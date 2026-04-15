Las enfermeras de Asturias, las primeras de España en acceder a plazas especializadas: un total de 349
"Es un un paso decisivo en el reconocimiento del desarrollo de la profesión ya que permite adaptar la atención sanitaria a las necesidades específicas de la población mediante cuidados más especializados", destacan en la Consejería de Salud
Asturias dispondrá de un total de 349 plazas de enfermería de especialista, según recoge el nuevo mapa de competencias de la profesión, un documento pionero que "permitirá orientar y estructurar el ejercicio" de la misma en el Servicio de Salud del Principado (Sespa), "con el objetivo de reforzar la calidad, la seguridad y la eficiencia de la atención sanitaria", tal y como ha avanzado la consejera, Concepción Saavedra, en la reunión de trabajo de este mismo miércoles.
El Principado se convierte así en la primera comunidad en España en definir las competencias profesionales de las especialidades de enfermería para "facilitar una mejor planificación, organización y aprovechamiento del talento profesional" dentro de la sanidad pública. Tal y como explica la Consejería, los nuevos puestos se basan en el acuerdo alcanzado el 25 de octubre de 2024 para especializar esas 349 plazas. La distribución es la siguiente: enfermería familiar y comunitaria, 206 plazas; salud mental, 65; pediátrica, 59; geriátrica, 11; y del trabajo, 8.
Este avance, destacan en Salud, "supone un paso decisivo en el reconocimiento del desarrollo de la enfermería, ya que permite adaptar la atención sanitaria a las necesidades específicas de la población mediante cuidados más especializados". En la elaboración del mapa han participado cerca de medio centenar de profesionales de distintos ámbitos para definir un modelo ajustado a las necesidades actuales del sistema sanitario público asturiano.
El Sespa iniciará en breve la contratación de profesionales para cubrir estos puestos de trabajo, lo que permitirá consolidar un modelo asistencial basado en la especialización, la continuidad de cuidados y la mejora de la calidad asistencial. "La incorporación de la enfermería especialista fortalecerá ámbitos clave como la atención primaria, la salud mental, la atención a la infancia, el cuidado de personas mayores y la salud laboral", añaden.
Modelo de práctica profesional
En la reunión también se presentó un avance de la denominada Estrategia de Desarrollo de Enfermería del Principado (EDEPA), para ordenar y potenciar el desarrollo profesional, organizativo y científico de la enfermería en el sistema sanitario público. El documento va alineado con la estrategia del Ministerio, en la que se aborda el modelo de práctica profesional, la organización de los cuidados, las competencias profesionales y la investigación, calidad y evaluación de resultados.
El desarrollo técnico-operativo de la estrategia se coordina desde la Consejería y el Sespa, con un grupo de trabajo integrado por profesionales de la Universidad, responsables de gestión, representantes del ámbito de la investigación, organizaciones sindicales, asociaciones profesionales, sociedades científicas y colegio profesional, así como representantes de la ciudadanía a través de distintas organizaciones sociales.
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