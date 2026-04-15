Noemí Iglesias saca a subasta en Gijón las emociones de un romance de verano: "“Hay un balón de Nivea, una docena de huevos, una rosa a punto de cruz..."
LABoral Centro de Arte inaugura el ciclo “Visión y presencia” con una performance de la joven artista langreana
Gijón acogerá el próximo 24 de abril el inicio del ciclo "Visión y presencia", el programa de arte en vivo performance en el que LABoral Centro de Arte y Creación Industrial colabora con el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. La primera cita será con la artista langreana Noemi Iglesias Barrios, que presentará su "Subasta de emociones", una propuesta que continúa uno de sus proyectos más personales "Summer Boyfriend Wanted", en la que durante todo un verano desarrolló "un proyecto romántico en el que se hacía una actividad semanal como pareja, después de haber buscado el novio a través de un anuncio, al que fueron mandando solicitudes”.
La performance, programada a las 18:30 horas y con entrada gratuita hasta completar aforo, propone una reflexión sobre el amor romántico y la mercantilización de los afectos en la sociedad contemporánea. A través de esta pieza, la joven artista asturiana traslada al espacio expositivo una experiencia vivida y documentada: “eran actividades juntos, en público y como pareja”, explica, subrayando el carácter social del experimento creativo.
El desarrollo de la acción culminará con la presentación de diez objetos surgidos durante el proceso creativo, que serán puestos a disposición del público en una subasta simbólica. “Hubo 10 actividades, de cada una hay un objeto, esos son los que se subastan en la performance de la Laboral”, señala Iglesias Barrios. Con este gesto, la artista plantea una reflexión sobre el desapego, el valor emocional y la construcción de la identidad afectiva, involucrando además directamente al público: “los asistentes a la subasta van a comprar los objetos con unos corazones de caramelo que les voy a dar a la entrada”.
Lejos de ser meros vestigios, estos objetos funcionan como dispositivos narrativos que reconstruyen la experiencia sentimental: “la historia de 'Summer Boyfriend' se va contando a través de los objetos”. Entre ellos, piezas cotidianas y cargadas de simbolismo: “Hay un balón de Nivea, una docena de huevos, una rosa a punto de cruz, una escultura de escayola de unas manos entrelazadas”.
Nacida en Langreo en 1987, Iglesias Barrios ha consolidado una trayectoria internacional, centrada en la combinación de técnicas artesanales y discursos contemporáneos. Formada en la Escuela de Arte de Oviedo, su trabajo se ha desarrollado en parte en Asia, donde profundizó en el uso de la porcelana industrial en países como China, Corea del Sur y Taiwán.
Su obra aborda de forma recurrente la transformación de las relaciones personales en el contexto digital, especialmente en relación con el impacto de las aplicaciones de citas y las dinámicas de consumo en la intimidad, un eje conceptual que encuentra en esta performance una de sus expresiones más directas y participativas.
El ciclo "Visión y presencia" continuará en LABoral con las propuestas de Agnes Essonti y Teresa Correa, cuyas intervenciones ampliarán el foco hacia cuestiones como la identidad, el sentido de pertenencia y la revisión del canon estético en las instituciones culturales.
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