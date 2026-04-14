Villalobar se viste de feria rociera: música, fiesta y exhibiciones ecuestres te esperan en esta localidad leonesa
La localidad leonesa celebra la primera edición de este evento el próximo 2 de mayo
L. L.
La localidad leonesa de Villalobar celebrará el próximo 2 de mayo de 2026 su primera Feria Rociera, una jornada pensada para reunir a aficionados al mundo ecuestre, la música y el ambiente festivo en torno a una programación que se desarrollará a lo largo de todo el día.
El evento, organizado en torno al Hostal San Miguel, arrancará a las 10:00 horas con la concentración de caballos y participantes. A partir de ahí, tendrá lugar una ruta a caballo por el entorno, que culminará con la celebración de una misa rociera y la bendición de los caballos y rocieros.
La jornada continuará con baile, exhibiciones ecuestres y sevillanas, en un ambiente animado que contará con música en directo y actuaciones. Entre las propuestas destacadas figuran el baile vermú con actuaciones musicales, la participación de grupos de sevillanas y distintas actividades vinculadas al mundo del caballo.
Además, durante el día se podrá disfrutar de una oferta gastronómica variada, con productos pensados para acompañar el ambiente festivo, así como animación continua con DJs y música.
Por la tarde y noche, la programación incluirá nuevos espectáculos ecuestres y actuaciones musicales, prolongando la celebración hasta bien entrada la jornada. También se organizará un concurso con premios para los mejores jinetes y caballos ataviados para la ocasión.
La Feria Rociera se presenta así como una nueva propuesta festiva en la zona, combinando tradición, música y participación en torno a un ambiente inspirado en las celebraciones del sur, adaptado al entorno rural leonés.
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