Agenda: qué hacer hoy jueves 16 de abril en Asturias

Oviedo

Conferencia de Gloria Rodríguez Donoso en la Semana de la Ciencia "Margarita Salas" de LA NUEVA ESPAÑA

La Semana de la Ciencia "Margarita Salas" de LA NUEVA ESPAÑA centra hoy su programación en la sostenibilidad con la conferencia de Gloria Rodríguez Donoso, catedrática de Ciencia e Ingeniería de Materiales en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Ciudad Real (Universidad de Castilla-La Mancha). Bajo el título "Energía solar concentrada para procesar materiales: hacia una industria sostenible", la ponente analizará las claves para adaptar los procesos industriales a la transición energética. La cita tendrá lugar a las 19.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

RIDEA

A las 19.00 horas en el salón de actos del RIDEA (plaza de Porlier, 9) se celebrará la conferencia "Dolores Medio, más allá de Nosotros, los Rivero", impartida por Carmen Alfonso García, catedrática de Literatura Española de la Universidad de Oviedo, dentro de un ciclo dedicado a la figura y obra de la escritora asturiana.

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Festival de Danza

A las 19.30 horas en el Teatro Campoamor se representará el espectáculo "El renacer", dentro del Festival de Danza 2026, a cargo de la compañía de Sara Calero, quien asume la coreografía e interpretación junto a la dirección escénica compartida con David Picazo y la dirección musical de Gema Caballero, en una propuesta que combina danza y música en directo y que contará con diferentes precios de entrada según la localidad.

RADAR

A las 20.00 horas en el Teatro Filarmónica se proyectará la película "La furia", dentro del ciclo de cine RADAR, dirigida por Gemma Blasco, un thriller español de 2025 que aborda la violencia sexual y que cuenta con un destacado reparto encabezado por Ángela Cervantes, en una sesión gratuita hasta completar aforo.

Charla Avispa Asiática

A las 19.00 horas en el centro social de La Manjoya se celebrará una charla divulgativa sobre la avispa asiática en la que se abordarán sus características, riesgos y métodos de control, impartida por la empresa especializada Armodron y Bomberos de Oviedo, en una sesión con entrada libre hasta completar aforo en la que además se repartirán trampas de forma gratuita.

Matadero Uno

A las 19.00 horas en la librería Matadero Uno (plaza de Riego, 1) tendrá lugar la presentación del libro "Verde cuello de pato", de Ana Benosa Lalaguna, en un acto en el que la autora estará acompañada por Leticia Sánchez Ruiz y en el que se dará a conocer esta nueva obra literaria.

Plus Ultra

La Delegación de Defensa en el Principado de Asturias acoge durante todo el mes de abril una exposición conmemorativa por el centenario del histórico vuelo del hidroavión Plus Ultra, que en 1926 unió España y América. La muestra, inaugurada el 30 de marzo de 2026 en Oviedo (plaza España, 4), pone en valor esta hazaña de la aviación española mediante paneles informativos, maquetas y material audiovisual, y sirve además de apoyo al concurso educativo "Carta a un militar español" bajo el lema "Plus Ultra: la audacia que cruza horizontes". La exposición puede visitarse gratuitamente de 10.30 a 13.30 horas.

Catedral

Visitas a la Catedral. La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. La entrada general tiene un precio de 9 euros, aunque hay descuentos para estudiantes, niños, desempleados, jubilados y peregrinos. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.00 horas. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Gijón

"De charla con el Botánico", en la Escuela de Comercio

El ciclo "De charla con el Botánico" aborda hoy la crisis de los polinizadores de la mano de la experta Anna Traveset.

Anna Traveset. / CISC

La ponencia, que se centrará en la importancia de estos organismos para la biodiversidad, la alimentación y el equilibrio de los ecosistemas, comenzará a las 19.00 horas en la Antigua Escuela de Comercio, con entrada libre hasta completar aforo.

Centro Municipal de El Coto

Con motivo de la celebración del 40.º aniversario del Centro de Salud de El Coto hoy tendrá lugar una feria de salud en el patio del antiguo cuartel, con entrada libre de 12.00 a 13.30 horas, y a las 17.00 horas habrá un "Free-tour", un paseo guiado por Ceares y Viesques. El punto de encuentro es la entrada del centro de salud y es necesaria inscripción. Además, en el centro de salud de El Coto hay durante todo el mes una exposición de dibujos infantiles.

Ateneo de La Calzada

La Universidad Popular y el Mercado Artesano y Ecológico se unen al Centro Oceanográfico organizando unos talleres divulgativos para todos los públicos, que consisten en la creación de un arrecife de corales profundos del Cantábrica tejido en ganchillo. Hoy tendrán lugar en el Ateneo de La Calzada, de 17.00 a 20.00 horas, con inscripción previa.

