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El BOE lo hace oficial: los funcionarios de la Administración trabajarán dos horas y media menos a la semana desde este jueves

La jornada pasará de las 37,5 horas actuales a las 35

PERSONAL DE LA CONSELLERIA DE JUSTICIA EN SUS PUESTOS DE TRABAJO EN UNA IMAGEN DE ARCHIVO TOMADA DURANTE LA PANDEMIA EN LA SEDE DE VALENCIA. FUNCIONARIOS GENERALITAT

PERSONAL DE LA CONSELLERIA DE JUSTICIA EN SUS PUESTOS DE TRABAJO EN UNA IMAGEN DE ARCHIVO TOMADA DURANTE LA PANDEMIA EN LA SEDE DE VALENCIA. FUNCIONARIOS GENERALITAT / MED_EXTERNAS

Alejandra Carreño

El Boletín Oficial del Estado (BOE) lo ha hecho oficial este miércoles: los funcionarios de la Administración trabajarán dos horas y media menos a la semana a partir de mañana. Eso sí, el Ministerio de Función Pública da un margen de un mes a las entidades públicas para adaptarse a la medida y "realizar las adaptaciones necesarias en los calendarios correspondientes". La jornada pasará de 37,5 horas a 35.

La novedad, pactada entre el Gobierno estatal y los funcionarios, beneficiará a 250.000 empleados públicos. Eso sí, son todos de la Administración General del Estado. No entran en este horario los funcionarios de los ayuntamientos. "La jornada general prevista en la nueva redacción de estas instrucciones no será de aplicación a las entidades locales ni otras administraciones, que se regirán de manera supletoria por la jornada general prevista por la disposición adicional centésima cuadragésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018", recoge el BOE.

Quejas sindicales

Esto quiere decir que la reducción para los trabajadores municipales no será automática, sino que tendrá que ser previamente pactada. CSIF ha cargado precisamente este miércoles contra este punto, exigiendo la aplicación de la jornada de 35 horas semanales en todos los ámbitos del Estado, los ayuntamientos y las empresas públicas. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha amenazado con emprender acciones legales si esta reivindicación no se satisface.

En un comunicado, el sindicato ha anunciado que, a partir de mañana, se dirigirá a todos los departamentos y áreas de la Administración General del Estado (AGE) para que apliquen de manera inmediata la jornada laboral de 35 horas después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) haya publicado este miércoles la resolución con las instrucciones oportunas para su implantación.

Las instrucciones contenidas en esta resolución son de aplicación a todos los empleados de la Administración General del Estado, las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y los organismos autónomos, agencias y demás entidades vinculadas o dependientes de la AGE.

Noticias relacionadas y más

Las 35 horas no serán de aplicación al personal militar de las Fuerzas Armadas, ni al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero abre la puerta a que sí puedan ser de aplicación al personal de Instituciones Penitencias, Sanidad y Educación, como pedía CSIF y el resto de sindicatos.

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