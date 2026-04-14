El "top ten" de las fiestas de prau en Asturias: las diez romerías que no te puedes perder si vienes a la región

El verano en Asturias no se entiende sin sus fiestas de prau. Romerías multitudinarias que combinan música, tradición, comida y, por supuesto, sidra. El calendario estival está lleno de celebraciones que reúnen a miles de personas a lo largo y ancho del Principado. Estas son diez (ordenadas por su posición en el calendario) que no te puedes perder en los próximos meses para disfrutar de una buena folixa asturiana.

Los Exconxuraos de Llanera

Esta fiesta de ambientación medieval se celebra los días del 3 al 5 de julio en el concejo de Llanera. Conmemora un suceso acaecido en 1412, cuando los vecinos de Llanera caminaron en procesión hasta Oviedo en busca del perdón del Obispo ante una sentencia de excomunión. Durante este fin de semana, puedes disfrutar de esta fiesta medieval que cuenta con un amplio programa de actividades que incluye mercado de artesanías, concursos, torneos y grandes representaciones teatrales con guerreros, caballeros, bufones y músicos.

Torneo de caballeros en la fiesta de los Exconxuraos de Llanera / A. Ll.

Festival de la Sidra de Nava

El mayor homenaje dedicado a ensalzar el producto estrella de Asturias tiene lugar en Nava los días 10, 11 y 12 de julio. Este festival, declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional, destaca por el concurso a la mejor Sidra Natural elaborada en Asturias, el Concurso Internacional de Escanciadores, sus degustaciones y el ambiente festivo en la Plaza Manuel Uría.

Festival de la sidra de Nava: concurso de escanciadores / MIKI LOPEZ

La Descarga de Cangas del Narcea

Sucede todos los años, cada 16 de julio, a las 20.00 horas. Apenas son diez minutos, pero se disparan casi 100.000 voladores prácticamente al unísono. Miles de personas se dan cita en Cangas del Narcea para hacer una especie de oración explosiva a la virgen del Carmen. En la organización de este efímero pero intensísimo evento tiene una importancia capital La Sociedad de Artesanos de Cangas, que se encargan de velar por el desarrollo de la celebración.

La descarga en Cangas del Narcea / LUISMA MURIAS

El Carmín de la Pola

El Carmín de la Pola se celebra cada año en el mes de julio, en Pola de Siero, coincidiendo con el lunes siguiente a la celebración de Nuestra Señora del Carmen (16 de julio). Es una de las fiestas de prau más multitudinarias del verano asturiano. La gente prepara sus empanadas y sus tortillas, se dirige al prao de La Sobatiella y se junta con miles de romeros llegados de todos los puntos de la región. La indumentaria estándar es: tejanos, camiseta blanca y un pañuelo de la bandera de Asturias al cuello.

Romeros y romeras en el prao de La Sobatiella / Luisma Murias / Luisma Murias

La Fiesta del Bollu

La Fiesta del Bollu es un evento esencial para descubrir el folclore y la folixa asturiana. Esta fiesta, declarada de Interés Turístico Regional, se celebra del 24 al 27 de julio en el Barrio de La Peyural, Arriondas. El propio "Bollu preñau", que da nombre a la fiesta, es el alimento festivo por antonomasia en Asturias y se trata de una pieza de pan rellena de chorizo o panceta. El festejo refleja como ningún otro la romería típica del Principado: la hospitalidad de los asturianos, las formas de vida tradicional, incluyendo los oficios artesanos, el baile, la música, la sociabilidad regional aderezada con sidra y buenas viandas.

Fiesta del Bollu de La Peruyal en Arriondas / R. D.

Descenso Internacional del Sella

Uno de los pocos, si no el único, eventos deportivos que arrastra una auténtica fiesta multitudinaria. El Descenso Internacional del Sella, que se celebra el 8 de agosto en Arriondas, es una singular prueba en la que compiten en igualdad de condiciones profesionales y aficionados, deportistas y público. Se trata de una fiesta folclórico-deportiva declarada de Interés Turístico Internacional y, sin duda, el acontecimiento más destacado del verano asturiano por su espectacularidad y la enorme afluencia de gente que reúne.

Salida del Descenso del Sella. / J. M. Carbajal

El Xiringüelu

Otro gran nombre propio que tiene el verano en Asturias es el Xiringüelu. No hay verano sin esta fiesta, que se celebra en la villa de Pravia reuniendo a más de 40.000 asistentes en el Prao Salcedo. Esta celebración se distingue por la construcción de casetas instaladas en el prao a la orilla del río Nalón. Las casetas pertenecen a las peñas, mientras que los visitantes disponen de barracas donde pueden adquirir sidra para sumarse a la celebración. Durante todo el domingo, la música tradicional de la gaita asturiana y los bailes regionales mantienen vivo el ambiente festivo.

Pravia baila al ritmo del Xiringüelu: así fue la romería más multitudinaria de Asturias / Mario Canteli / LNE

San Roque en Llanes

El domingo 16 de agosto es el día grande de las Fiestas de San Roque en Llanes. La celebración empieza ya desde por la mañana con la banda de música haciendo un pasacalles por las principales calles de la villa. En la tarde, es el turno del tradicional Encuentro regional de Gaiteros que reúne a las mejores bandas de gaitas del Principado. A las 21.00 horas comienza la tradicional Danza Prima, y para finalizar la jornada se lanzan fuegos artificiales en la Playa del Sablón, mientras las bandas de gaitas interpretan el himno de Asturias. Ya entrada la noche hay verbena y grandes conciertos.

Fiesta de San Roque en Llanes / Ramón Díaz

San Timoteo

Todos los 22 de agosto el pueblo de Luarca celebra sus fiestas de San Timoteo. La villa luarquina es un hervidero de gente que se reúne en el Campo de San Timoteo para cantar el cumpleaños feliz al santo y degustar con familia y amigos una comida campestre. Las fiestas arrancan la noche del 21 con fuegos artificiales y verbena. Al día siguiente, se produce un desfile de peñas por la villa, acompañado por charangas de toda Asturias. Entre los personajes más llamativos destacan Telma y Pinón, que recorren las calles céntricas antes de dirigirse a la ermita. Al final de la tarde, el público presente en el prao inicia la marcha hasta la plaza Alfonso X el Sabio, donde le espera la verbena nocturna. El uniforme oficial para esta celebración es el Chambrón, "T" de pan al cuello y un bastón de madera.

EN IMÁGENES: Mucha fiesta en el día grande de San Timoteo en Luarca / Tania Cascudo

Descenso Folklórico del Nalón

Lo más parecido a un carnaval acuático tiene lugar el 22 de agosto en Laviana. Se trata de una divertida jornada que nadie se quiere perder. En ella, se realiza un desfile acuático en tono humorístico en el que los participantes preparan durante días sus embarcaciones para ganar la "Sopera", premio que se entrega a la mejor carroza. El desfile arranca con el desplazamiento del público hacia Puente de Arco, donde se interpreta la canción popular “Chalaneru”. Tras este momento, comienza el descenso por el río, que finaliza aproximadamente kilómetro y medio después, a la altura del puente de La Chalana.