Pensiones a 400 euros la noche y hoteles de dos estrellas a más de 1.000: el eclipse solar llena los alojamientos turísticos de Asturias y pone los precios por las nubes

Locura en Asturias por el eclipse solar del próximo 12 de agosto. Aunque todavía quedan cuatro meses para ver el fenómeno astronómico del siglo, los alojamientos turísticos están casi llenos en toda la región. La ocupación es, en estos momentos, de un 99%. Algo insólito.

Si uno busca una habitación para el 12 de agosto en Asturias en Booking, el principal portal de internet, se encontrará con tan solo 57 alojamientos. 57 en todo el Principado, contando hoteles, pensiones, casas rurales, pisos de particulares... Y de lo poco que queda, los precios meten miedo. Hay pensiones a 400 euros la noche, hoteles de dos estrellas a más de 1.000 y apartamentos de 70 metros cuadrados por casi 3.000.

En la capital, al 97%

En concreto y por zonas, en Oviedo solo se ofertan 13 alojamientos en Booking. El más barato es un piso de un particular por 505 euros. Hay apartamentos por más de 1.000 y hoteles a 800. El 97% de los alojamientos no están disponibles para esta fecha en la capital, según recoge el portal.

Gijón casi al completo

Aún más saturado está Gijón, con un 99% de los hoteles y las casas llenas. De hecho, en plena ciudad solo quedan 6 habitaciones. La más económica está en una pensión a 400 euros la noche. La siguiente opción más "barata" es un pequeño apartamento con cocina-salón y habitación por 417 euros. Las tarifas de los hoteles, por su parte, sobrepasan los 1.000 euros.

Turistas por la calle Gascona. / Mario Canteli / LNE

Avilés, sin habitaciones

En Avilés directamente han colgado el cartel de "lleno". No hay ni una sala plaza disponible. Habría que recurrir al vecino concejo de Corvera o más lejos, a Muros de Nalón. Carreño y Gozón, otros municipios del centro de la región, tampoco tienen sitio. Todo colapsado.

En las alas

En el oriente, en Llanes están al 99% de ocupación, con hoteles a casi 700 euros. En Ribadesella tan solo queda un apartamento de 627 euros la noche. Y en Cangas de Onís otro a 400.

En el occidente pasa lo mismo. En Luarca solo queda un hotel de dos estrellas a 1.050 euros y en Navia, un apartamento de 70 metros cuadrados a 2.600 euros. El "boom" por el eclipse llega a tan nivel que una casa rural en uno de los mejores concejos para ver el eclipse, Allande, cuesta 2.011 euros.

Un evento único

¿Y por qué ocurre esto? ¿Qué tiene de especial el eclipse solar de agosto? Se trata de un acontecimiento único que no se veía desde hace 120 años. El Principado, además, será uno de los lugares más privilegiados del país para contemplar este fenómeno astronómico, que consistirá en que la luna tapará durante unos instantes (entre 45 segundos y dos minutos) el sol, haciéndose de noche a plena luz del día. No se volverá a ver algo así en la región hasta el año 2180.

Asturias es una de las 13 comunidades autónomas en las que se podrá observar el eclipse, además todo el territorio de la región estará incluido en la franja de totalidad, es decir, desde todos sus concejos se podrá tener opción de disfrutarlo siempre y cuando se busquen lugares que permitan ver el horizonte sin obstáculos. Se calcula que este evento natural pueda provocar entre cinco y diez millones de desplazamientos a España.