Patricia López Vicente: "Animo a los jóvenes a ver la tecnología como herramienta de cambio social"

Patricia López Vicente, directora general del Centro Tecnológico Idonial, acercará hoy al público el mundo de los materiales avanzados. Con su conferencia «La era de los materiales que ‘piensan’» explorará una nueva generación de materiales capaces de responder a estímulos externos en la XI edición de la Semana de la Ciencia «Margarita Salas», organizada por LA NUEVA ESPAÑA y que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Oviedo, Ayuntamiento de Gijón, Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, Veolia, Bayer, Universidad Alfonso X el Sabio, Ieducae, Fertiberia, Química del Nalón, además de con la colaboración de Idonial y con la subvención de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo del Principado. La cita es a las 19.30 horas en el Club LA NUEVA ESPAÑA.

–¿Qué papel desempeña Idonial en el impulso de la innovación científica y tecnológica en España?

El centro tecnológico Idonial desempeña un papel fundamental como puente estratégico y acelerador entre la investigación científica básica, los desarrollos tecnológicos y su aplicación industrial real. Como parte de la red de centros tecnológicos de España y centro de referencia del Principado, nuestra labor consiste en actuar como el eslabón crítico que conecta el conocimiento académico de las universidades con la realidad operativa de las fábricas. Transformamos la investigación básica en soluciones prácticas y disruptivas que las empresas pueden fabricar y comercializar. El verdadero valor diferencial del centro reside en esa sinergia que se crea en la intersección de estas líneas, lo que permite abordar la doble transición verde y digital.

¿Qué importancia tiene acercar la ciencia a la sociedad?

Actividades como la Semana de la Ciencia son fundamentales para reducir la distancia entre la comunidad científico-tecnológica y la sociedad. Acercar la ciencia y la tecnología al público permite que las personas comprendan mejor su papel en la vida cotidiana y su importancia para afrontar grandes desafíos, como la salud humana o el cambio climático. Además, la divulgación científica juega un papel clave en la formación de una ciudadanía crítica e informada. También es esencial para despertar vocaciones científicas entre los jóvenes, mostrando la ciencia como una opción profesional atractiva y accesible. Acercar la ciencia y la tecnología a la sociedad fortalece el vínculo entre conocimiento y progreso social. Felicitamos a LA NUEVA ESPAÑA por esa fantástica iniciativa. Desde Idonial nos sentimos muy agradecidos y afortunados por formar parte de ella.

¿Qué mensaje le gustaría brindar a los estudiantes que se plantean una carrera científica?

Les diría que la ciencia y la tecnología no son conceptos abstractos, sino realidades tangibles y apasionantes que tienen el poder real de transformar la industria y mejorar la vida de las personas. Es un camino que requiere esfuerzo, constancia y una curiosidad inagotable, pero profundamente gratificante al permitirnos aportar soluciones a los grandes desafíos del futuro. Les animo a ver la tecnología como una herramienta de cambio social y a descubrir que el futuro se está construyendo hoy muy cerca de ellos y que ellos pueden ser sus principales arquitectos.

¿Cuáles han sido los mayores retos de su gestión ?

La gestión de un centro como Idonial conlleva desafíos estratégicos, económicos y humanos de gran envergadura. Uno de los principales es asegurar una financiación estable y diversa en un entorno altamente competitivo, basado en convocatorias públicas y una estrecha colaboración público-privada. A este reto financiero se suma la necesidad de adaptarse y anticiparse a una evolución tecnológica vertiginosa, lo que exige una vigilancia constante para liderar las tendencias globales. En este contexto, la captación y retención de talento se vuelve crítica. Más allá de la gestión operativa, nuestro reto fundamental se articula en el equilibrio entre la investigación de vanguardia y su transferencia efectiva al mercado.

¿Qué perfil de talento busca en sus investigadores y cómo fomenta la incorporación de jóvenes científicos?

Buscamos investigadores con un perfil altamente cualificado, versátil y adaptativo. Valoramos conocimientos técnicos sólidos en ingeniería, física, química, o computación, integrando titulaciones universitarias y de Formación Profesional para cubrir todo el espectro de necesidades industriales. El 20% de nuestra plantilla son doctores. Más allá del currículo académico, priorizamos el pensamiento crítico y las habilidades interpersonales; necesitamos expertos con una visión práctica, capaces de dialogar con otras disciplinas.

¿Es el retorno del talento emigrado otro de los retos?

Nos enorgullece actuar como un refugio de talento capaz de atraer y recuperar capital humano, que ya ha logrado que 16 investigadores asturianos regresen para desarrollar su carrera con nosotros.

¿Qué papel juegan las mujeres en la ciencia hoy en día y qué iniciativas considera clave para seguir avanzando en igualdad?

Las mujeres desempeñamos hoy un papel estructural y protagonista en la ciencia y en la transformación de la industria. En Idonial, esta realidad es tangible: las mujeres representan ya el 40% de nuestra plantilla, una cifra sumamente positiva y superior a la media de muchos centros tecnológicos, lo que demuestra que el talento femenino es un motor esencial para el progreso. Sin embargo, persisten desigualdades en el acceso a puestos de liderazgo y en ciertas disciplinas STEM.

¿Cómo colabora Idonial con empresas e instituciones para transferir conocimiento al tejido productivo?

La colaboración es el pilar de Idonial, con un modelo de innovación abierta que actúa como un departamento de I+D externo para la empresa. Esta transferencia de conocimiento se materializa en proyectos conjuntos donde aplicamos desarrollos tecnológicos a necesidades reales, y mediante servicios especializados que permiten a las empresas innovar con garantías técnicas. Para asegurar que esta transición sea tangible, contamos con instalaciones que operan como fábricas a pequeña escala.