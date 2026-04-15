Agenda: qué hacer hoy miércoles 15 de abril en Asturias

Oviedo

Semana de la Ciencia "Margarita Salas": Patricia López Vicente analiza en LA NUEVA ESPAÑA los nuevos materiales

A las 19.30 horas en el salón de actos de LA NUEVA ESPAÑA, Patricia López Vicente, directora general del Centro Tecnológico Idonial, abordará la innovación industrial con "La era de los materiales que ‘piensan’", referida a materiales que responden a estímulos o incluso "recuerdan" estados previos.

Pedro Álvarez de Miranda aborda la obra del padre Feijoo en la Cámara de Comercio en un acto del Club LA NUEVA ESPAÑA

El salón de actos de la Cámara de Comercio de Oviedo (calle Quintana 32), acoge el miércoles, 15 de abril, a las 18.00 horas, la conferencia inaugural del ciclo en el Tricentenario del "Teatro Crítico Universal" de Benito Jerónimo Feijoo, a cargo de Pedro Álvarez de Miranda, académico de número de la Real Academia Española; filólogo, experto en lexicografía histórica y en historia de la lengua española, que hablará del perfil literario del Padre Feijoo. Le presentará Rodrigo Olay Valdés, Profesor Contratado Doctor en la Universidad de Oviedo y Secretario del Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII.

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RIDEA

A las 19.00 horas en el salón de actos del RIDEA (plaza de Porlier, 9) tendrá lugar el discurso de recepción como miembro de honor a cargo de Juan Cofiño, presidente de la Junta General del Principado de Asturias, bajo el título "De la Diputación Provincial al Principado de Asturias. Breve balance de una época y algunos apuntes del futuro", en un acto que contará con la presentación de Ramón Rodríguez Álvarez y la contestación de Javier Junceda.

Amigos del Reino Astur

A las 19.00 horas en el salón de actos del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo (calle Schultz, 5) se celebrará una nueva sesión del ciclo "Encuentros con la Historia del Reino Astur" bajo el título "Descubriendo al Albeldense: la confección del abad Alfonso (o Walabonso) de Sahagún (s. XII-XIII)", impartida por Álvaro Solano, profesor de Historia Medieval de la Universidad de Oviedo, en una conferencia con entrada libre hasta completar aforo.

Cooperación Internacional

A las 11.30 horas en Trascorrales continuarán las Jornadas de Cooperación Internacional, un encuentro abierto y gratuito que se desarrollará en esta jornada en horario de 11.30 a 14.00 horas, con actividades centradas en la sensibilización y el conocimiento de proyectos de cooperación.

Bebecuentos

A las 18.00 horas en la biblioteca de Pumarín-Teatinos (calle Aureliano San Román, 25) se celebrará una sesión de bebecuentos dirigida a niños de 0 a 3 años bajo el título "La mesita de los sueños", a cargo de Teatro Los Pintores, en una actividad con aforo limitado que requiere inscripción previa en la propia biblioteca.

Plus Ultra

La Delegación de Defensa en el Principado de Asturias acoge durante todo el mes de abril una exposición conmemorativa por el centenario del histórico vuelo del hidroavión Plus Ultra, que en 1926 unió España y América. La muestra, inaugurada el 30 de marzo de 2026 en Oviedo (plaza España, 4), pone en valor esta hazaña de la aviación española mediante paneles informativos, maquetas y material audiovisual, y sirve además de apoyo al concurso educativo "Carta a un militar español" bajo el lema "PLUS ULTRA: la audacia que cruza horizontes". La exposición puede visitarse gratuitamente de 10.30 a 13.30 horas.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Catedral

Visitas a la Catedral. La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. La entrada general tiene un precio de 9 euros, aunque hay descuentos para estudiantes, niños, desempleados, jubilados y peregrinos. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.00 horas. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano

