Los ganaderos se plantan ante la "graves irregularidades" de las multas por las protestas de Mercosur en Asturias: horas equivocadas, "copia y pega" y falta de pruebas gráficas

Frente común de las organizaciones agrarias que convocaron las protestas contra la alianza entre la UE y Mercosur el pasado enero para lanzar un ultimátum a la Delegación de Gobierno y que se retiren las multas impuestas a los ganaderos, a título personal al detectar en las mismas «graves irregularidades».

Asaja, Coag, Ura y Usaga advierten de que recurrirán una a una cada sanción por medio de recursos contencioso-administrativo que preparan sus servicios jurídicos e instan a la delegada, Adriana Lastra, a recibirles para trasladarle el «malestar» del sector y «exigirle la retirada de sanciones injustas y desproporcionadas». Son en torno a una treintena los ganaderos multados mayoritariamente en la protesta de La Franca el pasado 29 de enero: cada uno tendrá que abonar 600 euros, 300 si lo hacen dentro de plazo.

Agentes de la Guardia Civil y los ganaderos, en la glorieta de acceso a la autovía, en La Franca, el pasado 29 de enero. / M.T.N.

Las organizaciones acusan a Lastra de «coartar el derecho de reunión y manifestación, tutelado por la Constitución y por la ley que regula el derecho de reunión» y también de «afán recaudatorio de fondos para las arcas públicas». La Delegada ha defendido en varias ocasiones el proceder de las fuerzas del orden durante las protestas y justificó las multas en base al riesgo que supuso el corte sin permiso de autovías, como sucedió en La Franca.

"Errores" en los expedientes

«Nada más lejos de la realidad», sostienen las organizaciones, que aseguran haber revisado los expedientes sancionadores. Aseguran que no se detallan los hechos imputados, que solo hay un escrito de denuncia sin pruebas gráficas y que todas son «idénticas, un ‘copia y pega’ en toda regla». Añade que hay otro «error de bulto: todos los sancionados fueron identificados entre las 13 y 13.15 horas en el parking del Restaurante La Parra de La Franca, precisamente el lugar autorizado para la concentración. Recordamos que fue justo en esa franja horaria cuando se produjo el corte de la autovía. Por tanto, las personas sancionadas no pudieron participar en el mismo». Por este motivo reclaman a Lastra la «revocación inmediata de todas las multas impuestas de forma indiscriminada a los concentrados en el Hotel La Parra».

Al tiempo, reclaman un pronunciamiento y el apoyo del consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, quien de momento no se han pronunciado sobre lo ocurrido con las multas. Recuerdan que Marcos estuvo en una movilización, la que recorrió el centro de Oviedo el 16 de enero y acabó frente a la sede de la Delegación de Gobierno, donde los ganaderos intentaron sin éxito que Lastra los recibiera. Todos los partidos en la Junta General, salvo el PSOE, han condenado las sanciones, que han tachado de «desproporcionadas» y aplicadas en base a la cuestionada «ley mordaza» (de seguridad ciudadana, de 2015) con la que la izquierda ha sido muy crítica y pide derogar.