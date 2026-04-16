Adriana Lastra habla sobre el peaje del Huerna: "El PP debería sonrojarse"

Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias, y por su cargo máxima representante el Ejecutivo de Pedro Sánchez en la región, aseguró esta mañana que "los puentes" entre el Principado y el Gobierno central "siguen abiertos y la comunicación es constante".

Lastra hizo estas declaraciones preguntada sobre la situación entre las dos administraciones a raíz del recurso que el Gobierno regional interpondrá ante el Supremo sobre la concesión del peaje de la autopista del Huerna (AP-66), que la Comisión Europea considera irregular, motivo por el cual Asturias pide su anulación. La delegada fue la encargada ayer de comunicar al Gobierno la iniciativa de Asturias, según dijo.

El Ministerio de Transportes, liderado por el socialista Óscar Puente, rechaza la reclamación asturiana y en estos momentos está muy alejado de los dirigentes regionales en Asturias. Lastra, que también es dirigente de la Federación Socialista Asturiana (FSA), formación que reclama el fin del peaje, manifestó su "respeto absoluto por la decisión del Principado" de presentar un recurso ante el Supremo.

Además, cargó contra la derecha asturiana, recordando que la concesión del peaje fue una decisión del Ejecutivo de José María Aznar (PP), siendo el asturiano Francisco Álvarez-Cascos vicepresidente. "El PP debería sonrojarse cada vez que se habla del Huerna, porque la concesión fue una decisión del PP y del fundador de Foro (Cascos)".