A través de paneles interpretativos, mapas, cronogramas y fotografías el público puede realizar un recorrido en el Centro de Recepción e Interpretación por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El Centro también cuenta con maquetas de Santuyano de Oviedo, San Salvador de Valdediós y Santa María del Naranco y con un audiovisual, cedido por el Museo Arqueológico, sobre los edificios del Prerrománico asturiano. Se puede visitar de miércoles a domingo, de 9.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Gijón

Paraninfo de la Laboral

La Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos organiza hoy una conferencia, a las 12.30 horas, en el Paraninfo de La Laboral, con el título "El Programa Europeo para el Turismo 2030: hacia una estrategia europea para un turismo sostenible", impartida por el exdiputado europeo José Ramón Bauzá Díaz. La conferencia forma parte de un programa promovido por la Asociación de Antiguos Diputados Europeos con la cooperación de la Comisión Europea. Bauzá Díaz fue miembro de la Comisión de Transportes y Turismo y desde el 2022, preside el Foro de Aviación y Turismo.

Centro Municipal de El Coto

Con motivo de la celebración del 40.º aniversario del Centro de Salud de El Coto hoy tendrá lugar una feria de salud en el patio del antiguo cuartel, con entrada libre de 12.00 a 13.30 horas, y a las 17.00 horas habrá una charla en el salón de actos del Centro Municipal titulada "Con redes sociales, salud en el barrio", impartida por la enfermera del HUCA Carolina Samalea y Adrián Díaz, enfermero pediátrico y divulgador en diabetes y nutrición. Además, de 9.00 a 14.00 horas la unidad móvil de los Donantes de Sangre estará ubicada en las inmediaciones del Centro de Salud.

Ateneo de La Calzada

En el salón de actos, a las 19.00 horas, tendrá lugar la videoproyección de la película "La felicidad", de Agnès Varda, dentro del ciclo de Cine en el Ateneo.

Centro Municipal Pumarín Gijón Sur

La Asociación Derecho a Morir Dignamente organiza hoy, a las 11.30 horas, una charla informativa sobre "Derechos al final de la vida y testamento vital". La entrada es libre hasta completar el aforo. Se trata de un taller en el que se explicarán, entre otros temas, en qué consiste el testamento vital, cómo registrarlo, consejos para tener un documento conforme a la legislación...

Centro Municipal Pumarín Gijón Sur

A las 19.30 horas, con entrada libre hasta copletar el aforo, el Centro de Artes escénicas 440hz organiza un concierto del aula de piano, titulado "Entre teclas". Un recital donde se ve la evolución, los entresijos y dificultades para llegar a ser artista profesional.

Escuela de Comercio

Organizado por el Centro de Imagen, con entrada libre hasta completar aforo, hoy se proyecta a las 19.00 horas, dentro del ciclo Ficción del mes y la sección "Decisiones que cambian la vida", la película "Un año y un día" de Alejandro San Martín (España, 2025).

Antiguo Instituto

El ciclo de conciertos "El CONSMUPA en el Antiguo Instituto", organizado por el Taller de Músicos. FMCE y UP y Conservatorio Superior de Música del Principado de Asturias Eduardo Martínez Torner, da hoy protagonismo al departamento de Tecla. A las 19.30 horas el departamento de Tecla del CONSMUPA, y Fernando Orfila Abadía, profesor de piano (catedrático), han programado el concierto "Horizontes románticos: entre la Iberia de Albéniz y el misticismo de Scriabin", con José Manuel Argos Ballester e Iván Gómez García como intérpretes.

Teatro Jovellanos

El proyecto "Encaja2" trae hoy a la caja escénica del teatro Jovellanos a la formación canaria "Casapalma", formado por Irene Atienza y Yoel Molina, dos músicos comprometidos con la recuperación de la canción montañesa y la reivindicación de las coplas más identitarias del folclore cántabro. Un reducido público puede asistir a su concierto-grabación multimedia, dentro de la caja escénica del Teatro Jovellanos, compartiendo escenario con los músicos. Será a las 20.00 horas y la entrada cuesta 6 euros.

