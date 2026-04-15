Las piscinas de Valencia de Don Juan incorporarán dos nuevos toboganes de doce metros de altura: uno con caída directa al agua y otro con bucles

Las piscinas de Valencia de Don Juan, un clásico del verano asturiano para días nubes y orbayu en el Principado, sumarán nuevas atracciones. El complejo acuático leonés incorporará, según ha anunciado el Ayuntamiento, dos nuevos toboganes tubulares de doce metros de altura. Uno tendrá caída directa al agua y otro tendrá al menos dos bucles de 360 grados.

Así consta en la licitación que ha sacado el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan en la Plataforma de Contratación del Sector Público, con un importe total de 505.999 euros. Los toboganes se situarán junto a la piscina de olas del complejo. La estructura de trayectoria recta tendrá una longitud mínima de 40 metros, mientras que el que gira llegará a los 90 metros. Ambos toboganes, según recoge los detalles de la licitación, incluirán sistema de hidrofrenado para garantizar la seguridad de los usuarios.

Seis meses

Los dos toboganes tendrán una capacidad de 360 usuarios a la hora y el plazo máximo de ejecución de la obra será de seis meses a partir de la firma del contrato. Con lo que la nueva atracción de las piscinas de Valencia de Don Juan no estarán listas para la próxima temporada de baño, sino que habrá que esperar al verano de 2027.

Fecha de apertura

Aunque todavía es pronto y todavía no ha habido una comunicación oficial sobre su apertura, el complejo, que es uno de los grandes atractivos del Noroeste, abre siempre por las mismas fechas. El primer día de baños el año pasado fue el 19 de junio. Todas las temporadas, el Ayuntamiento acomete mejoras en su complejo. Por ejemplo, en 2025 fue el pintado de todas las piscinas y la renovación de las mesas de picnic.

Como todos los años, para disfrutar de las piscinas de Valencia de Don Juan, es obligatorio el uso del gorro de baño. Además, está prohibida la entrada de animales y también el uso de sombrillas. Los pagos deben efectuarse con tarjeta o a través de internet.

Horarios y precios

Dependiendo de la zona, los horarios son diferentes. El complejo abre a las 10.00 horas y está en funcionamiento hasta las 22.00. Sin embargo, la piscina olímpica tiene un horario más reducido: de 11.00 a 20.30 horas. El resto de piscinas funcionan en días laborales de 12.00 a 20.30 horas y fines de semana, de 11.30 a 20.30.

La entrada individual tiene un coste (al menos hasta el año pasado) de 6 euros al día para un adulto. Lo niños de 4 a 12 años (ambas edades incluidas) pagarán por entrar en las piscinas de Valencia de Don Juan 3 euros, mientras que los mayores de 65 años, también con un precio reducido, abonarán 4 euros. Para colectivos especiales, que deberán realizar la correspondiente acreditación en el ayuntamiento, la entrada será libre.

Los niños menores de 4 años quedan exentos de pagar. Para ello, será requisito indispensable presentar un documento acreditativo de su edad a través del DNI, el libro de familia o equivalente. Los menores deberán ir siempre acompañados de un adulto.