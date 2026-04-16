Adriana Lastra habla sobre el peaje del Huerna: "El PP debería sonrojarse"
Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias, asegura que el diálogo con el Principado continúa a pesar del recurso contra el peaje del Huerna, un conflicto que divide a ambas administraciones
Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias, y por su cargo máxima representante el Ejecutivo de Pedro Sánchez en la región, aseguró esta mañana que "los puentes" entre el Principado y el Gobierno central "siguen abiertos y la comunicación es constante".
Lastra hizo estas declaraciones preguntada sobre la situación entre las dos administraciones a raíz del recurso que el Gobierno regional interpondrá ante el Supremo sobre la concesión del peaje de la autopista del Huerna (AP-66), que la Comisión Europea considera irregular, motivo por el cual Asturias pide su anulación. La delegada fue la encargada ayer de comunicar al Gobierno la iniciativa de Asturias, según dijo.
El Ministerio de Transportes, liderado por el socialista Óscar Puente, rechaza la reclamación asturiana y en estos momentos está muy alejado de los dirigentes regionales en Asturias. Lastra, que también es dirigente de la Federación Socialista Asturiana (FSA), formación que reclama el fin del peaje, manifestó su "respeto absoluto por la decisión del Principado" de presentar un recurso ante el Supremo.
Además, cargó contra la derecha asturiana, recordando que la concesión del peaje fue una decisión del Ejecutivo de José María Aznar (PP), siendo el asturiano Francisco Álvarez-Cascos vicepresidente. "El PP debería sonrojarse cada vez que se habla del Huerna, porque la concesión fue una decisión del PP y del fundador de Foro (Cascos)".
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de cuencos de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por menos de 5 euros
- Tráfico endurece la ITV: vehículos con más de 10 años deberán pasar ahora la inspección semestralmente
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la alfombra antideslizante más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cuchillos de acero inoxidable más barato del mercado: fácil manejo y afilado duradero
- La DGT confirma el cambio de matrícula a partir de junio de 2026: la novedad en las letras que vas a ver a partir de ahora en los coches
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato del mercado: de color plateado por solo 39,99 euros
- Una joven de 26 años herida grave tras saltar a una profundidad de cinco metros en el pozo de la Barquera, en Gijón
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el organizador de maquillaje XL más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros