Atasco kilométrico en la autopista "Y" en Llanera por el pinchazo de un camión

Atasco kilométrico en la autopista “Y”, que une Oviedo, Gijón y Avilés, tras el pinchazo de rueda de un camión a la altura de Robledo (Llanera), en uno de los tramos con mayor intensidad de tráfico de la red viaria asturiana. La incidencia, registrada en plena franja de mediodía, ha provocado importantes complicaciones en la circulación.

El suceso tuvo lugar a las 13.45 horas, cuando el vehículo pesado se vio obligado a detenerse en plena calzada tras sufrir el reventón, lo que obligó a cortar uno de los carriles y desencadenó un efecto embudo casi inmediato. Desde ese momento, la circulación comenzó a deteriorarse rápidamente hasta derivar en una retención de cuatro kilómetros.

Los conductores que circulan en dirección Oviedo estuvieron durante casi una hora prácticamente parados, sin apenas avanzar, debido a las dificultades para absorber el volumen de tráfico en un solo carril. La situación ha generado un importante colapso en la vía, con colas que alcanzan ya en torno a cuatro kilómetros y que avanzan con extrema lentitud.

Para regular el tráfico tuvieron que desplazarse hasta la zona dos patrullas del Destacamento de la Guardia Civil de Tráfico de Oviedo, que trabajan para aliviar la congestión y garantizar la seguridad en el tramo afectado. Alrededor de las 15.00 horas, la circulación se fue normalizando.

Por la autopista “Y” pasan a diario más de 65.000 usuarios, lo que la convierte en una infraestructura clave para la movilidad en el centro de Asturias. Precisamente por ello, episodios como el de esta mañana reavivan las quejas de los conductores, que reclaman soluciones estructurales.

Entre ellas, sigue pendiente la unión de esta autopista con la AS-II mediante el enlace de Robledo, una actuación que, según los usuarios, permitiría descongestionar este punto y reducir atascos como el registrado hoy.

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La “Y” cumplió en 2025 cincuenta años de servicio, tras haber sido diseñada para resolver el caos de tráfico existente en las carreteras del centro de la región en aquel momento. Fue, además, la cuarta gran infraestructura de alta capacidad construida en España y la primera de titularidad estatal sin peaje.