Toma 3

A las 20.00 horas, en Toma 3, tendrá lugar la charla sobre "El Estado de las Audiencias. La industria de la música y los nuevos públicos", con David Lacre. Socio fundador de la Sala La salvaje y programador; Pablo Humo, fundador del sello independiente Humo Intenacional y programadorr y Lucia Dilema, dj residente en Dilema Indie Club. La entrada es libre.

Librería Café La Revoltosa

En la librería café La Revoltosa (C. Juan Alonso, 12) hoy se presenta a las 19.30 horas, el libro "Los umbrales", de Liliana Muñoz, que estará acompañada por Lula Montes, investigadora en gastrolingüística por la Universidad de Oviedo. Será una conversación sobre el singular léxico familiar que encierran las comidas.

Música en Rede

Dentro de los encuentros profesionales de Música en Rede, hoy habrá un pase musical de 45 minutos en el teatro de la Laboral, a cargo de Tino di Geraldo Quintet. Será a las 12.45 horas. Por la tarde, a las 19.00 horas, el pase será en el la Sala Albéniz, en este caso con "La Ciudá nel Mar". Y a las 20.00 horas la música de "Asturiana Mining Company" sonará en la Sala Acapulco. A las 21.00 horas el escenario será de nuevo el de la Sala Albéniz y la música de gaita la pondrá "Rubén Alba Band". Y a las 22.00 horas "Los Míticos del Chimborazo" sonarán en un pase en la Sala Acapulco.

Paseo de Begoña

Por el paseo gijonés se puede ver, en paneles explicativos, la exposición "El chocolate en la villa de Jovellanos".

Palacio de Revillagigedo

La exposición "Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea" explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 12 de julio de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Además, los sábados a las 18.00 horas y domingos a las 12.30 habrá visitas guiadas.

Museo Barjola

El Museo Barjola acoge hasta el 16 de agosto la exposición "El Palacio Habitado", de Juan Díaz- Faes en diálogo con Juan Barjola. Estará abierta hasta el 16 de agosto. Está organizada por el Museo Barjola, colabora SOLO y son comisarias Laura Gutíérrez y Lydia Santamarina. El museo abre de martes a sábado: Mañanas 11.30 a 13.30 y tardes de 17.00 a 20.00h. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Teatro en el Palacio Valdés

A las 20.00 horas, el teatro Palacio Valdés acoge la representación de "Atra Bilis", una historia que trata el costumbrismo, realismo mágico, esperpento y la novela de terror. Las entradas, de 10 a 12 euros, se pueden comprar en la taquilla de la Casa de Cultura, a través de Internet y desde una hora antes del comienzo en la taquilla del teatro.

Jornadas "El Puerto de Avilés: una mirada crítica"

A partir de las 19.30 horas en la sala de conferencias de la Casa de Cultura se analizará la dimensión medioambiental del Puerto de Avilés con la ponencia a cargo de Alejandro Vara, el jefe del departamento de Sotenibilidad de la Autoridad Portuaria de Avilés. La entrada es libre hasta completar aforo.

Exposición "El contemplanubes"

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones acoge la exposición fotográfica "El contemplanubes", de Pablo Basagoiti Brown. La entrada es gratuita los miércoles y jueves laborables de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a domingo de 18.00 a 19.00 horas, hasta el 31 de mayo.

Festival de cine LGTBI en Niemeyer

La Sala de Cine del Centro Niemeyer proyecta a las 20.00 horas "Seaside Avenue", dentro del XI Festival de Cine LGTBI. Las películas se ofrecen en versión original subtitulada y las entradas tienen un precio de 5 euros, en taquilla y en la web del equipamiento cultural.

