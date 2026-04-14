El Principado se compromete a agilizar la tramitación de la ley que regulará la llegada de universidades privadas, aún sin fecha: "Hay plazos que nosotros no controlamos"

Fortalecer a la Universidad de Oviedo como "institución central del sistema universitario asturiano". Esa es la intención con la que el Principado impulsará la Ley de Universidades que, según explicó este martes el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, iniciará su tramitación parlamentaria "con tiempo".

Sánchez aseguró que su departamento será "todo lo eficiente" para poder llevar cuanto antes el proyecto a la Junta. Así lo aseguró durante el pleno de esta mañana en la Junta General, en respuesta a una pregunta formulada por la diputada de Vox, Sara Álvarez Rouco sobre en qué términos y cuándo tiene prevista la tramitación de la Ley de Universidades, que pretende, entre otras cosas, regular la llegada de instituciones académicas privadas a la región.

"Seremos todo lo eficientes que podamos para que el texto llegue a la cámara con tiempo, pero luego hay plazos que nosotros no controlamos", puso de manifiesto el Consejero, tras recordar que, en estos momentos, hay ocho proyectos pendientes de aprobación.

Estos trámites pasarían por modificar el plan legislativo y la creación de un grupo de trabajo con los diferentes agentes implicados para, posteriormente, elevar el texto a audiencia pública antes de ser aprobado por el Consejo de Gobierno y la Junta General.

En este sentido, Sánchez quiso subrayar que el Principado tiene "voluntad firme" de impulsar esta norma para construir un "marco normativo moderno y estable", además de fortalecer a la Universidad de Oviedo como "institución central del sistema universitario asturiano", en un contexto en el que ya hay en marcha el aterrizaje de tres instituciones privadas a la región: la Universidad Alfonso X a Oviedo, la Nebrija a Avilés y la Europea a Gijón.

El anuncio de la futura normativa permitió a los socios de Gobierno (PSOE e IU), de hecho, resolver sus desacuerdos sobre la implantación en Asturias de la Universidad Nebrija en Avilés, y de la Alfonso X El Sabio en Oviedo (ambas ya autorizadas), así como de la Universidad Europea en Gijón, aún pendiente de completar ese proceso. "Efectivamente, forma parte de un acuerdo político que sitúa a la política universitaria en el centro de la agenda pública asturiana", aseguró Sánchez en respuesta a las críticas de Vox.

Por su parte, la diputada Sara Álvarez advirtió de que esta ley constituye "una maniobra impulsada por las discrepancias" entre los socios del Ejecutivo con el objetivo de evitar "una posible ruptura" del Gobierno. A juicio de la parlamentaria de Vox, la normativa surge para "satisfacer y contener" a IU y no guarda relación alguna con un supuesto "aperturismo universitario".

"En este asunto están sometidos a criterios comunistas. Es IU quien marca el paso de las universidades privadas", puso de manifiesto, lamentando además que con ello "se cierra" la puerta a la llegada de estas instituciones.

El Consejero explicó asimismo que otra de las claves es dotar a la administración de una "mayor eficacia" a la hora de ejercer las competencias autonómicas en materia de planificación universitaria.