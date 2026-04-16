Apoyo unánime a la batalla contra Puente en el Supremo por el peaje del Huerna: "Es una situación injusta"

Apoyo de los empresarios y del sector del transporte al recurso que el Principado interpondrá ante el Supremo por la ampliación del peaje del Huerna. La Federación Asturiana de Empresarios (FADE), que está pendiente de su propio recurso de nulidad, que presentó junto a las asociaciones del transporte ante el Ministerio, tildó como "coherente" el paso dado por el principado.

"Que el Ministerio se niegue a entrar en el fondo del asunto solo confirma que lo que no se quiere resolver políticamente tendrán que resolverlo los tribunales. Hay varias vías legales y todas dicen lo mismo: el peaje del Huerna no resiste un análisis jurídico serio y es un lastre para la competitividad de Asturias", destacó María Calvo, presidenta de la FADE.

La FADE también está preparada para acudir a los tribunales si su recurso es inadmitido, algo esperado teniendo en cuenta el rechazo del Ministerio al escrito del Principado.

“La Cámara de Comercio de Oviedo ha mantenido siempre una posición clara y coherente: no es razonable mantener el peaje del Huerna en condiciones de servicio claramente limitadas como las provocadas por el argayo. Fuimos los primeros en reclamar su reducción mientras existiera el bypass y en impulsar una plataforma de movilización ante una situación que consideramos injusta”, indicó Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo.

“Que ahora el Gobierno del Principado dé pasos en la vía judicial confirma que había un problema real. Asturias no puede seguir penalizada por una infraestructura clave en condiciones anómalas, ni por decisiones cuya legalidad sigue generando dudas en Europa”, finalizó.

"Desde la Cámara de Comercio de Gijón entendemos y apoyamos la decisión tomada por el Gobierno de Asturias, tendente a resolver una situación anómala e injusta tanto para empresas como para el conjunto de los ciudadanos. Es una decisión lógica y a la vez continuación de la acción conjunta ya puesta en marcha en su día", aseguró Félix Baragaño, de la Cámara de Gijón.

“Es buena la presión y reclamar una solución al problema, aunque nos llama la atención que haya que llegar a este punto siendo el gobierno regional y el nacional del mismo color político”, destacó Manuel Ángel García, presidente de la patronal Cesintra.

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Ovidio de la Roza, su homólogo en Asetra, recalcó su “apoyo” al Principado en este asunto. “Asturias no pinta nada para el Ministerio”, destacó. Estas dos asociaciones forman parte del recurso elevado por la FADE.