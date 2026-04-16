Los 16 centros de empresas públicos de Asturias, al 78% de su capacidad con 609 negocios

Los centros de empresas públicos de Asturias, cuyos responsables celebran hoy un encuentro en Langreo con motivo del Día Mundial del Emprendimiento, impulsaron durante el pasado año cerca de 600 empresas en la región y alojan a un total de 609, con un nivel de ocupación de más del 78% de las instalaciones.

La Asociación de Centros de Empresas Públicos del Principado de Asturias (ACEPPA) celebrara hoy su asamblea general ordinaria. Durante la reunión se hará balance de la actividad en 2025. En total, se realizaron en estos centros 7.566 asesoramientos a iniciativas empresariales, se atendieron a 3.670 emprendedores y se prestó apoyo a 1.725 proyectos. Se facilitó la elaboración de 731 nuevos planes de empresa, mejorando los datos registrados en 2024.

Asimismo, en estos centros se impulsó la creación de cerca 600 empresas, de las cuales aproximadamente el 70 % se constituyeron a través de alguno de los puntos de atención al emprendimiento de los centros de empresas.

En el ámbito formativo, se organizaron 127 cursos dirigidos a emprendedores y empresarios, con la participación de más de 1.700 personas, lo que supone un incremento del 3 % en asistencia respecto al año anterior. Además, se llevaron a cabo 194 acciones de sensibilización en emprendimiento, un 12% más que en 2024, en las que participaron un total de 6.120 personas.

En cuanto a la ocupación, los centros de empresas acogieron a 609 empresas a lo largo de 2025, alcanzando un nivel de ocupación del 78,16 %, con la incorporación de 128 nuevas iniciativas empresariales.

ACEPPA es una entidad sin ánimo de lucro fundada en el año 2000 con el objetivo de impulsar el desarrollo de la actividad emprendedora en Asturias. Actualmente agrupa a 16 centros y viveros de empresas de titularidad mayoritariamente pública, distribuidos por todo el territorio del Principado. Los centros que forman parte de ACEPPA son: CE La Curtidora (Avilés), CE de Novales (El Franco), CE del Caudal (Mieres), CE del Nalón (El Entrego), CE de Valdés (Luarca), CE La Cardosa (Grado), CE de Llanes, CE de Obanca (Cangas del Narcea), CE de Tineo, CE Impulsa (Gijón), CE El Sabil (Santo Adriano), CEEI (Llanera), Valnalón (Langreo), Vivero de Empresas de Olloniego, Vivero de Empresas de Gozón y Vivero de Empresas de Gijón. Desde 2025, coincidiendo con su 25 aniversario, la red opera bajo la marca Asturias Emprende.

Creación de empresas

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Asturias mantiene el dinamismo empresarial en el primer trimestre del año. De enero a marzo se crearon en la comunidad 515 empresas, un 28,43% más que en el mismo periodo del año anterior, según datos de la consultora Informa D&B. Esta cifra mantiene la tendencia positiva de 2025, cuando se registró un récord histórico, con 1.565 nuevas sociedades. Además hay un aumento de la capitalización, ya que las compañías comienzan con 22,23 millones de capital inicial, un 26,51% más que en el primer trimestre del pasado ejercicio.