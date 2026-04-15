Atropella a un amigo con su tractor, le sugiere que mienta en el hospital y acaba investigado por la Guardia Civil

Un accidente con un tractor el pasado octubre ha terminado ahora con el presunto autor investigado por la Guardia Civil. El hombre, un vecino de Yernes y Tameza de 63 años, habría atropellado a su acompañante, después de que este se cayese del vehículo. Tras el siniestro, el hombre habría tratado de que el herido no contase la verdad de lo ocurrido en el hospital. Se le imputa un delito de lesiones por imprudencia grave.

Las sospechas

Fue el 16 de octubre de 2025, cuando el Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS) del Destacamento de Tráfico de Luarca, perteneciente a la Unidad de Investigación de Seguridad vial (UNIS), tuvo conocimiento del intento de eludir responsabilidades por parte del conductor de un tractor involucrado en un siniestro vial ocurrido en una carretera del municipio de Yermes y Tameza.

Ya en el inicio de las investigaciones se detectaron diversos indicios sospechosos, entre ellos que el lesionado no especificó en el Servicio de Urgencias del Hospital Central de Asturias (HUCA) el modo de producción de las heridas y traumatismos.

La investigación

Durante más de dos meses de investigación, los guardias civiles practicaron diversas diligencias, entre ellas la toma de declaraciones testificales, la identificación del vehículo implicado y del lugar de los hechos, la realización de inspecciones oculares, el estudio de la vestimenta y el análisis técnico de las lesiones.

Como resultado de estas actuaciones, se determinó que las lesiones presentadas por la víctima eran compatibles con un siniestro vial ocurrido el 6 de octubre de 2025, en el kilómetro 21,900 de la carretera AS-311 (Grado-Tameza), término municipal de Yermes y Tameza.

El accidente

El accidente tuvo lugar cuando una persona que viajaba en un tractor sobre el guardabarros de una de las ruedas sufrió una caída a la vía. Tras la caída, fue atropellada y arrastrada por el remolque, resultando herida de gravedad y siendo trasladada al HUCA.

Esta reconstrucción difiere de la versión manifestada por el lesionado en el ámbito sanitario. El conductor del tractor trasladó al lesionado en un turismo hasta el centro hospitalario. Según las declaraciones recogidas, el conductor sugirió al lesionado que indicara en el servicio de urgencias que las lesiones se habían producido por una caída desde una escalera, con el fin de no asumir responsabilidad derivada del siniestro ni afrontar una posible reclamación por las lesiones causadas.

La investigación constató que el vehículo carecía de seguro en vigor y tenía la inspección técnica caducada desde enero de 2012. El conductor ya había sido investigado anteriormente por un hecho similar.

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Las diligencias instruidas fueron remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Grado.