Mercado semanal en Piedras Blancas

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la piscina municipal en horario de 9.00 a 14.00 horas.¡

Visitas guiadas al Niemeyer

Las visitas guiadas al Centro Niemeyer son recorridos en español acompañados por un guía profesional. Edificio a edificio se va desgranando la historia, curiosidades y eventos señalados de este centro cultural, la única obra en España del arquitecto Oscar Niemeyer. Son de miércoles a domingo a las 12.30 y a las 17.00 horas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición "El Víbora" en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición "25 años de contracultura", sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16..00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Muestra de Ramón Masats

La sala de Fotografía del Centro Niemeyer acoge la exposición "Ramón Masats. Visit Spain", que recoge el viaje que realizó el fotógrafo entre 1955 y 1965 recorriendo la geografía de España con su cámara, bajo el comisariado de Chema Conesa, en una exposición producida por la Subdirección General de Artes Visuales y Creación Contemporánea. Hasta el 10 de mayo en horario de miércoles a domingo, 11.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Las Cuencas

Exposición con pinturas de María Jesús Coro en Moreda (Aller)

El Centro Cultural de Moreda alberga hasta el día 24 de abril una exposición con pinturas de María Jesús Coro. El horario de visita es, los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas.

Muestra pictórica de María F. Coto y Ana Blanco en Laviana

Nueva exposición pictórica en el Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón), en Pola de Laviana, bajo el título "María y Ana", con obras de las pintoras locales María F. Coto y Ana Blanco. La exposición puede visitarse hasta el 30 de abril, en horario de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, y los jueves también por las tardes, de 16.00 a 20.00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre de miércoles a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas, y sábados, domingos, puentes y festivos, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 19.30 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Centro

Proyección en Lugones

El Centro Polivalente Integrado de Lugones proyecta a las 19.30 horas la película documental "Volver a casa tan tarde", dirigida por Celia Viada Caso. La cinta se centra en la vida de la escritora María Luisa Elío, que regresó a España en 1970 después de tres décadas de exilio en México para reencontrarse con un pasado que quizás ya no existía. La directora explora, a través de diez pequeñas historias, las piezas sueltas de la vida de esta mujer que formó parte de las vanguardias artísticas más importantes de mediados del siglo XX y que escribió, actuó y filmó "En el balcón vacío", una película en la que exploraba su propia herida como exiliadaEntrada libre, limitada al aforo de la sala. Con la colaboración de Laboral Cinemateca Ambulante.

Exposición "Carraques y matraques: pa ruxir", en Pola de Siero

En el marco de la XLV Selmana del Folclor Astur, el grupo folclórico "El Ventolín" organiza en La Pola de Siero la exposición "Carraques y matraques: pa ruxir", que podrá visitarse hasta el 17 de abril en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura. La muestra cuenta con la colaboración de Fernando De la Puente Hevia, profesor técnico en baile y danza tradicional e investigador de la Escuela de Música Tradicional del Ayuntamiento de Oviedo. El horario de visita es de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y sábados, de 10.00 a 13.00 horas. Entrada libre.

Collages de Carmen Santamarina en Cabranes

En la Casa de Cultura de Cabranes puede visitarse hasta el 30 de abril la exposición "Libro de oraciones", de la collagista Carmen Santamarina, una propuesta que continúa su indagación a partir de la lectura y el estudio de poetas con un discurso femenino y feminista. El abanico de referencias de la artista va desde sor Juana Inés de la Cruz hasta la poeta asturiana Lourdes Álvarez, pasando por autoras como Anne Carson, Sylvia Plath u Olvido García Valdés. A partir de versos de sor Juana –escritora en una sociedad de valores culturales masculinos–, Santamarina construye un relato visual con sus materiales habituales: fotografías antiguas en impresión giclée y técnicas mixtas (pintura, pan de oro y objetos). Horario de visita: de lunes a viernes, de 8.00 a 19.00 horas.

"Es tiempo de romería", en la Casa de los Hevia (Villaviciosa)

La Casa de los Hevia (Villaviciosa) acoge hasta el 26 de abril la exposición "Es tiempo de romería: una visión contemporánea a través del arte", un proyecto de la asociación Espacio de Creación y Didáctica. La muestra reúne a artistas asturianos de los siglos XX y XXI –entre ellos Gonzalo Juanes, Virginia López, Benjamín Menéndez y Maite Centol– en una propuesta colectiva y multidisciplinar que, desde las artes plásticas, ofrece una mirada contemporánea sobre un rasgo festivo, popular y social de la cultura asturiana: las romerías o fiestas de prao. Horario de visita: de miércoles a sábado, de 10.00 a 14.30 y de 15.30 a 18.00 horas, y domingos, de 10.00 a 14.30 horas. El espacio permanece cerrado lunes y martes.

