Las claves de los grandes avances en la pediatría de Asturias, en la Semana de la Ciencia "Margarita Salas": "Hacerse buenas preguntas y oír a las familias"

La optimización de los cuidados paliativos de los niños y la mejor gestión de las infecciones de los pacientes más pequeños constituyen dos de los grandes avances que ha registrado la sanidad asturiana en las tres últimas décadas. Así lo destacó ayer el pediatra y catedrático Corsino Rey Galán en la segunda jornada de la XI Edición de la Semana de la Ciencia "Margarita Salas" que organiza LA NUEVA ESPAÑA y que se extenderá hasta este viernes.

"La mejor investigación nace de hacerse buenas preguntas sobre lo que vemos; y de ahí salen resultados buenos si se tiene un buen equipo, y nosotros lo tenemos", aseveró el doctor Rey, director del área de gestión clínica de Infancia y Adolescencia del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). "Es determinante tener un grupo comprometido en la investigación, a la vez que realiza asistencia sanitaria y docencia", remarcó.

Titulada "Lo que no se ve de una UCI Pediátrica: Investigación para la supervivencia", la conferencia del pediatra somedano consistió en un vibrante recorrido por tres décadas de investigación clínica que ha tocado principalmente siete ámbitos: biomarcadores de infección y pronóstico, pulmón, catéteres venosos centrales, corazón, sueroterapia, nutrición y atención paliativa a los niños que se mueren.

Cada uno de estos campos ha sido objeto de una o varias tesis doctorales leídas en la Universidad de Oviedo que han permitido al complejo hospitalario ovetense avanzar con aportaciones propias. Entre el público de la conferencia figuraban varios de los autores de estas investigaciones y otros profesionales sanitarios. "Todas nuestras líneas de investigación siguen vivas, pero es cierto que ahora la tendencia dominante son los proyectos en colaboración con otras unidades, otros grupos y otros hospitales; en resumen, la investigación en red", indicó Corsino Rey.

El programa de conferencias de la Semana de la Ciencia proseguirá hoy, miércoles, y mañana, jueves, en el Club LA NUEVA ESPAÑA, a las 19.30 horas. Y concluirá el viernes, a las 18.00 horas, en el Acuario de Gijón.

XI Semana de la Ciencia "Margarita Salas": "Lo que no se ve de una UCI pediátrica: investigación para la supervivencia" / miki

La actividad está patrocinada por varias entidades: Ayuntamiento de Oviedo, Ayuntamiento de Gijón, Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, Veolia, Bayer, Universidad Alfonso X el Sabio, Ieducae, Fertiberia y Química del Nalón. Además, cuenta con la colaboración de Idonial y la subvención de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo del Principado.

En la mejora de la asistencia hospitalaria que se da a los niños y niñas, Corsino Rey destacó la importancia de "contar con la colaboración de los pacientes y sus familias", ya que "son en muchos casos el objeto final de la investigación y de quienes obtenemos los resultados".

Este paradigma se ha aplicado de una manera muy singular en los cuidados paliativos. El área de Pediatría del HUCA realizó encuestas cualitativas a profesionales y familias sobre el impacto que supone el fallecimiento de un niño y cuál era el mejor modo de "ayudar en todo el proceso". Según el doctor Rey, "conseguimos concienciar de la importancia de disponer de una unidad de crónicos complejos y paliativos pediátricos". Con la ayuda de las asociaciones de pacientes, "se instauró esta unidad en el año 2019 y desde hace un mes ofrece cobertura 24 horas al día a estos pacientes tan vulnerables y a sus familias".

Son las familias que pasan por estos trances tan amargos las que hicieron saber a los sanitarios que, en caso de que resulte posible elegir la asistencia que desean para sus hijos, "la opción preferida es el propio domicilio, y lo previsible es que en los próximos años crezca este tipo de atención si es que somos capaces de dar respuesta a esta demanda".

El acto de ayer fue introducido por Amador Menéndez, investigador y coordinador de la Semana de la Ciencia, quien ensalzó "la gran labor" de Corsino Rey "por haber creado e impulsado la magnífica UCI Pediátrica del HUCA, de la que todos nos sentimos profundamente orgullosos". Una unidad de cuidados intensivos que, a juicio de Amador Menéndez, "es referencia y ejemplo a nivel nacional e internacional".

El ponente fue presentado por la pediatra del HUCA Isolina Riaño. En la Semana de la Ciencia del año pasado, el reparto de papeles había sido el contrario: Corsino Rey había presentado a la doctora Riaño, quien expuso los avances en el tratamiento de diabetes tipo 1. "Ya entonces acordamos que, en esta próxima edición, la situación se repetiría, pero invirtiendo los papeles", relató Amador Menéndez.

Isolina Riaño destacó que con el doctor Rey "he compartido muchos años de camino profesional, podría decir que toda la vida". La pediatra endocrina definió a su colega como un médico "profundamente comprometido con la mejora de la atención a la infancia" y que ha sabido "liderar" avances muy relevantes.

La UCI Pediátrica del HUCA comenzó su andadura en 1995, y Corsino Rey fue su primer jefe. En su intervención de ayer fue generoso en el reconocimiento de méritos a colegas mayores que, desde los campos académico, asistencial e investigador, aportaron impulso, ideas y proyectos de impacto. Entre ellos citó a Manuel Crespo, Serafín Málaga, Fernando Santos o Daniel Coto.

Entre los logros más destacables de estos tres decenios largos, apuntó al "descenso de las tasas de infección nosocomial" (la adquirida en el propio centro sanitario), que con frecuencia es generada "por los propios dispositivos que se conectan a los pacientes", como son los catéteres venosos centrales, de uso obligado en la UCI para administrar medicamentos y otros productos como plasma o concentrados de hematíes. Como contrapartida, presentan "un alto riesgo de infección". Los especialistas del HUCA analizaron qué factores condicionaban este riesgo de infección y consiguieron reducir esos factores, que básicamente eran "la nutrición parenteral y el tiempo en que estaba implantado el catéter venoso central".

Otra línea de progreso se ha centrado en la sueroterapia que se emplea para la nutrición de los pacientes. El avance consistió en demostrar que los sueros que se venían empleando desde los años 60 del siglo pasado no eran los más adecuados. "Lo que hicimos fue cambiar los sueros que administramos a nuestros pacientes", indicó el director del área de Infancia y Adolescencia del complejo sanitario ovetense.

Noticias relacionadas

Otras mejoras asistenciales de este periodo se han derivado de avances sanitarios más generales. El doctor Rey incidió en la aplicación, en los últimos años, de la inmunización contra el virus respiratorio sincitial (VRS) para prevenir la bronquiolitis en niños pequeños: "Hace años, en invierno nos saturaban la UCI de pacientes", mientras que en el momento actual "los ingresos son muy pocos".