Alexia Rivas comienza a salir con sorpresa con la expareja de la famosa presentadora asturiana tras la ruptura: "Yo respeto profundamente su pasado, pero solo me importa él"

Cayetano Rivera y Tamara Gorro; Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias; Cayetana Rivera y Andrés Roca Rey... Y ahora Alexia Rivas y el ex de Luján Argüelles, Carlos Sánchez. ¡Habemus nueva pareja sorpresa en el panorama nacional! Es la revista Diez Minutos la que ha 'destapado' este miércoles en portada esta relación sentimental con unas imágenes de la colaboradora y su nueva ilusión paseando de lo más cómplices y cariñosos por las calles de la capital.

Muy ilusionada, la tertuliana se ha sincerado sobre su historia de amor y, dejando claro que "no tengo nada que esconder", ha confesado que está "feliz, viviendo y disfrutando". "Para mí no es una pillada. Vivo mi vida, no me encierro en casa, y si conozco a alguien y soy feliz, voy por la calle sin problema" ha expresado en 'El tiempo justo' cuando el programa ha adelantado la noticia de su noviazgo con el empresario.

Tal y como ha trascendido, fue Carlos el que se puso en contacto con ella por Instagram el pasado febrero -apenas un mes después de su ruptura con su última pareja, un hostelero llamado Manuel con el que "no cuajó" como ella misma admitía entonces- y, lo que comenzó como una amistad pronto se convirtió en algo más. Antes, pidió referencias a Joaquín Prat, gran amigo del ex de Luján que, en directo, le ha dicho entre risas "a este cuídalo que es un gran tipo".

Como ha asegurado Alexia, no le importa ni el pasado sentimental de su nueva ilusión, ni tampoco la diferencia de edad que hay entre ambos: "Él me saca 19 años. Tiene 51 años. El otro día hablé de Aitana Sánchez Gijón y Maxi Iglesias y pregunté la diferencia de edad, pero no lo dije porque me importara. ¿Cómo me iba a importar, si a mí me saca veinte años?".

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Y es que Carlos no es un desconocido para el gran público, ya que durante 7 años formó con Luján Argüelles una de las parejas más sólidas del panorama social. En 2015 daban la bienvenida a su única hija, Miranda, y aunque parecían la viva imagen de la felicidad, el confinamiento del Covid les pasaba factura y en 2020 anunciaban su separación, aunque tras su ruptura siguen siendo grandes amigos y la presentadora se convirtió en uno de los grandes apoyos de su ex cuando en 2021 sufrió un grave accidente de barco que a punto estuvo de costarle la vida y del que afortunadamente se recuperó sin secuelas. "Yo respeto profundamente su pasado, pero solo me importa él" ha confesado la colaboradora, sin ocultar lo feliz que está al lado del empresario.