ArcelorMittal acelera para arrancar en mayo el horno alto averiado y en junio la nueva acería eléctrica de Gijón

ArcelorMittal prevé arrancar el horno alto "B" de Gijón, averiado desde octubre, a finales del próximo mes. Y en esas mismas fechas, o como muy tarde a principios de junio, comenzará a funcionar la nueva acería eléctrica de productos largos de Gijón, según fuentes de la compañía. Con estas incorporaciones, ArcelorMittal tendrá disponible en el segundo semestre del año toda su capacidad de producción para aprovechar el repunte de demanda de acero que se prevé con la nueva política europea de protección del sector.

El Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron en la madrugada del pasado martes un acuerdo para reforzar la protección del acero europeo frente a la entrada masiva de importaciones, sobre todo procedentes de China. La medida, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, consiste esencialmente en recortar en un 47% el volumen de importaciones siderúrgicas que pueden entrar en la UE sin arancel y duplicar del 25% al 50% el gravamen para el resto.

Se prevé que esta protección de la siderurgia, junto con el refuerzo del mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAM), eleve la demanda de acero europeo a partir del segundo semestre del año. La siderurgia asturiana corría el riesgo de llegar a este nuevo escenario con su capacidad de producción diezmada. Uno de los dos hornos altos de Gijón está inoperativo desde el pasado octubre por una avería y limita la producción de las acerías de Gijón y Avilés y de los talleres acabadores de la región. Sin embargo, ArcelorMittal prevé ahora que el horno alto arranque en mayo y que como muy tarde en junio entre en servicio la nueva acería eléctrica.

El horno alto

Ante la imposibilidad de arrancar el horno alto "B" de Gijón en condiciones de seguridad tras varios intentos, ArcelorMittal decidió el pasado mes de febrero enfriar el horno y vaciarlo. Inicialmente se preveía que la instalación pudiera volver a arrancar el próximo mes de junio. La huelga de la industria auxiliar del metal retrasó el inicio de los trabajos, pero estos se están desarrollando más rápido de lo previsto. "Una vez accedido al interior del horno alto se ha comprobado que el material adherido a las paredes era menor del previsto", señalaron fuentes de la compañía siderúrgica, que apuntaron que el arranque de la instalación se prevé adelantar a finales de mayo. No obstante, aún pasarán alrededor de dos meses más para que el horno alto recupere toda su capacidad de producción de arrabio. Por lo tanto, a finales de julio Arcelor podría contar con sus dos hornos altos a pleno rendimiento.

Noticias relacionadas

La acería eléctrica

La compañía siderúrgica prevé que a finales del próximo mes de mayo o a principios de junio también comience a funcionar el nuevo horno híbrido de arco eléctrico que se está construyendo en la acería de Gijón con una inversión de 213 millones de euros. Las obras –que inicialmente se esperaban concluir a finales del pasado marzo– están en su recta final. El grueso de los trabajos pendientes se centran en las labores de sincronización de todos los elementos instalados. El nuevo horno híbrido de arco eléctrico tendrá una capacidad del producción de 1,1 millones de toneladas de acero y durante un periodo de entre 6 y 12 meses, en el que se irá afinando la calidad de la producción, funcionará en paralelo con las actuales instalaciones de la acería. Se mantendrán los dos métodos de producción de acero: el actual empleando convertidores alimentados con arrabio de alto horno, y el nuevo usando horno de arco eléctrico, que utiliza como materia prima principalmente chatarra y reducirá las emisiones de CO2 en un 35%. Es el primer gran proyecto de descarbonización de la multinacional ArcelorMittal en Europa.