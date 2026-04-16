Adriana Lastra: "El accidente de Cerredo no puede utilizarse como un pim pam pum político, las familias de los mineros no se lo merecen"

La Delegada del Gobierno, Adriana Lastra, cargó este jueves contra la oposición por la agria sesión parlamentaria de este miércoles, en la que PP y Vox exigieron al Presidente de Asturias, Adrián Barbón que dimitiese "por cobarde, miserable y mezquino" en el accidente de Cerrado. "El accidente de Cerredo no puede utilizarse como un pim pam pum político, las familias de los mineros no se lo merecen", sentenció.

"Nunca había visto a la derecha asturiana insultar de la manera que los hicieron al Presidente de Asturias. Me recordó a otras épocas, cuando era portavoz en el Congreso y vi a Pablo Casado subir a la tribuna para insultar al Presidente Pedro Sánchez hasta en 47 ocasiones. A Queipo se le está poniendo cara de Pablo Casado, y tiene que ver con su afianzamiento en el PP", añadió, replicando una de las frases de Adrián Barbón durante el debate.

Lastra indicó que "a la que se está investigando es a la empresa, no se hubiese producido el accidente si la empresa no estuviese extrayendo carbón de manera ilegal y en unas condiciones laborales inaceptables, es la empresa a la que apunta la investigación policial y judicial, y es donde hay que poner en foco".

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Y acusó a Foro Asturias de ofrecer "un discurso partidista" al pedir la dimisión de la exconsejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí, como presidenta del Puerto del Musel. Tampoco quiso pronunciarse por las peticiones de dimisión del exconsejero de Industria, Enrique Fernández, como presidente de Hunosa e insistió que la única investigada es Combayl.