La sanidad española, bajo la lupa de doce expertos: ¿Es bulo o verdad que en España faltan médicos y que la financiación es insuficiente?

"El Sistema de Salud español es uno de los mejores del mundo". "La sanidad privada es siempre más eficiente que la pública". "En España falta personal sanitario"... El debate sobre la sanidad pública en España está lleno de afirmaciones contundentes, pero no siempre rigurosas.

Estas declaraciones estereotipadas, y en algunos casos auténticos bulos, no son inocentes. Su difusión puede responder a intereses particulares alejados del bien común y contribuyen a distorsionar el diagnóstico real de la situación sanitaria. Así lo advierte el estudio "¿Bulos en Sanidad? Verdades, medias verdades y patrañas sobre el sistema nacional de salud", dirigido por Félix Lobo, catedrático de Economía y director del Seminario de Estudios Sociales de la Salud y los Medicamentos de la Universidad Carlos III de Madrid. El trabajo pone en cuestión ideas que, aunque en ocasiones contienen parte de verdad, carecen de una base empírica sólida, dificultando así la comprensión realista de los problemas del sistema.

Junto a las críticas, también se subraya que el Sistema Nacional de Salud español mantiene indicadores de gran calidad, situándose entre los mejores del mundo, tal y como demuestra su noveno puesto en el índice de acceso y calidad de la asistencia sanitaria (2019). En este sentido, el verdadero reto no es desmontar el sistema, sino comprenderlo mejor, para poder llegar a proteger sus fortalezas y afrontar sus debilidades.

A continuación se desgranan los doce bulos que recoge el libro, en el que participan doce expertos.

Médico / F

¿Es España un referente sanitario o vive de su reputación?

“El sistema nacional de salud español es uno de los mejores del mundo”, pero ¿hasta qué punto es cierta esta afirmación? Vicente Ortún, profesor emérito de la Universidad Pompeu Fabra, lanza una reflexión que mezcla reconocimiento y advertencia. España destaca internacionalmente gracias a indicadores como la esperanza de vida o la baja mortalidad evitable. “España es el sexto país del mundo en mortalidad clínicamente evitable”, afirma. No obstante, Ortún matiza que los datos objetivos no siempre coinciden con cómo percibe la población su propia salud.

El diagnóstico es claro: “Tenemos un buen sistema sanitario, pero con mal pronóstico”. Aunque España cuenta con buenos profesionales e infraestructuras, existe una paradoja: “Resolvemos bien lo complejo y no tan bien lo sencillo”. Las listas de espera son uno de los principales síntomas del problema. Esto ha tenido consecuencias directas y “el 30 % de la población ha contratado un seguro privado”.

El envejecimiento de la población presiona al sistema. En 35 años, los mayores de 65 se han duplicado y los mayores de 85 se han cuadruplicado. Ante este escenario, “la cronicidad exige integrar servicios sociales y sanitarios”. El foco debe cambiar hacia la atención domiciliaria, la rehabilitación y la salud mental. “No podemos seguir siendo el único país europeo en el que los hospitales no tienen personalidad jurídica”, apunta Ortún, desviando la atención a problemas estructurales poco visibles.

Además, lanza un mensaje clave sobre gestión: “Los servicios públicos necesitan ser gestionados, no administrados”. Pese a las limitaciones actuales, el experto es optimista al declarar que "sin necesidad de grandes cambios legislativos o presupuestarios, existen consensos para avanzar". España mantiene un sistema sanitario sólido y bien valorado, pero enfrenta tensiones internas que ponen en duda su sostenibilidad futura. La pregunta ya no es si es uno de los mejores, sino si podrá seguir siéndolo.

Médico / N

¿La financiación sanitaria es insuficiente?

El economista Guillem López Casanovas desmonta uno de los consensos más repetidos en el debate público, planteando una tesis incómoda: “¿Es un bulo que la financiación sanitaria en España es insuficiente?”. “El único acuerdo que genera entre estos agentes es la denuncia de la falta de la financiación”, advierte.

La presión tecnológica y las expectativas crecientes de los ciudadanos alimentan un gasto poco selectivo. Mientras tanto, los profesionales sanitarios denuncian sobrecarga y salarios insuficientes, lo que condiciona sus decisiones laborales y vocacionales. Por otra parte, “se ha consolidado la idea de que el sistema público prevalece como derecho ciudadano en los tratamientos, y que la función del sistema privado es acelerar los diagnósticos”, analiza López Casanovas. Este modelo dual genera desigualdades según la capacidad de pago y refuerza la sensación de que el sistema público no responde con la agilidad esperada.

