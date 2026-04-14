Adrián Maynes, presidente de la patronal de Veracruz (México): "Necesitamos inversiones de Asturias"

Es la primera vez que Adrián Maynes García (Veracruz, 1967) está en Asturias, pero ya había oído hablar muchas veces de la región a amigos suyos. "Muchos tienen antepasados asturianos", indica Maynes, presidente de Coparmex Veracruz, la patronal del estado mexicano del mismo nombre, donde se encuentra uno de los mayores puertos marítimos del país norteamericano. El empresario, procedente del sector cementero y al frente de la organización veracruzana desde el año pasado, participó ayer en una jornada en el Puerto de Gijón y durante esta semana mantendrá encuentros institucionales en Asturias y visitará empresas de la región. Hoy se verá con el presidente del Principado, Adrián Barbón, quien la semana que viene encabezará un viaje de autoridades y empresarios asturianos a México.

¿Podría describir brevemente qué es Coparmex Veracruz?

Es una confederación de patrones, un sindicato patronal. Se fundó en 1929, en un momento histórico en el que el tema político estaba difícil en México y había una representación de trabajadores que tenía mucha fuerza, pero los patrones estábamos fuera del contexto. Entonces se crea la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Somos más de 35.000 empresas asociadas. Nosotros decimos que somos un organismo de vanguardia con los sindicatos de trabajadores, que siempre tratamos de ayudar a todas las empresas a nivel nacional. Como organismo empresarial somos de afiliación libre, creemos en la libre empresa, creemos en los principios como la solidaridad, la subsidiariedad y, sobre todo, el bien común.

Y usted es el presidente porque, obviamente, también es empresario.

Sí, se llama Pre-Concreto de Veracruz, es una empresa familiar dedicada al hormigón ("concrete" en inglés). Ya llevamos 60 años en el mercado de Veracruz, estamos tanto en el puerto como en las ciudades cercanas: Córdoba, Orizaba, Xalapa y Coatepec. Yo procedía del ámbito de la administración, pero ya llevo 25 años en la compañía.

De cara al viaje de la semana que viene que harán Adrián Barbón y empresarios asturianos a México, ¿qué oportunidades de colaboración económica hay entre el puerto de Veracruz y el de Gijón? ¿Y entre Asturias y México en general?

Pues yo creo que la oportunidad es muy práctica que se pueda dar, sobre todo por la confianza y las relaciones que tenemos muy estrechas entre España y México, y específicamente entre Asturias y Veracruz. Creo que hay mucha afinidad. Pero más allá de eso, como empresarios, tenemos que ver cómo seguimos generando actividad económica, cómo seguimos mejorando las posibilidades y las condiciones de trabajo para nuestros colaboradores, nuestras familias y las propias empresas, que son los tractores de toda esta actividad y mejoramiento de la comunidad.

¿El puerto es el principal motor económico del estado de Veracruz?

Sí, la zona logística. La vocación que tenemos en Veracruz es muy logística. Tradicionalmente ha sido el puerto de entrada a América. Nuestro "hinterland", nuestra zona de influencia para la importación o exportación de mercancías, está muy cerca de la capital, a 400 kilómetros, y en el camino tenemos algunos estados muy importantes como Puebla, Tlaxcala y obviamente lo que es Veracruz y Querétaro. Y tenemos un acceso muy importante también a la zona que nosotros llamamos del Bajío, que es Guanajuato y demás, donde generalmente están establecidas todas las armadoras de automóviles. Entonces por Veracruz entran y salen la mayor parte de los autos que se arman en Veracruz o los que llegan de importación, principalmente de Europa y algunos de América.

¿Y esa actividad logística está abierta a inversiones españolas y, en concreto, asturianas?

Claro, sí. Es por lo que hemos venido aquí: tratar de poner a Veracruz en la mira de Asturias y de España en general, porque todavía tenemos la posibilidad de atraer inversión directa a la zona. Las ventajas siempre están en poder llevar la mercancía o poder incluso armar en México. Tenemos una cadena de proveedores bastante importante con la que hacer la importación hacia todo el resto del país, o incluso hacer también de puente a otros puertos. Por ejemplo, el de Coatzacoalcos, al sur del estado, donde hay un corredor corredor transístmico, es decir, una vía ferroviaria que cruza al puerto de Salina Cruz en el Pacífico, lo que también ofrecería una posibilidad de salida hacia Asia.

¿Tiene México una buena relación comercial con Estados Unidos o se está intentando mirar hacia otras regiones como Europa?

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Nuestro flujo comercial depende en un 80% de Estados Unidos y Canadá, pero creemos que vale la pena mirar otras posibilidades. Tenemos muchos acuerdos de libre comercio con diferentes regiones y sabemos que Europa es muy importante para nosotros, un mercado tradicionalmente vinculado sobre todo a España. Y creo que eso es importante para aquí, para España: diversificar y aprovechar la relación con Hispanoamérica para seguir abriendo camino hacia las importaciones o la inversión bilateral.