente

Cine en Infiesto

La Casa de Cultura de Infiesto ofrece a las 18.00 horas la proyección de la película "Las líneas discontinuas", dirigida por Anxos Fazáns, en versión original en gallego subtitulada en español. Bea es una mujer de 50 años que se está separando de su marido. El día en el que tiene que abandonar el hogar en el que ha vivido los últimos veinte años llega a su casa y se encuentra todo patas arriba y a uno de los ladrones dormido en su cama. Denís es un chico trans de 28 años que, a pesar de haber estudiado una carrera, lucha con la precariedad laboral y la falta de oportunidades. Después de pasar tres días juntos, cada uno deberá continuar su camino. La proyección forma parte de la programación de la Cinemateca Ambulante de Laboral Cinemateca.

Exposición "Sidra 2025", en Peñamellera Alta

La Casa de Cultura de Ruenes (Peñamellera Alta) expone hasta el 17 de abril "Sidra 2025", un proyecto de Ediciones Patanegra que rinde homenaje a la sidra desde la creación cultural. La muestra reúne a 17 poetas y 15 artistas grabadores, y pone en valor este producto asturiano al fusionarlo con obra literaria y plástica contemporánea, con autores de la región y también de fuera de ella. El objetivo no es solo celebrar la cultura sidrera, sino también mostrar distintas interpretaciones, miradas y estilos de representación gráfica, técnica y artística en torno al tema. Horario de visita: de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

"Remiendos", de Natalia Suárez, en Llanes

La Casa de Cultura de Llanes acoge hasta el 18 de abril la instalación "Remiendos", de Natalia Suárez / Woodic, que expone una serie de objetos de distintos materiales (telas, cerámicas, madera o metales) remendados bajo el discurso de lo bello de lo reparado y del proceso creativo de la prolongación de la vida útil de un objeto. Objetos como rastro de nuestro paso por la vida, atesoradores de nuestras huellas. El proyecto desarrolla el concepto de "echar un remiendo" como proceso sanador en la solución de un problema o la reparación de un daño. Y ese discurso de la belleza de lo reparado se ve fortalecido con el uso del oro en sus materiales añadidos tal y como se realiza en el proceso de origen japonés del Kintsukuroi: la técnica de reparar los desperfectos de cualquier objeto con laca de oro, un abrazo estético que nos reconcilia con los errores embelleciéndolos. La muestra se exhibe en la Casa Municipal de Cultura de Llanes, en horario de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 horas; los domingos y lunes, cerrado.

Exposición en el Museo del Oriente, en Porrúa

El Museo del Oriente, en Porrúa, acoge desde el 2 de abril hasta el 22 de agosto la exposición "Retrato y sociedad", una selección de 42 fotografías y un autorretrato realizados por Daniel Álvarez Fervienza fechados entre 1885 y 1892. Álvarez Fervienza, de Somiedo, compaginó su trabajo como maestro con el oficio de fotógrafo, gracias al que podemos entender cómo se miraba y cómo se representaba una sociedad entera a finales del siglo XIX. El horario de visita del museo es: de martes a jueves, domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Viernes y sábados, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas.

Mercadillo en Llanes

Cada martes, de 8.00 a 14.00 horas, en la plaza de las Barqueras se instalan puestos en los que se pueden encontrar productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera, así como los puestos de alimentación que se ubican en la plaza de abastos municipal.

Occidente

Mercado en Salas

La capital de Salas acoge su mercado semanal este martes en la plaza del Ayuntamiento, de 8.00 a 14.00 horas, en el que se ofrecen productos de la huerta de los agricultores locales.

Mercadillo de El Franco en La Caridad

La capital franquina de El Franco acoge su mercado semanal en el parque de María Cristina, de 8.00 a 14.00 horas, en el que se pueden adquirir productos de la huerta de los agricultores de la comarca.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver el funcionamiento de una prensa de viga.

Museo del Oro de Navelgas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.

Museo Las Ayalgas de Silviella en Belmonte

El equipamiento acoge una amplia colección de piezas antiguas restauradas y en funcionamiento como vehículos, maquinaria o una fábrica de gaseosa, así como una colección de útiles cotidianos y otra de elementos tradicionales asturianos. Se puede visitar de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.00 horas. Más información en el correo electrónico info@lasayalgas.es o en los teléfonos 985555716 y 696777428.

Parque de la Vida en Luarca

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El Parque de la Vida constituye un referente en actividades de divulgación científica a través el estudio del entorno natural, el mundo animal y el espacio. Sobre una parcela de 32.000 m² anexa al Centro de Recuperación de Especies que Cepesma gestiona en La Mata, se ubican estas instalaciones que tienen por objeto el fomento de las energías renovables y el estudio del ambiente. Las visitas requieren siempre reserva previa llamando a los teléfonos 689570708 y 660660400. De lunes a viernes: visitas guiadas solo para centros educativos y grupos de diez o más personas, a las 11.00, 12.00, 16.30 y 17.30 horas. Sábados, domingos y festivos: visitas guiadas, a las 11.00, 12.00, 16.30 y 17.30 horas; visitas no guiadas, 12.00 y 16.30 horas.