El comité de empresa de Cogersa denuncia la falta de respuesta del consejero Alejandro Calvo a sus peticiones

Enfado latente entre los trabajadores encargados de la gestión de residuos. El comité de empresa del Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa), compañía pública dependiente de la administración autonómica, ha mostrado su malestar ante la falta de respuesta de Alejandro Calvo, consejero de Movilidad y presidente de la entidad, a una solicitud de reunión planteada por José Luis García Cordero, presidente del comité por el sindicato USO.

Cordero, que representa a los trabajadores desde septiembre del año pasado, registró formalmente la petición de encuentro con Calvo para trasladarle “asuntos de interés de los trabajadores”, vinculados al día a día de Cogersa y, en particular, al futuro de la Plantona (la planta de fracción resto), que quedó calcinada en 2024, entre otras cuestiones relevantes.

“No tenemos contestación. No entendemos por qué no se nos atiende. Quizá si fuésemos de otro sindicato ya tendríamos fecha”, señala el presidente del comité de empresa, evidenciando el creciente malestar interno.

“Queremos vernos con el presidente para tratar todos los temas de actualidad que preocupan a los trabajadores, que son muchos. Nos parece que se nos está dejando de lado y eso no lo vamos a permitir”, subraya Cordero, quien pone en valor la “profesionalidad” de los cerca de 500 empleados de Cogersa y el funcionamiento de la compañía. “Cogersa siempre fue un modelo a seguir, en Asturias y en España, y queremos que siga en esa misma dinámica”, añade.

Entre los asuntos que el comité quiere abordar con la presidencia figura el destino de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), también conocidos como Next Generation, de los que, según denuncian, no se han ejecutado alrededor de 10 millones de euros.

Otro de los puntos clave será la planificación del personal necesario para la Plantona, aún sin actividad. Calvo anunció que Cogersa convocará en los próximos dos meses una oferta de 45 nuevos puestos de trabajo para la explotación directa de la planta, con el objetivo de reforzar la capacidad operativa de una instalación estratégica.

Tras un periodo inicial de arranque de siete meses, la incorporación del nuevo personal está prevista para septiembre, momento en el que comenzará su formación. La estructura incluirá perfiles técnicos —jefatura de planta, operación, prevención de riesgos, calidad y medio ambiente— junto a unos 40 puestos operativos, entre ellos responsables de turno, operadores de línea, gruistas, especialistas en prensas y trituradoras, conductores y personal de triaje.

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La nueva planta funcionará en dos turnos diarios —mañana y tarde—, a los que se sumará un tercero, nocturno, destinado a labores de limpieza y mantenimiento mediante contratación externa.