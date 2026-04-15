Así afectará el "Súper Niño" a Asturias este verano, según la AEMET: "Temperaturas muy altas"

"El Niño" podría ser este verano en Asturias y España en general un "Súper Niño". La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha explicado el impacto que tendrá este fenómeno, si se produce, en el país con "temperaturas muy altas" y "sequías". Algunos estudios apuntan que existe una probabilidad del 60% de que a comienzos de este verano, es decir en junio, llegue el "Súper Niño".

Se trata del fenómeno por el cual "las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial sufren un calentamiento mayor del habitual al debilitarse los vientos alisios". "Cuando se traslada a la atmósfera, el fenómeno altera los patrones habituales", explica la AEMET. Lo que podría venir en los próximos meses es, no obstante, un "Niño" gigante.

"Puede provocar sequías en determinadas zonas del planeta e inundaciones en otras. Por lo tanto, tiene un impacto notable. El Niño es una de las fases de un fenómeno atmosférico más complejo, llamado ENSO. Los modelos de predicción muestran una probabilidad de alrededor del 60 % de que se desarrolle 'El Niño' a comienzos de verano, y hay un 20 a 25 % de probabilidad de que se trate de un evento muy fuerte de cara al otoño", detallan los meteorólogos de la Agencia Estatal de Meteorología.

¿En qué se traduciría? Para empezar, la temperatura del agua estaría más de 2 grados centígrados por encima de lo normal. Es precisamente por ello por lo que se habla de un "Súper Niño".

Consecuencias "importantes"

"Todavía es muy pronto para asegurar que ese evento de 'El Niño' muy fuerte se va a producir. Por ahora la probabilidad es baja y marzo-abril son meses en los que los pronósticos no son tan fiables como serán a partir de mayo", aclara la AEMET. Eso sí, "si se produjera un evento de 'El Niño' muy fuerte, las consecuencias podrían ser importantes por las modificaciones de patrones que hemos comentado: olas de calor y sequías en algunas zonas e inundaciones en otras".

Además, "El Niño provoca un calentamiento a escala global: al haber una enorme cantidad de agua oceánica más cálida de lo normal, la temperatura media del planeta suele ser alguna décima de grado superior en un episodio de El Niño que sin él".

El calor extremo causa estragos entre la población afectada / Agencias

En España

Respecto a su impacto en España, la AEMET dice que "no hay una correlación clara y directa entre la ocurrencia de este fenómeno y efectos en nuestro país. Los patrones atmosféricos que rigen el tiempo en el entorno de la península ibérica son muy variados." "En cuanto a las temperaturas para el verano en España, lo más probable es que 'El Niño' no tenga apenas influencia, pues estará en su fase incipiente y, como decimos, nuestro clima está modulado por otros muchos factores."

De hecho, los dos veranos más cálidos hasta la fecha (2022 y 2025) lo fueron sin que hubiera fenómeno de "El Niño". El calentamiento global y la modificación de otros patrones (por ejemplo, mayor influencia de dorsales subtropicales) está detrás de nuestros veranos más cálidos.

En resumen, dice la AEMET, "es probable que se desarrolle a partir del verano un fenómeno de 'El Niño', pero todavía es pronto para hablar de un 'Súper Niño' y las consecuencias que podría tener a escala global." "También es pronto para saber si el verano en España será más cálido de lo normal, aunque los pronósticos comienzan a apuntar en esa dirección. En cualquier caso, la influencia de El Niño en ello será, probablemente, pequeña," remata.