Ateneo de La Calzada

En el salón de actos del Ateneo, a las 19.00 horas, Teatro Carbayín representará "El disparate", dentro del ciclo de escena amateur.

Centro Municipal Pumarín Gijón Sur

Organizadas por la Coral San Antonio, con entrada libre hasta completar aforo, hoy se cierran las jornadas de zarzuela a las 19.30 horas. La clausura será con un recital a cargo de la soprano Ángeles Rojas y la mezzosoprano María Heres, con José Manuel San Emeterio al piano.

Gijón Sound Festival

Hoy da comienzo la programación musical del Gijón Sound Festival. Será en la sala Albéniz, a las 20.45 horas, con actuación de "Querida Margot"; y a las 21.45 horas se subirá al escenario Sarria.

Palacio de Revillagigedo

En paralelo a la exposición "Convivium" hoy tendrá lugar otra de las conversaciones programadas en torno a la arqueología de la dieta y la convivialidad. El tema de hoy será "El consumo de la carne: pasado, presente y futuro", con un análisis de cómo los huesos de animales recuperados en yacimientos arqueológicos permiten reconstruir patrones de consumo cárnico a lo largo del tiempo. Marta Moreno García del Instituto de Historia (CSIC) y Cecilia Díaz Méndez, catedrática de Sociología de la Universidad de Oviedo, darán la charla a las 18.30 horas.

Antiguo Instituto

El ciclo de conciertos "El CONSMUPA en el Antiguo Instituto", organizado por el Taller de Músicos. FMCE y UP y Conservatorio Superior de Música del Principado de Asturias Eduardo Martínez Torner, da hoy protagonismo al departamento de trombón. Los profesores Francisco Díaz Hernández y Eva Roces García han programado la cita "El trombón entre dos continentes". Tocarán Fernando Arias Arias, José Manuel Padín Domínguez, Daniel Suero Ortega, Óscar Núñez Prieto, Francisco Díaz Hernández e Iván Guimarey Touriño.s

Centro Municipal de El Llano

Carla Armas ofrece hoy un homenaje musical a Lorca, titulado "Flores grises", en el salón de actos del Centro Municipal. Será a las 19.00 horas.

Jardín Botánico

Hoy habrá sesión del club de lectura para comentar la obra de María Sánchez, "Tierra de mujeres. Una mirada íntima y familiar al mundo rural". Imparte Mar Martín y la cita es de 16.30 a 18.00 horas.

Escuela de Comercio

Hoy el Ateneo Jovellanos ha programado un club de lectura con conferencia. Isabel Carrera, catedrática emérita de Filología Inglesa de la Universidad de Oviedo, va a recuperar la figura de la escritora hindú Arundhati Roy con su novela "Mi refugio y mi tormenta". La charla, a las 19.00 horas, se titula "Refugio y tormenta: la India personal y política de Arundhati Roy".

Escuela de Comercio

Miguel Ángel Álvarez Areces presenta hoy, a las 19.30 horas, en el vestíbulo de la segunda planta de la Escuela de Comercio, un nuevo número de la revista "Ábaco". El 123 que lleva por título "Pensar en español en el siglo XXI". Intervienen: Antolín Sánchez Cuervo (coeditor Ábaco 123 CCHS-CSIC), José Manuel Iglesias Granda (coeditor Ábaco 123 dpto. Filosofía Universidad de Oviedo) y Semiramís González Fernández (directora de LABoral). La entrada es gratuita hasta completar el aforo.

Música en Rede

Dentro de los encuentros profesionales de Música en Rede, hoy habrá un pase musical de 45 minutos en la iglesia de la Laboral a cargo del grupo "Entós", de música tradicional. será a las 12.45 horas. Seguirá otro mini concierto, a las 18.00 horas, en las cocinas de la Laboral, de Rubén Bada. Y el concierto de clausura del Encuentro profesional Música en Rede será a las 20.30 horas en el teatro de la Laboral, con la actuación de unos de los pioneros de la música celta, el grupo "Capercaille".

Paseo de Begoña

Por el paseo gijonés se puede ver, en paneles explicativos, la exposición "El chocolate en la villa de Jovellanos".

