La guerra no se nota en el supermercado: la subida de precios de la cesta de la compra se modera en Asturias

La cesta de la compra en Asturias está a salvo, de momento, de los efectos de la guerra en Oriente Medio. Lejos de dispararse, la subida de los precios de los alimentos y las bebidas se ha moderado en el mes de marzo, el primero en el que se pueden medir las consecuencias del conflicto bélico.

Asturias es, junto a Canarias y La Rioja, la comunidad con menor incremento anual de los precios en marzo, según el índice de precios al consumo que elaborara el Instituto Nacional de Estadística (INE). La tasa de aumento de esas tres comunidades fue del 3%, cuatro décimas inferior a la media nacional, que fue del 3,4%, y más de un punto por debajo de Madrid, que con un incremento del 4,1% fue la comunidad con más inflación.

El IPC en Asturias ha subido en un mes del 2% al 3%, un punto, pero esa alza se debe a dos factores claros. El primero de ellos son los precios de los combustibles. Donde primero se ha notado la guerra en Oriente Medio ha sido en las gasolineras. El transporte se ha encarecido un 4,8% anual y un 4,2% con respecto al mes anterior y ello a pesar de las medidas aplicadas por el Gobierno de España. La rebaja del 10% en el IVA de los carburantes no ha sido suficiente para controlar los precios.

El otro factor determinante para la subida de los precios en Asturias ha sido ajeno al conflicto bélico. Asturias registró un mes de marzo caluroso y eso provocó un adelanto de la temporada de primavera-verano en la moda de vestido y calzado y con ello un incremento de los precios del 6,3% con respecto al mes anterior.

En cuanto a la cesta de la compra, los alimentos y bebidas no alcohólicas registraron un incremento anual de precios del 3,2%, pero esa tasa fue inferior a la de febrero. Hubo un recorte del 0,4% según el INE. Es decir, el incremento de precios anual se ha moderado y ello a pesar del aumento de los precios del transporte por la guerra en Irán. En productos como el pescado (-3,2% mensual), los crustáceos y moluscos (-2,1%), la carne de cerdo (-0,9%) o el cordero (-0,6%), la moderación ha sido notable. No obstante, hay productos muy consumidos en Asturias que siguen con su trayectoria alcista, como los huevos, que ya se han encarecido en el último año un 24,5% o la carne de vacuno, con un 14,5% anual. Por su parte, el aceite se mantiene sin variaciones con respecto al mes pasado y acumula un abaratamiento del 10,2% en el último año tras las fuertes subidas que había acumulado en los años anteriores.

Noticias relacionadas

Si el impacto del conflicto bélico, que mantiene al alza los precios de gasolinas y gasóleos, no se ha hecho sentir más en los bolsillos de los consumidores ha sido, según el Ministerio de Economía, gracias al buen comportamiento de la electricidad, "dada la apuesta de España por las renovables".