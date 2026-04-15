Si tienes uno de estos 10 apellidos podrías ser asturiano
Un apellido patronímico típicamente asturiano es Peláez, del nombre Pelayo
En Asturias viven poco más de un millón de habitantes y de ellos 70.885 llevan el apellido Fernández después del nombre y otros 68.201 lo llevan en el segundo. Dicho de otra manera: es el apellido más frecuente en el Principado, según los datos de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI).
En el ranking de los apellidos con mayor frecuencia entre las personas que residen en Asturias, después de Fernández está García, y después González.
Este es la lista de apellidos asturianos más frecuentes:
- Fernández
- García
- González
- Álvarez
- Rodríguez
- Suárez
- Martínez
- Pérez
- Menéndez
- López
Apellidos patronómicos
Al margen de los que aparecen en esta lista, hay apellidos que tienen un gran peso en la región por su historia y arraigo. Artime, Menéndez y Orviz son los tres apellidos de carácter patronímico (referentes al nombre del padre) de origen exclusivamente asturiano que se observan con más frecuencia en la comunidad. Fuera de esta clasificación, Herrero, Bueno o Viejo también son habituales. La mayor parte de ellos tienen su versión gallega.
El apellido Menéndez es un apellido patronímico, derivado del nombre Menendo, de uso habitual en la época medieval. Además, cabe destacar que el apellido Menéndez tiene otra versión originaria de Galicia: Méndez (del nombre Mendo), bastante frecuente también, aunque menos que Menéndez.
Otro apellido patronímico típicamente asturiano es Peláez, del nombre Pelayo. En Galicia existen tres variantes: Páez, Paz y Pais.
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