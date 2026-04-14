La ilusión de Lucía por ver a su hija en el cole de su infancia y las ganas de la pequeña Clara de empezar en la escuelina: intenso día de inscripciones en los centros educativos asturianos

Educación abrió este martes el proceso de admisión del alumnado para el curso 2026-2027 en las etapas de Educación Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en todos los centros públicos y concertados de Asturias. Los padres tendrán hasta el 24 de abril para presentar la documentación necesaria en el centro que elijan. La lista de admitidos y excluidos se realizará el 6 de mayo (con alegaciones entre el 7 y el 11 de mayo), a excepción de en las escuelinas que lo harán el 27 de mayo (con alegaciones hasta el 1 de junio). Las listas definitivas se conocerán el 28 de mayo, el 10 de junio en el caso de las Escuelas Infantiles.

Incertidumbre por la plaza en Oviedo

En la jornada en la que se abrió el periodo de preinscripción para el próximo curso, Lucía Jiménez acudió al que fue su colegio, Dulce Nombre de Jesús (Dominicas) de Oviedo, para presentar la documentación para que su hija estudie en el mismo centro. "No tuvimos ninguna duda de que esta es nuestra primera opción", asegura sobre el equipamiento educativo.

Jiménez fue de las primeras en acudir en la primera jornada, en la que el colegio registró "un buen ritmo" de presentación de solicitudes para el primer curso del segundo ciclo de Infantil, indica Andrés Moreno, jefe de estudios de Infantil. "Tenemos mucha incertidumbre porque el año pasado hubo solicitudes que quedaron fuera", comenta Jiménez, que tiene a dos sobrinas estudiando en el centro.

Este año el colegio Dulce Nombre de Jesús volverá a ofertar 46 plazas -dos unidades- en primero de Infantil, pese a que desde el centro se solicitó a la Consejería de Educación una tercera unidad. Lucía Jiménez presentó la documentación a primera hora de la tarde en la Secretaría del centro, al que acuden alrededor de 1.100 alumnos. Tras ella, otra familia esperaba para dejar la preinscripción. Las conversaciones giran estos días en los colegios en torno a los puntos que se conceden en función de cuestiones como tener hermanos en el centro, la proximidad del domicilio o del centro de trabajo, entre otros.

A "tiro fijo" en Gijón

Y, por tener más hijos en el centro, Abigaíl Sánchez fue este martes, a tiro fijo y conociendo a la perfección el CEIP El Llano de Gijón, a inscribir a su hija Yasmina Larhzouli. En el primer día del plazo de inscripción para el curso que viene, esta madre acudió para conseguir una de las plazas que se ofrecen en Infantil para niños y niñas de tres años. "Me compensa por todo. Tengo dos hijos y la referencia que tengo es gracias al primero", detalla Sánchez.

"El centro me encanta, está rodeado de verde, muy guapo y con visibilidad de todo. Tienen Infantil y Primaria, con lo que no los tengo que ir cambiando, y vivo por la zona, así que es muy cómodo para mí", añade esta madre, cuya hija podrá empezar el curso lectivo en septiembre y compartir centro con sus dos hermanos mayores. "Con el primer hijo, sorprendentemente, no tuve ningún problema y me acuerdo de que me dieron muchas ayudas para escoger, visitar o conocer mejor los colegios", recuerda Sánchez.

En esta ocasión, la situación parece haber cambiado, por lo menos en este centro educativo de El Llano donde en años anteriores el número de alumnos era inferior al esperado. Las primeras valoraciones que han recibido son positivas y esperan ocupar las 23 plazas que ofertan para los más pequeños de 3 años.

Abigaíl Sánchez, este martes, junto a su hija Yasmina Larhzouli en el CEIP El Llano. / Ángel González

También cuentan con la colaboración de la escuela infantil Gloria Fuertes y sus alumnos de último año. La mayoría pasará a hacer Primaria en este centro, donde esperan también llenar las dos clases de 23 alumnos. "Tener el cole cerca de casa es un lujo. Luego está la otra opción, que busca mucha gente, que es encontrar un centro al lado del trabajo o por donde viven familiares como abuelos o tíos", confiesa Sánchez.

"Buenas expectativas y optimismo " en Avilés

El colegio público Poeta Juan Ochoa de Avilés, en el barrio de La Luz, comienza el periodo de matriculación con "buenas expectativas y optimistas". Apenas ha comenzado el periodo de inscripciones y ya han recibido "seis desde tres años hasta sexto de Primaria y cuatro para la nueva escuelina de 0 a 3", explica la directora del centro, Silvia Heres. Y "a pesar de que estamos notando un bajón en la natalidad y es complicado conseguir alumnado de 0 a 3, nosotros vamos recibiendo nuevas matrículas en período no ordinario", detalla. Por eso, aunque al principio empiecen "siendo pocos, luego sube el número de alumnos. En total, fueron 26 los que llegaron al Poeta Juan Ochoa en lo que llevamos de curso y fuera del plazo de matriculación, ya sean de otros colegios o del extranjero", aclara.