Oriente

Mercado en Ribadesella

Cada miércoles, de 8.00 a 14.00 horas, en la Calle Gran Vía de Agustín de Argüelles y otras cercanas se instalan puestos en los que se pueden encontrar pan, empanadas y boroña, quesos asturianos, productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera.

Exposición "Sidra 2025", en Peñamellera Alta

La Casa de Cultura de Ruenes (Peñamellera Alta) expone hasta el 17 de abril "Sidra 2025", un proyecto de Ediciones Patanegra que rinde homenaje a la sidra desde la creación cultural. La muestra reúne a 17 poetas y 15 artistas grabadores, y pone en valor este producto asturiano al fusionarlo con obra literaria y plástica contemporánea, con autores de la región y también de fuera de ella. El objetivo no es solo celebrar la cultura sidrera, sino también mostrar distintas interpretaciones, miradas y estilos de representación gráfica, técnica y artística en torno al tema. El horario de visita es de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

"Remiendos", de Natalia Suárez, en Llanes

La Casa de Cultura de Llanes acoge hasta el 18 de abril la instalación "Remiendos", de Natalia Suárez / Woodic, que expone una serie de objetos de distintos materiales (telas, cerámicas, madera o metales) remendados bajo el discurso de lo bello de lo reparado y del proceso creativo de la prolongación de la vida útil de un objeto. Objetos como rastro de nuestro paso por la vida, atesoradores de nuestras huellas.El proyecto desarrolla el concepto de "echar un remiendo" como proceso sanador en la solución de un problema o la reparación de un daño. Y ese discurso de la belleza de lo reparado se ve fortalecido con el uso del oro en sus materiales añadidos tal y como se realiza en el proceso de origen japonés del Kintsukuroi: la técnica de reparar los desperfectos de cualquier objeto con laca de oro, un abra-zo estético que nos reconcilia con los errores embelleciéndolos. La muestra se exhibe en la Casa Municipal de Cultura de Llanes, en horario de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 horas; los domingos y lunes, cerrado.

Exposición en el Museo del Oriente, en Porrúa

El Museo del Oriente, en Porrúa, acoge desde el 2 de abril hasta el 22 de agosto la exposición "Retrato y sociedad", una selección de 42 fotografías y un autorretrato realizados por Daniel Álvarez Fervienza fechados entre 1885 y 1892. Álvarez Fervienza, de Somiedo, compaginó su trabajo como maestro con el oficio de fotógrafo, gracias al que podemos entender cómo se miraba y cómo se representaba una sociedad entera a finales del siglo XIX. El horario de visita del museo es: de martes a jueves, domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Viernes y sábados, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas.

Occidente

Charla sobre el párkinson en Tapia de Casariego

La Casa de Cultura Juan de Mairena de Tapia de Casariego será escenario hoy, a las 18.30 horas, de una ponencia sobre la enfermedad del párkinson a cargo de la fisioterapeuta experta en neurología del centro Un Paso Más (Navia), quien nos ayudará a entender mejor esta enfermedad y cómo mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.

Mercado en Luarca

Los puestos con alimentación, artesanía, jardinería y textil se encuentran en la plaza del Ayuntamiento y la plaza Carmen y Severo Ochoa.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.

Museo Las Ayalgas de Silviella en Belmonte

Noticias relacionadas

El equipamiento acoge una amplia colección de piezas antiguas restauradas y en funcionamiento como vehículos, maquinaria o una fábrica de gaseosa, así como una colección de útiles cotidianos y otra de elementos tradicionales asturianos. Se puede visitar de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.00 horas. Más información en el correo electrónico info@lasayalgas.es o en los teléfonos 985555716 y 696777428.