El propietario de las minas de oro de Asturias sale a Bolsa en Estados Unidos para captar inversores

Orvana Minerals, compañía canadiense que es la matriz de OroValle, la empresa de las dos minas de oro activas en Asturias, ha comenzado a cotizar en Bolsa en Estados Unidos para captar inversores de este país. El dueño de las explotaciones auríferas de El Valle-Boinás (en el concejo de Belmonte de Miranda) y de Carlés (Salas) ha debutado en el OTCQX Best Market de Estados Unidos y sus acciones continuarán cotizando en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX).

"Nos complace comenzar a cotizar en el mercado OTCQX Best Market, lo que creemos que mejorará la visibilidad de Orvana dentro de la comunidad inversora y ampliará el acceso a los inversores estadounidenses", señaló la asturiana Nuria Menéndez, directora financiera de Orvana. "Este hito se alinea con nuestra estrategia de expandir nuestra base de inversores, al tiempo que respalda nuestra estrategia de crecimiento general, a medida que continuamos impulsando la reanudación de la producción en Bolivia, avanzamos en las actividades de exploración en Argentina y mantenemos operaciones estables en España ", añadió Nuria Menéndez en referencia, con esa última alusión, a la actividad de las minas de El Valle-Boinás y Carlés y a los planes de posible ampliación en las zonas de Ortosa-Godan, a tres kilómetros al norte de Carlés, y de Lidia, a 20 kilómetros al oeste de El Valle-Boinás. OroValle tiene en Asturias 14 concesiones de explotación y seis permisos de investigación en los cinturones auríferos de Río Narcea y Navelgas.

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El OTCQX es el mercado de más alto nivel de OTC Markets, donde se negocian 12.000 valores estadounidenses e internacionales. Para poder cotizar en OTCQX, las empresas deben cumplir con estrictos estándares financieros, adherirse a las mejores prácticas de gobierno corporativo y demostrar el cumplimiento de las leyes de valores.