Adiós a las pizzas, las croquetas y las empanadillas en los comedores escolares de Asturias: así serán los menús en los colegios a partir de ahora

Adiós a las pizzas, las croquetas, las empanadillas y los rebozados en los comedores escolares de Asturias. El Boletín Oficial del Estado publicó este jueves la entrada en vigor del Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles, poniendo fin a las frituras, los platos procesados, la bollería industrial y las bebidas azucaradas en todos los colegios e institutos del país. La medida no solo afecta a los centros públicos, sino también a los concertados y los privados. A todos.

Las raciones semanales

¿Cómo tendrá que ser el menú a partir de ahora? La norma lo deja muy claro. De primer plato, hortalizas y legumbres de una a dos raciones por semana, y pasta y arroz una vez por semana. Y de segundo, pescado de una a tres veces por semana, huevos de una a dos veces y carnes un máximo de tres. La carne roja quedará restringida a un máximo de una ración, y la procesada a dos al mes. Los platos cuya base sean alimentos que aportan proteína de origen vegetal se deberán servir de una a cinco raciones a la semana.

Fruta de postre

Como guarnición se pondrán ensaladas variadas tres o cuatro veces a la semana, mientras que las patatas fritas, las hortalizas o las legumbres, una o dos. Como postre se servirá fundamentalmente fruta: entre cuatro o cinco días a la semana. Solo se podrán utilizar como alternativa, una vez como máximo, yogures, caajadas sin azúcar añadida y queso fresco.

Pan integral

Asimismo, según recoge la instrucción, los comedores deberán poner pan integral dos veces por semana, y cuatro veces al mes el arroz o la pasta será integral. El pescado azul y blanco se alternarán y se podrán incluir además crustáceos y moluscos.

Menos frituras y platos precocinados

Por contra, las frituras se limitarán a una ración por semana como máximo, y el consumo de platos precocinados como pizzas, canelones, croquetas, empanadillas, o pescados y carnes rebozados se restringuirá a una ración al mes. Para beber solo habrá agua, "salvo que no sea posible debido a las condiciones de suministro". Asimismo, el decreto pide a los centros instalar fuentes para que los alumnos puedan acceder a agua potable y gratuita.

Solo agua

Precisamente el documento exige eliminar de las máquinas expendedoras tanto bebidas azucaradas como bollería industrial. En las cafeterías de los centros educativos también se deberá dar prioridad a "productos vegetales, legumbres, cereales integrales, frutas y frutos secos", y tendrán prohibido la venta de productos envasados con un contenido de cafeína superior a los 15 mg/100 ml.