Jessica Barrena / M. O.

La nueva escuelina, que se llamará La Xungarosa, "será algo muy beneficioso tanto para el barrio como para el colegio. Si se matriculan allí y están contentos, luego vendrán aquí", asegura Heres. Para José Ángel Rodríguez, "el proceso de matriculación no fue para nada tedioso", pues su hijo llegó recientemente a su nueva escuela tras la decisión de cambiarse: "Y aquí nos quedaremos hasta el último año", afirma. Para Jessica Barrena también le ha resultado un trámite sencillo, gracias a que "una vez dentro del centro, ya pasan al siguiente curso sin necesidad de comenzar con el papeleo de nuevo", afirma. Además, "en este colegio nunca hay problema de plazas, suele haber bastantes y el alumnado no está masificado", cuenta.

Al "límite" en la escuelina Peña Careses, en Pola de Siero

En Pola de Siero, en la escuelina Peña Careses hasta 12 familias se pasaron a inscribir a sus hijos para el primer curso de Educación Infantil. El centro, que dispondrá de 69 plazas para el alumnado de 3 años, estableció turnos con cita previa para la entrega de la documentación. “Normalmente cada año estamos rozando el límite de plazas, esperamos no tener que desempatar con puntos”, explica la profesora Bibiana Arias, encargada de atender las inscripciones.

Paula Moral decidió elegir este centro de La Pola para su hijo David Maroto por una cuestión sentimental. “Es la escuela de toda la vida en La Pola, vine aquí, a mí y a mis padres les dejó buen recuerdo, así que para mi hijo ya no fui a ver ningún otro”, explica. “Además también cuidé unas crías hace un tiempo, que estaban muy contentas aquí, no lo dudé”, añade Moral, que reconoce que pidió cita para el primer día de inscripciones, “por si había algún problema, para solventar algún papel, y por quitarlo de delante”.

Por la izquierda, Paula Moral, Bibiana Arias, Carla Montes, Elena López y David Montes. / P. A.

Con su hija Clara acudieron a matricularla sus padres David Montes y Elena López. Será su estreno, porque hasta la fecha no ha ido a ninguna escuelina de 0 a 3 ni a la guardería. “Está contenta, y con ganas de empezar”, destaca su madre, mientras la pequeña Clara señala con los dedos que ya tiene tres años. “Fue mi cole de siempre cuando era niña, nos queda muy cerca de casa, y no barajé más opciones”, añade, en relación a que en la Pola también se ofertan actualmente plazas para Educación Infantil en los colegios públicos Hermanos Arregui y Celestino Montoto, donde los alumnos tendrían continuidad a partir de Primaria, pero el Peña Careses, únicamente para alumnos de 3 a 6 años, sigue manteniendo su tirón.

Trabajo "extra" en Mieres

Y de los más pequeños a los que dan el salto a la ESO. La elección de centro educativo, especialmente en el paso de Primaria a Secundaria o de la ESO a Bachillerato y Formación Profesional, se convierte en una decisión que no siempre resulta fácil de tomar. En concejos como Mieres, este proceso cobra especial relevancia por la amplia oferta formativa existente.

En el IES Sánchez Lastra, uno de los centros de referencia de la comarca, estos días se viven con especial intensidad. Aunque todavía no ha comenzado el periodo de matrícula como tal, la preinscripción ya exige un importante esfuerzo organizativo y administrativo.

Javier Coto y Alba Fernández, jefes de estudio del IES Sánchez Lastra, con una de las preinscripciones. / D. M.

“Estamos hablando de en torno a 200 alumnos”, explica su directora, Margarita Martín, al referirse al volumen de estudiantes de Secundaria y Bachillerato que cada curso pasan por el centro, que también cuenta con catorce ciclos formativos de FP. “El tema de las matrículas da mucha guerra a nivel administrativo”, reconoce la directora. Aunque ahora se trata únicamente de solicitudes, el verdadero volumen de trabajo llegará más adelante, cuando haya que formalizar las matrículas con toda la documentación requerida. “Es muchísima documentación la que se recoge y hay que comprobarla una a una”, explica.

A esta carga se suma la diversidad de situaciones familiares. Algunas presentan dificultades a la hora de reunir los documentos o cumplir los requisitos, lo que añade un grado extra de complejidad al proceso. Todo ello obliga al equipo administrativo a un seguimiento minucioso.