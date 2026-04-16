Barbón defiende avanzar en la coordinación del transporte público y confirma la intención del Principado de asumir las cercanías

El día que inauguró el Palacio de Presidencia, un 16 de abril de 1989, el entonces presidente del Principado, Pedro de Silva, advirtió la carga simbólica de un acto que marcaría la nueva, y en principio definitiva, etapa de un edificio que “es parte de la mejor historia” de Asturias. Cuarenta años después, en la misma ubicación, Adrián Barbón conmemoró tal efeméride desde la convicción que “el conocimiento es un requisito necesario para el aprecio y la valoración”.

Los cuarenta años de la sede del Gobierno asturiano permitieron echar este jueves, en un emotivo acto en el que estuvo presente el propio Pedro de Silva, así como los arquitectos que se encargaron de su remodelación Fernando Nanclares y Nieves Ruiz, una mirada al pasado para reivindicar “uno de los períodos más fructíferos de nuestra historia reciente, las décadas en las que el Estado de bienestar, las comunicaciones o la modernización económica han alcanzado sus cotas más altas”.

Barbón durante su intervención. / Fernando Rodríguez / LNE

Barbón aprovechó pare reivindicar. “Nunca subrayaremos lo suficiente que nuestras redes sanitarias y educativas, de las que debemos sentirnos razonablemente orgullosos, serían impensables sin el autogobierno”, afirmó. Hasta, añadió, se podría “poner en duda que la variante ferroviaria de Pajares fuese una realidad si la comunidad autónoma no existiese”.

“No sorprendo a nadie si afirmo que estoy decidido a seguir caminando pasos en el mismo sentido, tanto mediante la reforma del Estatuto -que en diciembre cumplirá 45 años- como sacando más partido a las posibilidades que nos ofrece el texto actual. El éxito y el acierto de la tarjeta Conecta, nuestra gran apuesta por la movilidad sostenible, son un acicate para avanzar en la coordinación de todo el transporte público, incluidas las cercanías ferroviarias”, anunció poniendo en palabras por primera vez la intención del Principado de asumir la competencia de la red de ferrocarril, tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA.

Una sede digna y funcional

El expresidente Pedro de Silva recordó que la remodelación del edificio, que hasta entonces había funcionado como sede del Banco de España, se basó en tres designios: dignidad, funcionalidad y austeridad.

Resaltó que el edificio, que “salió bien”, debía representar la dignidad que merece una institución que encarna “la voluntad política”. A la vez que debía ser útil para la tarea de gobierno y continuar con la vocación austera que representó al Ejecutivo desde el primer momento.

De Silva también destacó la figura de Rafael Fernández, quien planteó la compra del edificio, así como la figura de los arquitectos que llevaron a cabo la remodelación. Asimismo, exaltó el papel que jugó Bernardo Fernández, consejero de Presidencia. Habló de su minuciosidad y de su trabajo para alcanzar el “resultado correcto”.

Una sede para sobrevivir a los tiempos

Por su parte, los arquitectos Fernando Nanclares y Nieves Ruiz incidieron en la importancia de un edificio que sobrevivió “a conflictos bélicos” y que, seguramente, “aguantará cualquier uso que se le quiera dar”. En su intervención, ahondaron también en el trabajo que realizaron para adaptar el inmueble a las nuevas necesidades, logrando alcanzar un “punto de equilibrio” entre su pasado histórico con una funcionalidad mucho más moderna.

El íntimo, pero emotivo acto, contó con la presencia, además de Pedro de Silva, del expresidente Juan Luis Rodríguez-Vigil. También acudieron las viudas de Vicente Álvarez Areces, Soledad Saavedra, y de Antonio Trevín, Luisa Fernanda Lledias; y los hijos de Sergio Marqués, Elena y Sergio Marqués.

Además, acudieron el presidente y vicepresidenta de la Junta General, Juan Cofiño y Celia Fernández. También consejeros Gimena Llamedo, Guillermo Peláez, Borja Sánchez, Marcelino Marcos, Vanesa Gutiérrez y Eva Ledo. Además, entre otros, estuvieron el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jesús María Chamorro; y el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde; la presidenta de Fade, María Calvo; y el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Paniceres.

;