Museo Barjola

El Museo Barjola acoge la exposición "El Palacio Habitado", de Juan Díaz- Faes en diálogo con Juan Barjola. Estará abierta hasta el 16 de agosto. Está organizada por el Museo Barjola, colabora SOLO y son comisarias Laura Gutíérrez y Lydia Santamarina. El museo abre de martes a sábado: Mañanas 11.30 a 13.30 y tardes de 17.00 a 20.00h. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Pueblu d’Asturies

El Muséu del Pueblu d’Asturies expone desde ayer "La cerámica de Cangas del Narcea. Tradición, adaptación e innovación en Llamas de Mouro", una muestra realizada en colaboración con la asociación Tous pa Tous que podrá verse hasta el mes de noviembre. Se exponen 95 piezas de esta artesanía, unas totalmente tradicionales y otras innovadoras creadas por Raúl Mouro, hijo y nieto de alfarero de Llamas de Mouro. La exposición muestra la evolución de este alfar desde el siglo XVIII hasta la actualidad.

Avilés y comarca

Taller infantil de animación a la lectura

Impartidos por La Caracola y dirigidos a público de entre 4 y 8 años. Será a las 18.00 horas en la biblioteca de Los Canapés. Se requiere inscripción previa en la propia biblioteca, hay 25 plazas.

Sesiones informativas sobre voluntariado europeo juvenil

El centro de Servicios Universitarios de Avilés acoge dos sesiones, una de 12.00 a 12.45 horas en el aula 1A y otra de 18.00 a 18.45 horas en el aula 1B, para conocer las oportunidades que ofrece el voluntariado europeo.

Exposición "El contemplanubes"

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones acoge la exposición fotográfica "El contemplanubes", de Pablo Basagoiti Brown. La entrada es gratuita los miércoles y jueves laborables de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a domingo de 18.00 a 19.00 horas, hasta el 31 de mayo.

Festival de cine LGTBI en Niemeyer

La Sala de Cine del Centro Niemeyer proyecta a las 20.00 horas "Truth or Dare", dentro del XI Festival de Cine LGTBI. Las películas se ofrecen en versión original subtitulada y las entradas tienen un precio de 5 euros, en taquilla y en la web del equipamiento cultural.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Muestra de Ramón Masats

La sala de Fotografía del Centro Niemeyer acoge la exposición "Ramón Masats. Visit Spain", que recoge el viaje que realizó el fotógrafo entre 1955 y 1965 recorriendo la geografía de España con su cámara, bajo el comisariado de Chema Conesa, en una exposición producida por la Subdirección General de Artes Visuales y Creación Contemporánea. Hasta el 10 de mayo en horario de miércoles a domingo, 11.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Las Cuencas

Entrega del premio Eugenio Carbajal en Mieres

Mieres acoge hoy el acto de entrega del premio de la XXII edición del Certamen de Relato Corto Eugenio Carbajal. El ganador fue Lorenzo José Asensio Jambrina por su obra "La casa no está sucia". El acto contará con la actuación musical del Grupo "Lo fácil". Será a las 19.00 horas en el salón de actos de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, con entrada libre hasta completar aforo.

Exposición con pinturas de María Jesús Coro en Moreda (Aller)

El Centro Cultural de Moreda alberga hasta el día 24 de abril una exposición con pinturas de María Jesús Coro. El horario de visita es, los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas

Muestra pictórica de María F. Coto y Ana Blanco en Laviana

Nueva exposición pictórica en el Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón), en Pola de Laviana, bajo el título "María y Ana", con obras de las pintoras locales María F. Coto y Ana Blanco. La exposición puede visitarse hasta el 30 de abril, en horario de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, y los jueves también por las tardes, de 16.00 a 20.00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro

Mercado en Pravia

El centro de la villa praviana acoge los jueves, desde aproximadamente las 9.00 hasta las 14.00 horas el mercado semanal. Los puestos de alimentación (fruta, verdura, pan, asados, quesos) están en la plaza Conde de Guadalhorce y en la de La Colegiata. El resto (ropa, calzado, bisutería), por las calles aledañas.

Exposición "Carraques y matraques: pa ruxir", en Pola de Siero

En el marco de la XLV Selmana del Folclor Astur, el grupo folclórico "El Ventolín" organiza en La Pola de Siero la exposición "Carraques y matraques: pa ruxir", que podrá visitarse hasta el 17 de abril en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura. La muestra cuenta con la colaboración de Fernando De la Puente Hevia, profesor técnico en baile y danza tradicional e investigador de la Escuela de Música Tradicional del Ayuntamiento de Oviedo. El horario de visita es de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y sábados, de 10.00 a 13.00 horas. Entrada libre.

"Es tiempo de romería", en la Casa de los Hevia (Villaviciosa)

La Casa de los Hevia (Villaviciosa) acoge hasta el 26 de abril la exposición "Es tiempo de romería: una visión contemporánea a través del arte", un proyecto de la asociación Espacio de Creación y Didáctica. La muestra reúne a artistas asturianos de los siglos XX y XXI –entre ellos Gonzalo Juanes, Virginia López, Benjamín Menéndez y Maite Centol– en una propuesta colectiva y multidisciplinar que, desde las artes plásticas, ofrece una mirada contemporánea sobre un rasgo festivo, popular y social de la cultura asturiana: las romerías o fiestas de prao. Horario de visita: de miércoles a sábado, de 10.00 a 14.30 y de 15.30 a 18.00 horas, y domingos, de 10.00 a 14.30 horas. El espacio permanece cerrado lunes y martes.

