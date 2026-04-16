Cañas en alto para salir a por el campanu: cuenta atrás para la temporada salmonera, con varias novedades este año

Los aficionados a la pesca del salmón en Asturias tienen ya las cañas en alto. En menos de 48 horas, el próximo sábado 18 de abril, podrán irse a la ribera de alguna de las cinco cuencas fluviales del Principado donde está permitida la actividad (Nalón-Narcea, Sella-Piloña, Cares-Deva, Esva y Eo) para comenzar una temporada algo atípica este año por las novedades en su normativa, tendente a proteger cada vez más una especie que en los últimos años se deja ver cada vez menos por los ríos asturianos.

Estos están en «condiciones óptimas para la práctica», avanza el director general de Planificación Agraria y responsable de la normativa de pesca en aguas continentales del Principado, Marcos da Rocha. La temporada empieza al mismo tiempo para la pesca con muerte y sin muerte, mientras años atrás se venía empezando la segunda varias semanas antes.

«Con el fin de garantizar la conservación del salmón atlántico y asegurar una pesca sostenible, esta nueva campaña parte con una normativa que fue presentada en su día al Consejo de Ecosistemas Fluviales y que está adaptada a la situación actual de las poblaciones», explica Da Rocha a LA NUEVA ESPAÑA.

Entre las novedades más destacadas, según el director, está la reducción de un 75% de las capturas, que se limitan a dos ejemplares de salmón por pescador, uno con muerte y otro sin muerte, y también se produce una reducción general de los cupos por río en aproximadamente una cuarta parte. Así las cosas, en el Narcea se podrán pescar 60 (25 en zona libre); 52 en el Sella; 39 en el Cares-Deva; 7 en el Eo; y 5 en el Esva.

Horarios

La temporada incorpora nuevas horas de apertura y cierre de la actividad, que empezará media hora más tarde y acabará media hora antes. Además hay nuevas zonas de cotos y vedas. Desde el 16 de junio se paraliza la pesca en las cuencas altas salmoneras, aguas arriba de los siguientes refugios de pesca: Las Mestas en el Narcea, escala de Brieves en el Esva, Ñoña en el Sella, Niserias en el Cares, Deva por encima de Confluencia con el Cares, y Eo por encima de la escala de Pe de Viña.

«Como digo, con todas estas medidas se busca ajustar la presión pesquera a la situación actual de poblaciones, que desde el Gobierno Principal de Asturias se vienen analizando durante los últimos años y siempre siguiendo criterios técnicos y científicos para favorecer la recuperación de la especie», añade Marcos da Rocha.

Javier Bueno, pescador del campanu del Narcea del año pasado, sella el acuerdo de venta con Pedro Caramés, en Cornellana. / Irma Collín

En total serán 163 los salmones los que se podrán sacará de los ríos asturianos desde el próximo sábado hasta el 15 de julio, frente a los 620 que se permitieron el año pasado. Si bien la fijación de un cupo máximo generó cierta polémica en sus inicios, la cifra ha dejado de ser preocupación para los ribereños ya que en los últimos años no se llegó a alcanzar la cifra fijada en cada río. De hecho, la campaña de 2025 se cerró con poco más de 100 salmones capturados en toda Asturias.

Tampoco ha sido polémico el retraso al inicio de la campaña –la intención de la Consejería de Medio Rural inicialmente era abrir la temporada el 25 de abril, fecha que se adelantó finalmente una semana–, tradicionalmente en marzo en la región. Y es que la tendencia es que los peces entran cada vez más tarde a los ríos. Algo más de debate genera la gestión de los cotos y zonas libres, con diferentes intereses en las distintas asociaciones de pesca.

Aficionados de fuera

Hay que tener en cuenta que la campaña del salmón atrae cada año a cientos de aficionados de fuera de Asturias que «compiten», sobre todo en los fines de semana y jornadas festivas, por reservar los mejores pozos para pescar. La normativa recoge que algunos cotos salmoneros funcionarán este año como parciales, con días de pesca libre en los cuales no se precisa permiso de coto (son los martes, miércoles y sábado) o durante ciertos períodos. Este año los jueves es el día elegido para la veda semanal. Además, los lunes solo se permitirá sin muerte en cotos y zonas libres. Ambos días serán hábiles para con muerte.

Todo está ya encarrilado para salir al río el sábado y tratar de lograr el codiciado campanu. El primer ejemplar de la temporada puede que esté ya por aguas asturianas. Los aficionados cruzan los dedos.