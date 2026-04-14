El nuevo Sindicato Médicos del Sespa debate hoy si convoca huelga para acortar las guardias
La organización de facultativos reclama que la agenda de los médicos de atención primaria baje a 35 pacientes diarios
La plataforma Médicos del Sespa ya se ha constituido en sindicato y celebrará en la tarde de hoy, martes, una asamblea en la que sus miembros (cerca de un centenar) debatirán “los siguientes pasos a dar” en esta nueva etapa.
Los seguidores que tenía el grupo de Whatsapp de la plataforma habían puesto sobre la mesa la convocatoria de una huelga de médicos en Asturias ante la “ausencia de avances” en la negociación con la Consejería de Salud para limitar las jornadas laborales derivadas de las guardias.
Reunión con la Consejería
Ayer, tres responsables del nuevo sindicato (Rubén Díaz, Carolina García y Natalia Iglesias) mantuvieron un encuentro con la consejera de Salud, Conchita Saavedra, y el viceconsejero de Política Sanitaria, Pablo García. Fue una reunión informal en la que plantearon dos de sus reivindicaciones principales: la ya citada limitación de las jornadas de trabajo y la reducción de las agendas diarias de pacientes de los médicos de atención primaria.
Sobre las agendas de los facultativos de los centros de salud, el nuevo sindicato sostiene que la cifra ideal sería “35 pacientes al día”, y no los 38 que se barajan. “En el plazo de un mes veremos cambios que habrá que ver si van en esta línea”, explicó a este periódico Rubén Díaz, uno de los responsables de la organización médica.
En relación con la limitación de la jornada laboral, los promotores del sindicato sostienen que “se trata quizá de nuestra principal reivindicación y no habíamos visto, hasta por fin en esta reunión, ningún interés de la Consejería en intentar encontrar una solución”.
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