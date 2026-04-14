Villalobar se viste de feria rociera: música, fiesta y exhibiciones ecuestres te esperan en esta localidad leonesa

La localidad leonesa de Villalobar celebrará el próximo 2 de mayo de 2026 su primera Feria Rociera, una jornada pensada para reunir a aficionados al mundo ecuestre, la música y el ambiente festivo en torno a una programación que se desarrollará a lo largo de todo el día.

El evento, organizado en torno al Hostal San Miguel, arrancará a las 10:00 horas con la concentración de caballos y participantes. A partir de ahí, tendrá lugar una ruta a caballo por el entorno, que culminará con la celebración de una misa rociera y la bendición de los caballos y rocieros.

La jornada continuará con baile, exhibiciones ecuestres y sevillanas, en un ambiente animado que contará con música en directo y actuaciones. Entre las propuestas destacadas figuran el baile vermú con actuaciones musicales, la participación de grupos de sevillanas y distintas actividades vinculadas al mundo del caballo.

Cartel del acto / Cedida a LNE

Además, durante el día se podrá disfrutar de una oferta gastronómica variada, con productos pensados para acompañar el ambiente festivo, así como animación continua con DJs y música.

Por la tarde y noche, la programación incluirá nuevos espectáculos ecuestres y actuaciones musicales, prolongando la celebración hasta bien entrada la jornada. También se organizará un concurso con premios para los mejores jinetes y caballos ataviados para la ocasión.

La Feria Rociera se presenta así como una nueva propuesta festiva en la zona, combinando tradición, música y participación en torno a un ambiente inspirado en las celebraciones del sur, adaptado al entorno rural leonés.