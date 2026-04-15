Multitudinario adiós a la química María Rosa Fernández, mujer del exrector Gotor y una docente "entregada": "Era maravillosa"
Durante el sepelio su familia resaltó su inteligencia y determinación, mientras que amigos y colegas destacaron su cercanía y calidad humana: "Consiguió todo lo que se propuso"
La capilla del Tanatorio de los Arenales de Oviedo se llenó este miércoles para despedir a María Rosa Fernández, profesora de Biología Molecular de la Universidad de Oviedo y esposa del exrector de la institución académica, Vicente Gotor, en un funeral que estuvo oficiado por Agustín Cerro y en el que diversas personalidades del mundo académico se acercaron para arropar a la familia.
Durante el sepelio, quienes la conocían no dudaron en ensalzar su "calidad humana y profesional". La investigadora María Ángeles Gil subrayó que Fernández fue "una grandísima profesora", recordando cómo su propia hija, alumna suya en Medicina, resaltaba su brillantez en el aula. Según Gil, era una docente "rigurosa" y "extremadamente justa", cualidades que definían tanto su labor académica como su vida personal.
Por su parte, su primo Domingo Martores recordó su inteligencia y determinación: "Todo lo que se propuso en el ámbito académico, lo consiguió". También evocó sus inicios tras finalizar sus estudios de Químicas en la Universidad de Zaragoza, etapa en la que comenzó prácticas en Industrias Químicas de Navarra y convivió con su familia. Martores quiso destacar además su cercanía: "Era una prima normal, y en este mundo hace falta gente normal y buena, muy buena".
Fernández llevaba once años luchando contra el cáncer, una enfermedad que afrontó "con entereza" y durante la cual coincidió en consultas médicas con antiguos alumnos, quienes, según recordó su marido, Vicente Gotor, recordaban con cariño su calidad como profesora. "Todos recordaban lo buena que era", apunta.
María Rosa Fernández deja un legado que va más allá de lo académico. Tuvo dos hijos, Vicente y Miguel Gotor Fernández. El primero, profesor titular en la Facultad de Química; el segundo, ingeniero químico. También tres nietos: Sara, Luis y Prayia, por los que sentía "devoción".
Entre quienes acudieron a Los Arenales, el rector de la Universidad, Ignacio Villaverde, o el exrector Juan Vázquez, así como Isidro Fernández Rozada, quien fuera diputado y presidente del PP de Asturias, o Francisco Rodríguez, fundador y presidente de ILAS-RenyPicot . También amigos "de toda la vida", como el investigador Joaquín Plumet, quien confesó "no poder ser imparcial". "¿Qué voy a decir de ella? Son muchos años... Era maravillosa", aseguró.
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