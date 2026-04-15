Gloria Rodríguez: "La energía solar jugará un papel estratégico en la industria asturiana"

Gloria Rodríguez Donoso, catedrática de Ciencia e Ingeniería de Materiales, hablará hoy de la energía solar concentrada como elemento para procesar materiales y lograr una industria sostenible, y abordará cómo transformar los procesos para hacerlos compatibles con la transición energética. Será en la XI edición de la Semana de la Ciencia «Margarita Salas», organizada por LA NUEVA ESPAÑA y que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Oviedo, Ayuntamiento de Gijón, Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, Veolia, Bayer, Universidad Alfonso X el Sabio, Ieducae, Fertiberia, Química del Nalón, además de con la colaboración de Idonial y con la subvención de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo del Principado. La cita es a las 19.30 horas en el Club LA NUEVA ESPAÑA.

En un contexto de transición energética como el actual, ¿qué papel jugará la energía solar en los próximos años, especialmente en Asturias?

La transición energética es el cambio hacia una forma más sostenible de obtener y usar la energía. Significa dejar atrás los combustibles fósiles y avanzar hacia fuentes renovables, pero también implica repensar cómo producimos, consumimos y gestionamos la energía. La energía solar va a tener un papel muy importante. A menudo la asociamos solo a la generación de electricidad, pero tecnologías como la energía solar concentrada permiten alcanzar temperaturas muy elevadas y utilizarse como fuente de calor, algo fundamental en muchos procesos industriales. En Asturias, donde tradicionalmente el peso industrial ha sido muy importante, la energía solar está llamada a jugar un papel complementario y estratégico.

¿La escasez de horas de sol puede ser un obstáculo en el Principado?

Aunque en Asturias el número de horas de sol es menor que en el sur, realmente existen oportunidades reales de integración en procesos industriales, especialmente si se llevan a cabo en combinación con otras fuentes de energía renovables.

Como experta en ciencia de materiales, ¿qué retos tecnológicos siguen siendo prioritarios para mejorar la eficiencia de las tecnologías solares?

Desde la ciencia de materiales, los retos son múltiples y muy relevantes. Es necesario desarrollar materiales más eficientes para la captación y conversión de la energía solar. Igual de importante es la durabilidad: estos materiales deben funcionar durante años en condiciones exigentes, sin degradarse ni perder prestaciones. También es fundamental avanzar hacia materiales más sostenibles, reciclables y con menor impacto ambiental en su fabricación.

Desarrolla una importante labor divulgativa. ¿Por qué es tan importante acercar la ciencia a la sociedad?

Porque la ciencia forma parte de nuestra vida cotidiana, aunque muchas veces no seamos conscientes. En el caso de la energía es especialmente importante porque estamos en un momento de cambio profundo. La divulgación científica informa y fomenta una ciudadanía más crítica. También tiene un papel muy importante en despertar vocaciones, romper estereotipos y mostrar que la ciencia es una actividad cercana, creativa y con un gran impacto en la sociedad.

Ha sido la primera catedrática en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿Cómo ha evolucionado la presencia de mujeres en las ingenierías y las ciencias?

Se han producido avances importantes en las últimas décadas, y hoy hay muchas más mujeres en la Universidad y en la investigación que hace años. Sin embargo, esa presencia no es homogénea: en algunas áreas, como las ingenierías, la participación femenina sigue siendo claramente minoritaria. A medida que se avanza en la carrera académica, la presencia de mujeres disminuye , especialmente en los puestos de mayor responsabilidad. Aún existen barreras, muchas veces sutiles, que dificultan la progresión profesional. Si las mujeres no están presentes en los puestos de mayor responsabilidad, su participación en la toma de decisiones es menor, cuando en realidad pueden aportar una visión diversa y siempre muy necesaria.

Desde su experiencia al frente de iniciativas como «Mujeres Ingeniosas», ¿qué estrategias son más efectivas para fomentar vocaciones científicas entre niñas y jóvenes?

Es fundamental que las niñas puedan verse reflejadas en mujeres científicas e ingenieras, tanto históricas como actuales, pero también en referentes cercanos, de su propio entorno, que hagan estas profesiones más próximas y alcanzables. También es clave trabajar desde edades tempranas, en colaboración con el profesorado, a través de actividades prácticas y motivadoras que muestren la utilidad real de la ciencia y la tecnología en la vida cotidiana.

Preside también la Comisión de Mujer y Ciencia. ¿Qué desafíos persisten en la igualdad de género dentro del ámbito científico y tecnológico?

Uno de ellos es la infrarrepresentación de mujeres en determinadas áreas, especialmente en las ingenierías, y en los niveles más altos de la carrera científica. Siguen existiendo sesgos, en muchos casos inconscientes, que pueden influir en procesos como la evaluación, la promoción o el reconocimiento del trabajo científico. Otro aspecto relevante es la conciliación, que continúa siendo un reto. Debemos avanzar en el cambio cultural, pero también en la integración de la perspectiva de género en la investigación científica y en la formación universitaria.

¿Cómo valora la Semana de la Ciencia de LA NUEVA ESPAÑA, que además lleva el nombre de Margarita Salas?

Es una iniciativa muy valiosa porque acerca la ciencia a la sociedad de una forma directa y accesible. Este tipo de actividades permiten generar diálogo entre investigadores y ciudadanía, algo fundamental. Además, que lleve el nombre de Margarita Salas es especialmente significativo. Fue una científica de referencia internacional, asturiana, y un ejemplo de compromiso con la investigación y la formación, la inspiración de muchas científicas.

¿Qué le motiva personalmente a seguir investigando y trabajando por una ciencia más inclusiva y comprometida con la sociedad?

Me motiva sobre todo la posibilidad de formar a nuevas generaciones y transmitirles una forma de entender la ciencia como una actividad con responsabilidad social. En el ámbito de la igualdad, es muy importante seguir trabajando para que el talento no se pierda nunca por cuestiones de género, y para construir una ciencia más diversa, que sin duda será también una ciencia mejor.