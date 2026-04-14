La nueva oficina judicial entra en funcionamiento en Oviedo el 27 de abril, con cuatro meses de retraso y 21 plazas aún vacantes, según los sindicatos

Los tribunales de instancia consumaron su constitución en Asturias el pasado 31 de diciembre, con la creación de los tribunales de Oviedo, Gijón, Avilés , Mieres y Langreo. Sin embargo, los tres primeros lo hicieron de manera incompleta, sin que se reorganizase al funcionariado en la nueva oficinal judicial, y se continuó trabajando como si no hubiese desaparecido la estructura por juzgados. La reorganización se las ha traído, ya que ha sido un proceso lento y complejo. El Gobierno regional dijo primero que la nueva oficina estaría lista en enero, luego en febrero y posteriormente a finales de marzo.

Ni siquiera este plazo se ha cumplido, ya que la nueva oficina judicial no será una realidad hasta 27 de abril. Antes le precedieron las nuevas oficinas judiciales de Avilés (16 de febrero) y luego Gijón (23 de marzo), donde además se abordó la comarcalización de la sección de violencia sobre la mujer, esto es, la asunción de los delitos sexuales y la violencia machista de Siero, la comarca de la Sidra y todo el Oriente de la región. En Gijón, la puesta en marcha de la nueva oficina judicial se hizo de manera caótica, sin que se completase el traslado de expedientes y funcionarios, lo que facilitó escenas de expedientes sin desembalar por el suelo en medio de la oficina.

En Oviedo, donde se constituirá la nueva oficina judicial con casi cuatro meses de retraso, lo hará además con algunas deficiencias, según el sindicato SPJ-USO. Hay 21 plazas vacantes, en concreto 5 puestos singularizados (Jefaturas de equipo) y 16 puestos genéricos de Gestión y Tramitación. Se trata de puestos clave que afectan sobre todo a las áreas penal y social.

SPJ-USO ha presentado un escrito ante la Viceconsejería de Justicia interesando se proceda de forma inmediata a ofertar mediante sustitución horizontal las jefaturas vacantes y mediante sustitución vertical los puestos genéricos.

SPJ-USO insiste que Asturias es la única comunidad con competencias transferidas que aún no ha regulado las sustituciones. Esta dejadez ha provocado que hasta ahora las sustituciones verticales se hayan sucedido en los Juzgados, sin publicidad alguna, a petición del LAJ y sin ningún tipo de seguridad jurídica.

Por ello el sindicato que las 21 plazas vacantes se oferten de manera urgente para evitar la sobrecarga de trabajo del personal en el arranque de la nueva oficina.

También transparencia total: Que la provisión de estas plazas se realice de forma pública, tal y como se hizo en Gijón, aplicando los criterios del real decreto que regula el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia.

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El sindicato pide además una negociación urgente, con convocatoria de la Mesa Sectorial de Justicia para retomar la regulación de las sustituciones, un asunto que la Viceconsejería y las demás organizaciones sindicales hasta ahora pertenecientes a mesa sectorial, mantienen «aparcado» desde hace años pese a las reiteradas peticiones desde SPJ-USO sin estar en mesa sectorial hasta las elecciones pasadas de noviembre. No han exigido regulación, no han presionado en mesa sectorial y no han defendido con firmeza un sistema transparente.