Además, el economista introduce un matiz clave: la diferencia entre sostenibilidad y solvencia. “La clave es la solvencia, es decir, de capacidad de respuesta ante los nuevos retos”. En otras palabras, no basta con inyectar más recursos si no se corrigen las ineficiencias estructurales. El aumento del gasto, además, responde en parte al crecimiento de la renta: cuanto más ricos somos, más gastamos en salud.

En definitiva, el debate sobre la sanidad en España no debería centrarse solo en cuánto se gasta, sino en cómo se gobierna. Sin reformas en la toma de decisiones, advierte el autor, "más dinero podría simplemente perpetuar los mismos problemas".

Médicos portan pancarta con lema 'Tu salud vale más de 12 minutos' durante una marcha con motivo de la huelga general del sector médico, a 20 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La marcha, convocada por el sindicato Metges de Catalunya, pretende mostrar el rechazo al Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad, que cuenta con el visto bueno de varios sindicatos para su aprobación, y exigir un texto propio para el colectivo, que reconozca sus particularidades y responsabilidad laboral. 20 FEBRERO 2026 HUELGA MÉDICA Alberto Paredes / Europa Press 20/02/2026. Alberto Paredes; / N

La "fuga masiva" de profesionales al extranjero

La idea de una sanidad española al borde del colapso por falta de profesionales se ha convertido en un relato recurrente, amplificado por percepciones sociales que no siempre resisten un análisis riguroso. Como advierte Patricia Barber, profesora titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, "la narrativa de déficit sin análisis se convierte en un bulo", en un contexto donde los datos disponibles son engañosos.

En el caso de los médicos, la aparente escasez responde más a un desajuste estructural que a una carencia absoluta. España presenta ratios elevadas en comparación europea, pero estas cifras incluyen profesionales que no ejercen en la asistencia directa o están en formación. La carencia, por tanto, es selectiva: afecta a especialidades concretas y a territorios menos atractivos. Como sintetiza Barber, "puede que nos falten anestesistas, pero que nos sobren cirujanos vasculares".

La misma lógica se reproduce en el ámbito de la enfermería. Aunque ciertos informes apuntan a un déficit de hasta 100.000 profesionales, Mercedes Alfaro, especialista en sistemas de información sanitaria, advierte que esta cifra "carece del necesario sustento empírico". Las comparaciones internacionales están condicionadas por diferencias en la definición de categorías profesionales. España compensa parcialmente su menor ratio de enfermeras con una elevada presencia de personal auxiliar, lo que altera cualquier comparación directa.

A este escenario se suma otro mito persistente: la supuesta “fuga masiva” de médicos al extranjero. Sin embargo, los datos lo desmienten con claridad. De los miles de certificados solicitados para ejercer fuera, solo un 11% se traduce en salidas efectivas, lo que equivale a apenas el 0,2% del total de médicos. Como señala Beatriz González, López-Valcárcel, catedrática emérita de Economía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, "existe cierto movimiento pero no parece un fenómeno masivo". De hecho, España actúa más bien como importador neto de profesionales sanitarios, especialmente desde América Latina, compensando así desequilibrios internos.

En este contexto, el verdadero diagnóstico resulta inquietante: no faltan manos, falta sistema. De ahí la idea clave que desmonta el discurso dominante: "Más no siempre es la solución". La crisis, más que de números, es de organización.

Un médico / EPE

¿Más médicos es sinónimo de menos listas de espera?

"Las listas de espera en sanidad solo se pueden resolver aumentando los recursos" suena intuitivo, pero no es tan simple. Como plantea el economista José María Abellán Perpiñán, que forma parte del grupo de trabajo del Ministerio de Sanidad en listas de espera, antes de señalar culpables conviene entender el fenómeno: una lista de espera es “una cola de pacientes pendientes de recibir un servicio sanitario”, donde el verdadero coste no es el dinero, sino el tiempo. Es decir, el ciudadano paga con demora lo que no paga con dinero.

