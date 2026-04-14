Treinta suscriptores de LA NUEVA ESPAÑA aprenden cómo disfrutar del eclipse con la astrofísica Lucía González: "Asturias está en una posición privilegiada para observarlo"

Los suscriptores de LA NUEVA ESPAÑA han vivido un encuentro exclusivo con la mirada puesta en el cielo. El acto, protagonizado por Lucía González, astrofísica e impulsora de la pionera empresa de divulgación científica Allande Stars, y María Fernández, estudiante de Física y divulgadora de astronomía en zonas rurales, se enmarcó en la XI Semana de la Ciencia “Margarita Salas” y reforzó el compromiso del periódico con sus lectores. Durante el evento, los asistentes conocieron de su mano las mejores recomendaciones para disfrutar del eclipse solar total que tendrá lugar el próximo 12 de agosto. "Asturias está en una posición privilegiada para observarlo", destacó González.

El interés por este fenómeno llenó la sala de mucha curiosidad entre los asistentes. El Principado será una de las trece comunidades desde donde se podrá observar el eclipse solar en su totalidad. El fenómeno contará con una "duración aproximada de un minuto y 48 segundos", según explicó Lucía González. Un acontecimiento que no se producía en condiciones similares desde hace más de un siglo y que prevé "entre 5 y 10 millones de desplazamientos de personas procedentes de otros países y entre comunidades autónomas", según la astrofísica.

Asimismo, insistió en la necesidad de "repartirnos por todo el Principado de Asturias y buscar ubicaciones que tengan la vista despejada hacia el oeste, como si buscásemos un buen lugar para ver la puesta de Sol", y remarcó que será esencial "planificarlo mucho".

EN IMÁGENES: Encuentro de suscriptores de LA NUEVA ESPAÑA con la astrofísica Lucía González, de Allande Stars, para aprender sobre el eclipse / Miki López

Vínculo con los suscriptores

Además de acercar la ciencia a los lectores, el exitoso acto sirvió para reforzar el vínculo entre el periódico y su comunidad. “Nada de lo que hacemos tendría sentido sin vosotros”, señaló Eloy Méndez, director de LA NUEVA ESPAÑA.

El cercano encuentro, con plazas limitadas a treinta suscriptores del periódico, se caracterizó por su carácter participativo, suscitando enorme interés entre los asistentes. María Fernández, profesora de Literatura Española en la Universidad de Oviedo, destacó que “es una oportunidad maravillosa para acercarnos a informaciones que no podríamos tener de otra manera”. Por su parte, Lucía Pérez valoró muy positivamente la experiencia: “La divulgación científica para quienes nos dedicamos a otras cosas es algo muy enriquecedor”. Andrés Suárez, informático, reconoció que se apuntó “sin dudarlo” en cuanto conoció la iniciativa, atraído por su interés por el eclipse.

Recomendaciones para ver el eclipse

Durante la jornada, los asistentes no solo conocieron los detalles de este acontecimiento histórico, sino también la excepcionalidad que vivirá España en los próximos años dentro de este ámbito, a la espera de un “trío de eclipses”.

En 2027 se volverá a producir un eclipse total, pero en "Asturias lo veremos de forma parcial", según explicó González a los treinta suscriptores de LA NUEVA ESPAÑA que llenaron las plazas disponibles para el encuentro. Por último, en 2028 tendrá lugar un eclipse anular, en el que "la Luna no va a tener suficiente tamaño aparente como para tapar completamente al Sol", señala.

Además, durante la charla se aportaron datos curiosos sobre otros fenómenos astronómicos, como las Perseidas, una de las lluvias de estrellas más conocidas del año. Las ponentes explicaron que "las mejores noches para observarlas serán las del 12 y 13 de agosto".

Otro de los aspectos valorados por los lectores que acudieron al encuentro fue el enfoque práctico. El periódico les proporcionó gafas homologadas ya que, según aclaró la astrofísica, "son imprescindibles para observar de forma segura cualquier fase de los diferentes tipos de eclipses en los que la Luna no esté tapando completamente el Sol". Sin embargo, la impulsora de "Allande Stars" matizó que "durante la fase de totalidad del eclipse del 12 de agosto, la Luna ocultará completamente la superficie del Sol. Ese breve instante es el único momento seguro para mirar directamente sin gafas".