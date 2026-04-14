Cogersa lleva a Bruselas cinco ideas asturianas contra la basura electrónica tras movilizar 169 proyectos

Asturias ya tiene candidatura para competir en Europa con su mejor escaparate de economía circular. Cogersa ha seleccionado cinco proyectos que representarán al Principado en la final de los Premios Europeos de Prevención de Residuos, que se celebrará en Bruselas a comienzos de junio, después de una edición en la que se desarrollaron 169 iniciativas en la comunidad dentro de la Semana Europea de la Prevención de Residuos.

Los elegidos proceden de ámbitos muy distintos, pero comparten una misma idea de fondo: combatir la creciente montaña de residuos electrónicos a través del consumo responsable, la reutilización y la reparación. Han sido distinguidos el Ayuntamiento de Ribadesella, el grupo Talento Corporativo, la Asociación Cultural Mercado Artesano y Ecológico de Gijón, la Escuela Revillagigedo y el CIFP de Hostelería y Turismo de Gijón, además de la familia gijonesa Criado Lameiro.

El anuncio se realizó este martes en Oviedo, en un acto abierto por la directora general de Medio Ambiente y vicepresidenta de Cogersa, Susana Madera, junto a la gerente del consorcio, Paz Orviz, y con la asistencia de unas doscientas personas vinculadas a las entidades y organizaciones reconocidas.

La edición de este año de la campaña europea se ha desarrollado bajo el lema “Conecta el valor, desconecta el residuo”, con especial atención a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, uno de los flujos que más crece y que sigue siendo, en muchos casos, insuficientemente identificado por la ciudadanía. Cogersa recuerda que, según los últimos datos de Eurostat citados en la convocatoria, los aparatos eléctricos y electrónicos comercializados en la UE pasaron de 7,6 millones de toneladas en 2012 a 14,4 millones en 2022. En ese contexto, los residuos generados alcanzaron los 11,2 millones de toneladas anuales.

Entre los proyectos asturianos seleccionados figura, en la categoría de entidad pública, la iniciativa riosellana “Reciclar tecnología es sembrar futuro”, basada en una jornada de recogida de residuos electrónicos en la calle que logró captar más de 180 dispositivos para su reciclaje correcto. En empresa, Talento Corporativo ha sido distinguida por una propuesta de reutilización de equipos informáticos en desuso con fines sociales. En asociaciones y ONG, el Mercado Artesano y Ecológico de Gijón ha destacado por convertir componentes electrónicos en desuso en robots decorativos. En ciudadanía, la familia Criado Lameiro promovió una actividad doméstica sobre reparación, reciclaje y obsolescencia programada. Y en cuanto a los centros educativos, la Escuela Revillagigedo y el CIFP de Hostelería y Turismo de Gijón han unido recogida separada, reparación y reutilización con valor didáctico.

Cogersa coordina en Asturias esta semana europea desde 2010. Desde entonces, 1.776 entidades han impulsado 2.341 acciones en el territorio. El balance también refleja el peso creciente de Asturias en esta convocatoria: los proyectos nominados por el consorcio han sido reconocidos en dieciséis ocasiones, con cuatro victorias europeas. La última llegó el año pasado, cuando la profesora de la Universidad de Oviedo Marlén Alonso Castaño ganó en la categoría de ciudadanía con una propuesta contra el desperdicio alimentario apoyada en inteligencia artificial.

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Con esta nueva selección, Asturias buscará ahora volver a hacerse un hueco en el palmarés continental, esta vez con cinco iniciativas que convierten la lucha contra la chatarra electrónica en una oportunidad para educar, reutilizar y crear.