Collages de Carmen Santamarina en Cabranes

En la Casa de Cultura de Cabranes puede visitarse hasta el 30 de abril la exposición "Libro de oraciones", de la collagista Carmen Santamarina, una propuesta que continúa su indagación a partir de la lectura y el estudio de poetas con un discurso femenino y feminista. El abanico de referencias de la artista va desde sor Juana Inés de la Cruz hasta la poeta asturiana Lourdes Álvarez, pasando por autoras como Anne Carson, Sylvia Plath u Olvido García Valdés. A partir de versos de sor Juana –escritora en una sociedad de valores culturales masculinos–, Santamarina construye un relato visual con sus materiales habituales: fotografías antiguas en impresión giclée y técnicas mixtas (pintura, pan de oro y objetos). Horario de visita: de lunes a viernes, de 8.00 a 19.00 horas.

Oriente

Festival de Cine Fantástico y de Terror de Llanes

El Festival de Cine Fantástico y de Terror de Llanes, FANT Llanes, regresa del 16 al 18 de abril con una cuarta edición marcada por el reconocimiento a las leyendas del cine, el apoyo al talento local y el acercamiento a Asturias de cine nunca antes visto en la región. En esta edición, FANT Llanes rinde un cálido tributo al cineasta asturiano Gonzalo Suárez, recientemente galardonado con el "Goya" de honor, con la proyección de una de sus obras más radicales y personales: "Aoom" (1970), que tendrá lugar hoy en la Casa de Cultura de Llanes y en la Casa de Cultura del Valle de San Jorge, simultáneamente, a partir de las 19.00 horas. Rodada hace más de medio siglo, sin guion previo y bajo una premisa metafísica, Aoom se presenta hoy como un "artefacto fascinante". La película experimental es recordada por la célebre anécdota protagonizada por el director y guionista estadounidense Fritz Lang en el Festival de San Sebastián de 1970. Lang se cambió el parche de ojo para no verla, incapaz de procesar una narrativa que Suárez defendía como "improvisaciones de un trompetista de jazz". Todas las proyecciones son de acceso libre hasta completar aforo.

Exposición "Sidra 2025", en Peñamellera Alta

La Casa de Cultura de Ruenes (Peñamellera Alta) expone hasta el 17 de abril "Sidra 2025", un proyecto de Ediciones Patanegra que rinde homenaje a la sidra desde la creación cultural. La muestra reúne a 17 poetas y 15 artistas grabadores, y pone en valor este producto asturiano al fusionarlo con obra literaria y plástica contemporánea, con autores de la región y también de fuera de ella. El objetivo no es solo celebrar la cultura sidrera, sino también mostrar distintas interpretaciones, miradas y estilos de representación gráfica, técnica y artística en torno al tema. Horario de visita: de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Mercado en Arenas de Cabrales y en Colombres

La plaza del Castañedo de Las Arenas y la plaza Manuel Ibáñez de Colombres acogen sus tradicionales mercadillos semanales durante la mañana, con unos veinte puestos que ofrecen productos de alimentación y textil.

Occidente

Mercado en Tineo y Navia

El centro de Tineo y de Navia acogen sus tradicionales mercadillos semanales en los que se pueden encontrar comerciantes de textil y alimentación.

Ecomuseo de Somiedo

El centro se reparte en dos sedes: en Caunedo, con una muestra dedicada a los oficios y la trashumancia, y en Veigas, con la casa como protagonista con tres cabañas de tejado vegetal de escoba, conocidas como "teitos". Están abiertos de miércoles a viernes de 11.00 a 14.00 horas; sábado, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo de Arte Sacro de Tineo

La Fundación Valdés-Salas organiza visitas guiadas para conocer la colección ubicada en la iglesia parroquial, en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Museo del Prerrománico de San Martín de Salas

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En la capilla del palacio de los Valdés Salas se muestra un conjunto de piezas y lápidas epigráficas de la última iglesia del estilo artístico del prerrománico asturiano, a 800 metros de la villa salense. Destaca la conocida como Cruz de Salas. Abre de miércoles a sábado por turnos a las 11.00, a las 12.15 y a las 17.00 horas y los domingos a las 11.00 y a las 14.00 horas, con entrada gratuita. Es preferible pedir cita previa a través del correo electrónico museosalas@prerromanicosanmartin.com o en el teléfono 985830988.