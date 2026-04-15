El uso del autobús en Asturias se dispara: récord en marzo, superando los 5 millones de viajes

El Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) batió en marzo el récord de viajes desde la puesta en marcha del billete único Conecta en septiembre de 2022. En total, el mes pasado se registraron 5.465.500 viajes, "una cifra inédita que confirma la tendencia al alza del uso del transporte público", asegura el Gobierno regional.

La tarjeta Conecta (permite viajar en autobús por un máximo de 30 euros al mes) "se consolida como el elemento central de las políticas de movilidad sostenible del Gobierno de Asturias con 440.093 usuarios y un total de 10.426 nuevas altas en el último mes". Además, el 82% de los trayectos realizados en marzo en transporte público se validaron con este título.

Los datos del mes pasado revelan un aumento especialmente relevante de los trayectos metropolitanos e interurbanos, que crecen un 15,3% respecto al año pasado. "Este pico de viajeros denota que usuarios habituales del vehículo particular se decantaron por el transporte público. Esta tendencia responde también al alza de los combustibles provocada por la guerra en Oriente Medio. En comparación con marzo de 2025, el mes pasado eligieron el transporte público para sus desplazamientos un 10,4% más de usuarios", destaca el Principado.

El análisis del primer trimestre arroja también cifras significativas para la radiografía de la movilidad en Asturias: 15.117.481 viajes en transporte público, un 6,2% más que en el mismo período de 2025, cuando se registraron 14.233.271.

Noticias relacionadas

"El Ejecutivo continúa trabajando para hacer más competitivo, cómodo y fiable el sistema de transporte público por carretera. Así, el CTA está incorporando progresivamente nuevos servicios y refuerzos en rutas con alta demanda y en otras que necesitan mejorar la cobertura horaria en determinadas franjas o facilitar la conexión con nodos estratégicos como son los complejos sanitarios. El Principado concibe la movilidad y el transporte público como elementos esenciales para vertebrar social y geográficamente el territorio", asegura el Principado.