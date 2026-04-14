Aitana, La Oreja de Van Gogh, Dani Martín, María Becerra...: guía de todos los festivales y macroconciertos que no hay que perderse este verano en Asturias

Aitana, La Oreja de Van Gogh, María Becerra, Dani Martín, Juan Magán, MClan... Todos estos artistas y muchos más harán vibrar Asturias este verano con conciertos y festivales repartidos por toda la región. Boombastic, Metrópoli y Gijón Life son los más multitudinarios. Pero en la región hay música para todos los gustos y en todos los rincones.

Gratuitos algunos, de pago otros, las organizaciones de estas salas de fiesta al aire libre traerán artistas nacionales e internacionales de primer nivel. Aquí va una guía básica de lo que no hay que perderse:

Es el padre de todos los festivales en Asturias, el más grande. Aunque anunciaron su adiós el año pasado, finalmente habrá un "último baile" (veremos a ver si será el último) por petición popular. El Boombastic volverá a Llanera del 16 al 18 de julio, colgando el cartel de entradas vendidas. En la primera preventa se vndieron 5.000 tickets en solo una hora. En sus múltiples escenarios actuarán artistas muy destacados del panorama nacional e internacional.

Aunque el cartel aún no está cerrado es notable la mezcla de estilos del festival. Actuarán desde Hijos de la Ruina (Natos y Waor con Recycled J), María Becerra, Barry B y Lucho RK hasta Íñigo Quintero y Mafalda Cardenal pasando por Metrika, Pole, Saiko o La Zowi.

Es un festival ambicioso que año tras año se asegura un "sold out", incluso de su zona de descanso, con una proyección de unos 60.000 asistentes durante los tres días del Boombastic. Tanto es su éxito que tiene su propio camping con supermercado y kiosko.

Hace unos meses atrás la organización anunciaba su "retiro" sin precedentes, impactando a sus seguidores. Poco tiempo después de esta revelación tan inesperada (teniendo en cuenta su increíble éxito por toda España) publicaron la realización de un último festival cuya localización es Asturias, ya que de todos los lugares en los que se ha celebrado el Boombastic (Alicante, Madrid, Gran Canaria...) el triunfo de Asturias sobre ellos es muy notable, además de ser donde tuvieron sus inicios.

Es por esto que el título de la edición de este verano es "The last dance" (el último baile), aunque existen especulaciones sobre la veracidad de todo esto ya que podría apuntar a una estrategia de marketing. Boombastic tiene un público joven y por ello la comunicación se produce a través de redes sociales como Instagram. El festival eliminó todas sus publicaciones tras anunciar su retiro y antes de promocionar la edición de 2026, y es que en esta aplicación es muy común llevar esto a cabo como una estrategia de marketing. Además de la opción de que el año que viene el festival vuelva a la normalidad en todas sus localizaciones, se baraja la posibilidad de que no haya más ediciones del Boombastic en España, pero que se expanda internacionalmente en su lugar.

Este conocido festival de Gijón tendrá lugar del 27 de junio al 5 de julio en el Recinto Ferial Luis Adaro. Con diferentes actividades durante el día, los conciertos suponen el último evento de la programación, ya por la noche. Con algunos artistas por confirmar, ya han publicado su cartel oficial, en el que destacan Juan Magán, Loquillo, M-Clan, Taburete y la fiesta Bresh.

Su duración abarca prácticamente todo el verano comenzando el 10 de julio y finalizando el 1 de agosto. Algunos de los artistas confirmados son La Oreja de Van Gogh con su gira "Tantas cosas que contar" tour 2026, que supone el regreso de Amaia Montero a los escenarios asturianos; Dani Martín, Carolina Durante o Siloé. La serie de conciertos estarán ubicados en el Parque Hermanos Castro de Gijón, en el que se espera que se complete el aforo de 12.000 personas.

Del centro de Asturias al oriente. El festival de música electrónica ubicado en Arriondas es un imprescindible en el verano del Principado. Se celebrará este año del 13 al 16 de agosto en su 29ª edición, como es tradición, en una finca de más de 300.000 metros cuadrados conocida como el "Valle de la Música", cerca de Cangas de Onís. Es un festival que puede pasar más desapercibido, pero en los últimos años se está consiguiendo superar la cifra de 80.000 asistentes.

Está programado del 21 al 23 de agosto en el "Valle de la Música". Comparte ubicación con Aquasella, aunque en este festival los géneros más frecuentes son música urbana, rap, trap y pop alternativo.

Es el festival de cultura celta más importante de Asturias y se ubica en Avilés. Acoge grupos folclóricos de otros países considerados celtas y a lo largo de 10 días se organizan más de 100 actos, pero todavía no se ha publicado una fecha para la edición de este verano. El año pasado tuvo lugar del 19 al 27 de julio, por lo que se espera que este festival se realice en una fecha cercana a la edición anterior.

Con la escasa información que se conoce, lo que se sabe es que se celebrará a mediados de agosto (posiblemente el sábado 15 y domingo 16) y que se ubicará en el Parque del Muelle (Avilés), con su kiosko circular como escenario principal para las bandas de rock que participan en el festival. El año pasado se añadió una novedad: la introducción de un escenario secundario para las bandas locales, que se espera se mantenga esta próxima edición.

Del 23 al 26 de julio vuelve este festival de Gijón que rinde homenaje al "mod & 60's", un género que no pasa de moda para los fanáticos, quienes podrán disfrutar de esta música entre la Sala Acapulco-Casino y la Sala Albéniz.

Aitana será uno de los conciertos multitudinarios de este verano. La joven cantante estará en el Pabellón de La Magdalena de Avilés para presentar su "Cuarto azul world tour" la noche del 26 de junio.

La cantante Aitana en una imagen de archivo durante un concierto. / JUANJO MARTIN / EFE

En el mes de agosto, entre 6 y el 15, llegarán a Gijón dentro de la Semana Grande los demandados conciertos gratuitos en Plaza Mayor y en la playa de Poniente (Gijón), a los que asisten miles de personas cada día. De momento, el cartel de artistas es una incógnita.

Tampoco hay nombres para los conocidos conciertos que se realizan durante las fiestas de San Mateo, que se celebran a mediados de septiembre. En principio se mantendrán las ubicaciones de los últimos años: recinto La Ería, calle Uría y Plaza de Feijoo.