La productividad es el factor decisivo. "Cuanto mayor sea la productividad del personal sanitario, menor será el tiempo medio de espera", y esta depende tanto de la organización como de los incentivos, no solo del número de profesionales. Por tanto, la solución no pasa únicamente por contratar más personal. El propio autor distingue entre la falta de recursos y los problemas de gestión. Además, las medidas más eficaces apuntan a otra dirección: “Fomentar la competencia entre proveedores o mejorar la gestión de las listas”.

En resumen, aumentar recursos puede ayudar, pero no es la solución. Como concluye el análisis, “este problema no va a desaparecer incrementando la dotación de recursos”. La clave está en cómo se organiza y gestiona el sistema sanitario.

espera sanitaria / Pablo Álvarez Sandra F. Lombardía Luján Palacios

El sistema de mutuas para funcionarios, ¿un privilegio?

El debate sobre el mutualismo de funcionarios estalló con fuerza en 2024, con titulares tajantes como "MUFACE, un privilegio que no se debe mantener". Pero, como advierte Enrique Bernal-Delgado, científico de datos y médico epidemiólogola, la realidad es más compleja y está "plagada de omisiones".

A primera vista, el sistema mutual puede parecer ventajoso: "el nivel de eficiencia es superior al público", especialmente en gasto farmacéutico. No obstante, esta aparente ventaja convive con importantes limitaciones. Lejos de tener más libertad, los funcionarios "no tienen posibilidad de ejercer su derecho de estar registrados en el sistema público", sino que deben elegir dentro del propio esquema mutualista. Además, contribuyen directamente a su financiación: "pagarán con su salario el 18 % del gasto", algo que no ocurre con el resto de ciudadanos.

El acceso tampoco es igualitario. La sanidad privada asociada al sistema se rige por criterios de mercado, lo que implica que "la concentración de servicios es mayor en las capitales", generando desigualdades territoriales en áreas clave como oncología o cuidados paliativos.

Al final, es evidente que no es un privilegio, sino un sistema híbrido con ventajas puntuales, costes ocultos y profundas contradicciones.

Un médico en un hospital. / EPE

El acceso a medicamentos innovadores, bajo la lupa

¿Se retrasa demasiado la llegada de fármacos innovadores (especialmente oncológicos) al Sistema Nacional de Salud? La respuesta, según el economista Jorge Mestre, no es simple: "Sí, se atrasa. Sin embargo, depende de cómo se mida". El análisis desmonta una idea frecuente: "Incorporación a la cartera del SNS no es estrictamente equivalente a disponibilidad o acceso por los pacientes". Es decir, que "un medicamento esté aprobado o financiado no garantiza que llegue de forma inmediata y homogénea a quienes lo necesitan", en parte porque la gestión sanitaria depende de las comunidades autónomas.

Además, existen vías excepcionales: "el acceso precoz en situaciones especiales", aunque con límites claros, ya que "no implica, un acceso generalizado, ya que son procesos individualizados con alta carga burocrática". Otro factor clave es el contexto internacional. Los precios están interconectados entre países, lo que provoca que "las compañías retrasan o no lleven a cabo la comercialización en un país determinado" por estrategia.

Entonces, ¿hay retraso excesivo? Depende del criterio. Frente al estándar europeo de 180 días, "sí, se retrasa demasiado". En comparación internacional, España "no es de los más rápidos, pero está mejorando". Pese a todo, el experto deja una nota de optimismo: "los últimos datos muestran buenas noticias y las reformas en marcha podrían cambiar el relato en los próximos años".

Médicos de la UCI del HUCA / F

El recorrido por estos mitos confirma que muchos de los dichos sobre la sanidad española son incompletos o directamente erróneos. Pero el problema no termina en los bulos más evidentes. Persisten otros iguales de influyentes que condicionan el debate público: que “solo es público lo que gestiona directamente la administración”, que “la sanidad privada siempre es más eficiente que la sanidad pública”, que “un sistema financiado con impuestos y de acceso universal ya garantiza la equidad en salud” o que “la atención primaria debe limitarse a problemas leves mientras los hospitales resuelven los importantes”.

Plantear estas ideas es una necesidad práctica. De cómo se entiendan dependerá el rumbo de las reformas. Porque el verdadero riesgo no es que el sistema sanitario español tenga problemas, sino que se sigan abordando desde premisas equivocadas.