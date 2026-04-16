¿A qué aspiran los jóvenes asturianos? Casi la mitad quiere trabajar en el sector público y más del 90% se va de la región con la idea de volver: "Aquí no hay trabajo"
Un informe revela que el 61,38% de los universitarios quiere quedarse en el Principado, aunque el 30,40% duda de encontrar empleo, lo que impulsa su marcha
Casi la mitad de los universitarios asturianos (44,93%) quiere trabajar en el sector público. Es una de las conclusiones que recoge el informe elaborado por Compromiso Asturias XXI sobre las expectativas del estudiante universitario en Asturias, presentado este jueves por la directora general de la asociación, Reyes Cañal. El 43,32% opta por el sector privado y un 11,75% desea emprender.
Según explicó Cañal, el estudio analiza "las aspiraciones y percepciones de futuro" de los universitarios del Principado. Las conclusiones se desprenden del análisis de 681 encuestas sobre una población de casi 22.000 estudiantes matriculados, lo que supone una representatividad del 3%. El perfil dominante son mujeres (60,5%) de entre 20 y 23 años, matriculadas en la Universidad de Oviedo en áreas de Ciencias Sociales, Jurídicas o Ingeniería.
"El sector público crece como refugio ante la incertidumbre laboral", explica el informe. "Asturias no compite hoy por retener talento solo en salario, sino en proyectos profesionales completos: trayectoria, autonomía, aprendizaje continuo y condiciones de vida compatibles con expectativas vitales", señala el trabajo, que también se refiere al "desajuste estructural" entre las expectativas.
No es el único resultado relevante. El 92,8% de los jóvenes que se van de la región lo hace con intención de volver. Entre las principales motivaciones de este éxodo de jóvenes están las condiciones laborales y retributivas (71,80%), la proyección laboral (68,10%), vivir otras experiencias (61,80%) y formación (40,20%). "Los jóvenes asturianos se marchan por no existir ecosistemas más competitivos en nuestra región", asegura Cañal. Asturias logra retener talento gracias a factores como los vínculos personales (87%), la calidad de vida (75%) y la naturaleza (36,40%).
Al terminar la carrera, la mayoría de los estudiantes asturianos (61,38%) quiere quedarse en Asturias, sin embargo, el 30,40% no cree que vaya a encontrar empleo en Asturias, lo que los empuja hacia otras comunidades (55,90%), pero también hacia el extranjero (44%).
"No es un rechazo a Asturias, es la búsqueda de un ecosistema más competitivo", apuntó Cañal, quien considera que el sueldo "ya no es suficiente", sino que se hacen necesarios otros factores como "la cultura de la organización, el ambiente de trabajo y la conciliación". "Tenemos que plantear proyectos a su altura que les permitan quedarse en Asturias", aseguró la directora.
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