Asturias en "modo X": la campaña regional sin coste para el contribuyente con fines solidarios

Asturias se puso este martes en "modo X" para animar a los asturianos a contribuir a financiar proyectos sociales sin coste alguno para su bolsillo. Solo a golpe de click en el ratón del ordenador o con el bolígrafo. La Junta General del Principado acogió la presentación de la campaña "X Solidaria", con las organizaciones que integran la Mesa del Tercer Sector del Principado de Asturias, que busca recaudar el 0,7% de los impuestos de los contribuyentes a fines sociales.

"Cuando la consejería y las organizaciones sociales entrelazamos esfuerzos y caminamos juntas, las dificultades se vuelven más pequeñas y los logros se vuelven mayores", destacó la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, durante el acto, en el que también estuvo el presidente del Parlamento asturiano, Juan Cofiño; Mónica Oviedo, presidenta del CERMI, y José María Lana, presidente de Cruz Roja, además de diputados de los grupos políticos en la Junta. Asimismo, Elisa Pantiga López, participante de la Asociación Liga Reumatológica Asturiana; y Francisco Marroquín Noriega, participante del proyecto de la Casa de Acogida "Luz Rodríguez Casanova", impulsado por Cáritas Diocesana de Oviedo, dieron testimonio de sus experiencias personales.

"Se trata de llamar a ejercer la solidaridad de verdad", reseñó Cofiño. "Los datos revelan que los contribuyentes van sensibilizándose y espero que la curva ascendente continúe". El Presidente de la Junta pidió "solidaridad y conciencia, porque el dinero que se recauda va destinado a fines sociales, a organizaciones que se dedican a complementar donde el Estado no llega. Las ONG son activistas fundamentales".

Los datos de la última campaña de la renta en el Principado revelan que el 50% de las personas que hacen la declaración en Asturias no marcan la casilla de la X Solidaria, la 106. A estos han querido llamar las organizaciones del Tercer Sector a que lo hagan: "No cuesta nada".

Radiografía de la campaña

Tras la proyección de uno de los vídeos de la campaña, José María Lana ofreció los datos de la última recaudación de la campaña de la renta. "Una de cada dos personas en España marcó la X solidaria, más de 12,3 millones, de las que un 30% marcó exclusivamente la casilla 106 y un 20,5% marcó ambas casillas, la de interés social y también la de la Iglesia Católica, lo que sumó una recaudación total de 567 millones de euros, más de 54 millones de euros respecto al año anterior", explicó.

En Asturias, según el presidente de Cruz Roja, "en 2025 se recaudaron 12 millones de euros, 1.064.153 euros más que en 2024. 7.138.000 euros del total se deben a un 32% de declarantes que marcaron solo la casilla 106, mientras que el 18% de declarantes marcaron las dos casillas ".

Noticias relacionadas

Si los 579.544 personas que el año pasado hicieron la declaración de la renta en Asturias hubiesen marcado la cruz de los fines sociales se podrían haber recaudado 21 millones de euros.